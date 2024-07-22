https://crimea.ria.ru/20240722/iskander-m-unichtozhil-angar-s-himars-v-nikolaevskoy-oblasti--video-1139050111.html

"Искандер-М" уничтожил ангар с HIMARS в Николаевской области – видео

"Искандер-М" уничтожил ангар с HIMARS в Николаевской области – видео - РИА Новости Крым, 22.07.2024

"Искандер-М" уничтожил ангар с HIMARS в Николаевской области – видео

Ангар с американскими реактивными системами залпового огня HIMARS уничтожены ударом российского расчета оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Об этом... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T15:33

2024-07-22T15:33

2024-07-22T15:35

николаевская область

"искандер"

himars

поставки западного оружия украине

новости сво

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Ангар с американскими реактивными системами залпового огня HIMARS уничтожены ударом российского расчета оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Об этом сообщили в Миноброны РФ.Отмечается, что ангар был обнаружен разведкой в населенном пункте Новопетровка Николаевской области Украины.Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск поразили радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50 в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандеры" разгромили эшелоны с личным составом и военной техникой ВСУУничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция ЗРК PatriotГотовили удары по Крыму: на Украине уничтожено семь установок HIMARS

николаевская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николаевская область, "искандер", himars, поставки западного оружия украине, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , видео