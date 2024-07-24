https://crimea.ria.ru/20240724/sily-pvo-unichtozhili-dve-rakety-tochka-u-i-bolshe-60-dronov-1139097716.html

Силы ПВО уничтожили две ракеты "Точка-У" и больше 60 дронов

Силы ПВО уничтожили две ракеты "Точка-У" и больше 60 дронов - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Силы ПВО уничтожили две ракеты "Точка-У" и больше 60 дронов

Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили больше 60 украинских беспилотников, а также поставленные Западом авиабомбы и реактивный снаряд. Об этом РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T14:18

2024-07-24T14:18

2024-07-24T14:18

новости сво

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

авиабомба hammer

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили больше 60 украинских беспилотников, а также поставленные Западом авиабомбы и реактивный снаряд. Об этом сообщили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 630 самолетов, 278 вертолетов, 28 330 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 645 танков и других боевых бронированных машин, 1383 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 319 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 012 единиц специальной военной автомобильной техники.Накануне ПВО сбили 151 украинский беспилотник, в том числе 82 – над российской территорией. Также в небе были уничтожены три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:Точным ударом уничтожены 50 иностранных наемников под Харьковом - видеоВзрывы на Украине: в двух областях разбита критическая инфраструктура"Искандер-М" уничтожил ангар с HIMARS в Николаевской области – видео

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), авиабомба hammer, himars, поставки западного оружия украине