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Более 80 беспилотников сбиты над регионами РФ за сутки - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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Более 80 беспилотников сбиты над регионами РФ за сутки
Более 80 беспилотников сбиты над регионами РФ за сутки - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Более 80 беспилотников сбиты над регионами РФ за сутки
Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России за минувшие сутки сбили 151 украинский беспилотник, в том числе 82 – над российской территорией. Об... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T13:32
2024-07-23T13:32
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России за минувшие сутки сбили 151 украинский беспилотник, в том числе 82 – над российской территорией. Об этом сообщает Минобороны РФ.В целом за прошедшие сутки в зоне СВО российская авиация, артиллерия. Ракетные войска и беспилотники уничтожили подвижную радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ68 и цех производства беспилотников.Также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28269 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16638 танков и других боевых бронированных машин, 1382 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12294 орудия полевой артиллерии и минометов, 23977 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее сообщалось, что украинские войска в ночь на вторник попытались атаковать Севастополь беспилотниками. Силы ПВО уничтожили более 15 дронов.В целом, по данным Минобороны, российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников, из них 21 над Крымом и акваторией Черного моря.Также украинские боевики с помощью БПЛА атаковали порт "Кавказ" на паромной переправе через Керченский пролив. Среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший.Читайте также на РИА Новости Крым:Радиолокационные станции контрбатарейной борьбы США разбиты в ДонбассеВраг несет критичные потери - уничтожены еще 1,7 тыс боевиков ВСУАрмия России освободила Юрьевку в ДНР
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министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, новости
Более 80 беспилотников сбиты над регионами РФ за сутки

Средства ПВО сбили за сутки 82 беспилотника над российскими регионами – Минобороны

13:32 23.07.2024
 
© Министерство бороны России Зенитные подразделения группировки войск "Центр" обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил
Зенитные подразделения группировки войск Центр обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил
© Министерство бороны России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России за минувшие сутки сбили 151 украинский беспилотник, в том числе 82 – над российской территорией. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 151 беспилотный летательный аппарат, в том числе 82 над территорией Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В целом за прошедшие сутки в зоне СВО российская авиация, артиллерия. Ракетные войска и беспилотники уничтожили подвижную радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ68 и цех производства беспилотников.
Также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28269 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16638 танков и других боевых бронированных машин, 1382 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12294 орудия полевой артиллерии и минометов, 23977 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что украинские войска в ночь на вторник попытались атаковать Севастополь беспилотниками. Силы ПВО уничтожили более 15 дронов.
В целом, по данным Минобороны, российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников, из них 21 над Крымом и акваторией Черного моря.
Также украинские боевики с помощью БПЛА атаковали порт "Кавказ" на паромной переправе через Керченский пролив. Среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший.
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