https://crimea.ria.ru/20240724/punkt-upravleniya-i-sklad-dronov-unichtozheny-na-ukraine-1139097972.html

Пункт управления и склад дронов уничтожены на Украине

Пункт управления и склад дронов уничтожены на Украине - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Пункт управления и склад дронов уничтожены на Украине

Вооруженные силы России уничтожили пункт управления ВСУ, склад беспилотников, а также вооружения украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T14:26

2024-07-24T14:26

2024-07-24T14:26

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

потери всу

беспилотник (бпла, дрон)

с-300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили пункт управления ВСУ, склад беспилотников, а также вооружения украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны.Удары по целям наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах.Ранее сообщалось, что системы ПВО за сутки уничтожили две тактические ракеты "Точка-У", две управляемые авиабомбы Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 61 беспилотный летательный аппарат ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы прогремели в порту Одессы и ХарьковеТочным ударом уничтожены 50 иностранных наемников под Харьковом - видеоРадиолокационные станции контрбатарейной борьбы США разбиты в Донбассе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , беспилотник (бпла, дрон), с-300