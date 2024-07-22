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"Искандер-М" уничтожил ангар с HIMARS в Николаевской области – видео
"Искандер-М" уничтожил ангар с HIMARS в Николаевской области – видео - РИА Новости Крым, 22.07.2024
"Искандер-М" уничтожил ангар с HIMARS в Николаевской области – видео
Ангар с американскими реактивными системами залпового огня HIMARS уничтожены ударом российского расчета оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Об этом... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T15:33
2024-07-22T15:33
2024-07-22T15:35
николаевская область
"искандер"
himars
поставки западного оружия украине
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Ангар с американскими реактивными системами залпового огня HIMARS уничтожены ударом российского расчета оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Об этом сообщили в Миноброны РФ.Отмечается, что ангар был обнаружен разведкой в населенном пункте Новопетровка Николаевской области Украины.Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск поразили радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50 в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандеры" разгромили эшелоны с личным составом и военной техникой ВСУУничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция ЗРК PatriotГотовили удары по Крыму: на Украине уничтожено семь установок HIMARS
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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николаевская область, "искандер", himars, поставки западного оружия украине, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , видео
"Искандер-М" уничтожил ангар с HIMARS в Николаевской области – видео
Ангар с РСЗО HIMARS уничтожен ударом российского "Искандера-М" в Николаевской области
15:33 22.07.2024 (обновлено: 15:35 22.07.2024)