https://crimea.ria.ru/20240724/goryat-sklady-i-tanki--vsu-poteryali-esche-2005-boevikov-za-sutki-1139099122.html

Горят склады и танки – ВСУ потеряли еще 2005 боевиков за сутки

Горят склады и танки – ВСУ потеряли еще 2005 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Горят склады и танки – ВСУ потеряли еще 2005 боевиков за сутки

Российские войска уничтожили за сутки до 2005 украинских боевиков, вражескую технику и склады боеприпасов на всех направлениях фронта. Об этом сказано в сводке... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T15:14

2024-07-24T15:14

2024-07-24T15:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили за сутки до 2005 украинских боевиков, вражескую технику и склады боеприпасов на всех направлениях фронта. Об этом сказано в сводке Минобороны в среду.На северной линии отражена одна вражеская контратака. Потери противника составили до 140 военнослужащих, три автомобиля, харватская РСЗО RAK-SA-12, орудие Д-20, склад боеприпасов.На западном направлении ВСУ потеряли до 550 боевиков, танк, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Поражены американская гаубица М198, британская - L-119, две гаубицы Д-30 и одна "Мста-Б", два орудия Д-20, САУ "Гвоздика", станции РЭБ "Хортица-М" и "Анклав-Н", американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и вражеский склад боеприпасов. На южном фронте российские войска продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. Уничтожены до 700 боевиков, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, две гаубицы FH-70, по одной М198, М777 и L-119, САУ "Гвоздика", две станции РЭБ "Анклав-Н", два склада боеприпасов.На центральном участке улучшено тактическое положение российских сил, отражена контратака, ликвидированы свыше 395 боевиков, бронетранспортер, четыре автомобиля, три гаубицы Д-30 и одна "Мста-Б", а также три склада боеприпасов.На востоке противник потерял до 120 военнослужащих, пять автомобилей, две гаубицы М777 и две М198, склад боеприпасов.Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожили до 100 украинских боевиков, три автомобиля, гаубицу М777, орудие Д-20 и вражеский склад боеприпасов.Вооруженные силы России также за сутки уничтожили пункт управления ВСУ, склад беспилотников, а также вооружения украинской армии, сообщалось ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки - уничтожены более 2000 боевиковАрмия России освободила очередной населенный пункт в ДНРТочным ударом уничтожены 50 иностранных наемников под Харьковом - видео

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, поставки западного оружия украине