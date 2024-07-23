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Точным ударом уничтожены 50 иностранных наемников под Харьковом - видео
Точным ударом уничтожены 50 иностранных наемников под Харьковом - видео - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Точным ударом уничтожены 50 иностранных наемников под Харьковом - видео
Расчетом ракетного комплекса "Искандер-М" был нанесен удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в Харьковской области. Об... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T12:41
2024-07-23T12:41
2024-07-23T12:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл, РИА Новости Крым. Расчетом ракетного комплекса "Искандер-М" был нанесен удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ."Расчетом "Искандер-М" нанесен ракетный удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в населенном пункте Дергачи Харьковской области. В результате удара уничтожены около 50 иностранных инструкторов", - говорится в сообщении. Накануне Вооруженные силы России групповым ударом поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины. Днем ранее был поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. 13 июля экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север".Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены Marder и 120 боевиков: ракетный удар по эшелону под ХарьковомАрмия России уничтожила завод по производству взрывчатки в зоне СВО39 групповых ударов за неделю: что уничтожили на Украине
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Кадры удара "Искандером" по пункту дислокации наемников в Харьковской области
Около 50 иностранных инструкторов уничтожено в результате удара "Искандером" по пункту дислокации наемников в Дергачах Харьковской области, сообщило Минобороны
2024-07-23T12:41
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харьков, харьковская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , иностранные наемники всу, новости, вооруженные силы россии
Точным ударом уничтожены 50 иностранных наемников под Харьковом - видео
Российский "Искандер-М" уничтожил 50 иностранных наемников под Харьковом - видео