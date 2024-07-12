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Киев готовит провокацию с разрушением дамб двух ГЭС – Захарова
Киев готовит провокацию с разрушением дамб двух ГЭС – Захарова - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Киев готовит провокацию с разрушением дамб двух ГЭС – Захарова
Киевский режим готовит провокацию с разрушением дамб Киевской и Каневской гидроэлектростанций, чтобы затем обвинить в этом Россию. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T16:23
2024-07-12T16:23
2024-07-12T16:24
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
днепр
украина
провокации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Киевский режим готовит провокацию с разрушением дамб Киевской и Каневской гидроэлектростанций, чтобы затем обвинить в этом Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, в российском дипведомстве обратили внимание на появившиеся сообщения об исследовании Мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института о возможных сценариях затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра.Объектом изучения стали Киевская и Каневская ГЭС. По данным специалистов, в случае разлива Киевского водохранилища площадь затопления составит до двух тысяч квадратных километров, под водой могут оказаться 76 населенных пунктов. Наиболее серьезный урон будет нанесен расположенным вдоль рек Днепр и десна районам Киева, а число пострадавших составит до 900 тысяч человек, 90% которых – жители Киева.В свою очередь при разливе Каневского водохранилища затопленными окажутся до четырех тысяч квадратных километров, а зона бедствия охватит 107 населенных пунктов, в том числе прибрежные районы Канева и Черкас. Пострадают порядка 75 тысяч человек.В этой связи Захарова напомнила, что в сентябре-октябре 2022 года этот центр уже моделировал последствия прорыва плотины Каховской ГЭС, а в июне 2023 года она разрушилась вследствие непрекращающихся обстрелов ВСУ.В июне 2023 года ВСУ намерено разрушили плотину ГЭС, в результате воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра.При наводнении погибли 59 человек, госпитализированы 175 жителей, около девяти тысяч были эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.В результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов. Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее.Режим ЧС в регионе был снят 24 ноября 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине развивается холерный вибрион – Киев замалчивает ситуациюЗеленский дал громкое обещание по восстановлению энергосистемы УкраиныРечь о выработке электричества не идет: ДнепроГЭС в критическом состоянии
https://crimea.ria.ru/20240529/chto-budet-s-severo-krymskim-kanalom-posle-otkrytiya-shlyuzov-na-dneproges-1137679141.html
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, днепр, украина, провокации
Киев готовит провокацию с разрушением дамб двух ГЭС – Захарова
Киев намерен разрушить дамбы двух ГЭС на Днепре и обвинить в этом Россию – Захарова
16:23 12.07.2024 (обновлено: 16:24 12.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Киевский режим готовит провокацию с разрушением дамб Киевской и Каневской гидроэлектростанций, чтобы затем обвинить в этом Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в российском дипведомстве обратили внимание на появившиеся сообщения об исследовании Мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института о возможных сценариях затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра.
Объектом изучения стали Киевская и Каневская ГЭС. По данным специалистов, в случае разлива Киевского водохранилища площадь затопления составит до двух тысяч квадратных километров, под водой могут оказаться 76 населенных пунктов. Наиболее серьезный урон будет нанесен расположенным вдоль рек Днепр и десна районам Киева, а число пострадавших составит до 900 тысяч человек, 90% которых – жители Киева.
В свою очередь при разливе Каневского водохранилища затопленными окажутся до четырех тысяч квадратных километров, а зона бедствия охватит 107 населенных пунктов, в том числе прибрежные районы Канева и Черкас. Пострадают порядка 75 тысяч человек.
В этой связи Захарова напомнила, что в сентябре-октябре 2022 года этот центр уже моделировал последствия прорыва плотины Каховской ГЭС
, а в июне 2023 года она разрушилась вследствие непрекращающихся обстрелов ВСУ.
"Абсолютно нет никаких сомнений, что режим Зеленского затевает очередную циничную провокацию против собственного населения. Зачем? Очень просто – чтобы затем опять придумать историю, которую будут навязывать международному сообществу с обвинениями нашей страны в совершении военных преступлений, экоциде, и заодно выклянчить у Запада новую помощь и, конечно, прикрыть свою террористическую деятельность", - сказала она.
В июне 2023 года ВСУ намерено разрушили плотину ГЭС, в результате воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра.
При наводнении погибли 59 человек, госпитализированы 175 жителей, около девяти тысяч были эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.
В результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов. Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее.
Режим ЧС в регионе был снят 24 ноября 2023 года.
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