https://crimea.ria.ru/20240724/grad-razbil-popytku-rotatsii-vsu-v-rayone-dnepra-1139108560.html

"Град" разбил попытку ротации ВСУ в районе Днепра

"Град" разбил попытку ротации ВСУ в районе Днепра - РИА Новости Крым, 24.07.2024

"Град" разбил попытку ротации ВСУ в районе Днепра

Российские военные пресекли попытку ротации украинских боевиков на реке Днепр. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T21:13

2024-07-24T21:13

2024-07-24T21:13

вооруженные силы россии

потери всу

рзсо "град"

днепр

херсонская область

новости сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Российские военные пресекли попытку ротации украинских боевиков на реке Днепр. Об этом сообщили в Минобороны.В среду сообщалось, что за сутки боев на всех направлениях боев в зоне спецоперации ВСУ потеряли 2005 боевиков, а также технику и склады боеприпасов. В начале июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что российские десантники группировки войск "Днепр" пресекли попытку переправки диверсионно-разведывательной группы ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области. На правобережье также был уничтожен продовольственный склад украинских боевиков, спрятанный в фуре, и укрытый в сарае боекомплект минометного расчета.По словам Сальдо, в последнее время ВСУ отказались от попыток с боем высадить крупные отряды боевиков на левый берег реки, но в ключевых точках на всем протяжении русла Днепра в пределах области по-прежнему пытаются забросить диверсантов, которых успешно уничтожают российские военные.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине развивается холерный вибрион – Киев замалчивает ситуациюКиев готовит провокацию с разрушением дамб двух ГЭС – ЗахароваЖуткие цифры: ВСУ за неделю потеряли больше 13 тысяч боевиков

днепр

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, потери всу , рзсо "град", днепр, херсонская область, новости сво, министерство обороны рф