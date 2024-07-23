https://crimea.ria.ru/20240723/tochnym-udarom-unichtozheny-50-inostrannykh-naemnikov-pod-kharkovom---video-1139069323.html

Точным ударом уничтожены 50 иностранных наемников под Харьковом - видео

Точным ударом уничтожены 50 иностранных наемников под Харьковом - видео - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Точным ударом уничтожены 50 иностранных наемников под Харьковом - видео

Расчетом ракетного комплекса "Искандер-М" был нанесен удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в Харьковской области. Об... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T12:41

2024-07-23T12:41

2024-07-23T12:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл, РИА Новости Крым. Расчетом ракетного комплекса "Искандер-М" был нанесен удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ."Расчетом "Искандер-М" нанесен ракетный удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в населенном пункте Дергачи Харьковской области. В результате удара уничтожены около 50 иностранных инструкторов", - говорится в сообщении. Накануне Вооруженные силы России групповым ударом поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины. Днем ранее был поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. 13 июля экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север".Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены Marder и 120 боевиков: ракетный удар по эшелону под ХарьковомАрмия России уничтожила завод по производству взрывчатки в зоне СВО39 групповых ударов за неделю: что уничтожили на Украине

https://crimea.ria.ru/20240719/11-vysokotochnykh-udarov-unichtozheny-aviabazy-i-eshelony-s-zapadnoy-tekhnikoy-1138994657.html

https://crimea.ria.ru/20240723/vsu-atakovali-parom-v-portu-kavkaz-est-pogibshiy-i-ranenye-1139065614.html

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Кадры удара "Искандером" по пункту дислокации наемников в Харьковской области Около 50 иностранных инструкторов уничтожено в результате удара "Искандером" по пункту дислокации наемников в Дергачах Харьковской области, сообщило Минобороны 2024-07-23T12:41 true PT0M22S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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