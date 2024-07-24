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"Град" разбил попытку ротации ВСУ в районе Днепра - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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"Град" разбил попытку ротации ВСУ в районе Днепра
"Град" разбил попытку ротации ВСУ в районе Днепра - РИА Новости Крым, 24.07.2024
"Град" разбил попытку ротации ВСУ в районе Днепра
Российские военные пресекли попытку ротации украинских боевиков на реке Днепр. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T21:13
2024-07-24T21:13
вооруженные силы россии
потери всу
рзсо "град"
днепр
херсонская область
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Российские военные пресекли попытку ротации украинских боевиков на реке Днепр. Об этом сообщили в Минобороны.В среду сообщалось, что за сутки боев на всех направлениях боев в зоне спецоперации ВСУ потеряли 2005 боевиков, а также технику и склады боеприпасов. В начале июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что российские десантники группировки войск "Днепр" пресекли попытку переправки диверсионно-разведывательной группы ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области. На правобережье также был уничтожен продовольственный склад украинских боевиков, спрятанный в фуре, и укрытый в сарае боекомплект минометного расчета.По словам Сальдо, в последнее время ВСУ отказались от попыток с боем высадить крупные отряды боевиков на левый берег реки, но в ключевых точках на всем протяжении русла Днепра в пределах области по-прежнему пытаются забросить диверсантов, которых успешно уничтожают российские военные.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине развивается холерный вибрион – Киев замалчивает ситуациюКиев готовит провокацию с разрушением дамб двух ГЭС – ЗахароваЖуткие цифры: ВСУ за неделю потеряли больше 13 тысяч боевиков
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вооруженные силы россии, потери всу , рзсо "град", днепр, херсонская область, новости сво, министерство обороны рф
"Град" разбил попытку ротации ВСУ в районе Днепра

Расчеты "Града" сорвали ротацию ВСУ на правом берегу и островах в дельте Днепра

21:13 24.07.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Российские военные пресекли попытку ротации украинских боевиков на реке Днепр. Об этом сообщили в Минобороны.
"Расчеты РСЗО "Град" сорвали ротацию ВСУ на правом берегу и островах в дельте Днепра. Уничтожено до взвода украинских военнослужащих, выжившие боевики бежали с позиций", - сказано в сообщении военного ведомства.
В среду сообщалось, что за сутки боев на всех направлениях боев в зоне спецоперации ВСУ потеряли 2005 боевиков, а также технику и склады боеприпасов.
В начале июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что российские десантники группировки войск "Днепр" пресекли попытку переправки диверсионно-разведывательной группы ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области. На правобережье также был уничтожен продовольственный склад украинских боевиков, спрятанный в фуре, и укрытый в сарае боекомплект минометного расчета.
По словам Сальдо, в последнее время ВСУ отказались от попыток с боем высадить крупные отряды боевиков на левый берег реки, но в ключевых точках на всем протяжении русла Днепра в пределах области по-прежнему пытаются забросить диверсантов, которых успешно уничтожают российские военные.
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Вооруженные силы РоссииПотери ВСУРЗСО "Град"ДнепрХерсонская областьНовости СВОМинистерство обороны РФ
 
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