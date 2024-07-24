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Пункт управления и склад дронов уничтожены на Украине - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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Пункт управления и склад дронов уничтожены на Украине
Пункт управления и склад дронов уничтожены на Украине - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Пункт управления и склад дронов уничтожены на Украине
Вооруженные силы России уничтожили пункт управления ВСУ, склад беспилотников, а также вооружения украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T14:26
2024-07-24T14:26
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
беспилотник (бпла, дрон)
с-300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили пункт управления ВСУ, склад беспилотников, а также вооружения украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны.Удары по целям наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах.Ранее сообщалось, что системы ПВО за сутки уничтожили две тактические ракеты "Точка-У", две управляемые авиабомбы Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 61 беспилотный летательный аппарат ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы прогремели в порту Одессы и ХарьковеТочным ударом уничтожены 50 иностранных наемников под Харьковом - видеоРадиолокационные станции контрбатарейной борьбы США разбиты в Донбассе
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , беспилотник (бпла, дрон), с-300
Пункт управления и склад дронов уничтожены на Украине

Армия России разбила склад беспилотников ВСУ и две ракетные установки С-300

14:26 24.07.2024
 
© РИА Новости . Нина Падалко / Перейти в фотобанкБомбардировщик Су-24
Бомбардировщик Су-24 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Нина Падалко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили пункт управления ВСУ, склад беспилотников, а также вооружения украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары по целям наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Уничтожены пункт управления и склад беспилотных летательных аппаратов 63-й механизированной бригады ВСУ; низковысотный обнаружитель, радиолокационная станция подсвета цели и наведения, кабина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300", - сказано в сводке.
Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах.
Ранее сообщалось, что системы ПВО за сутки уничтожили две тактические ракеты "Точка-У", две управляемые авиабомбы Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 61 беспилотный летательный аппарат ВСУ.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)С-300
 
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