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Российские военные пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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Российские военные пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра
Российские военные пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Российские военные пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра
Российские десантники группировки войск "Днепр" пресекли попытку переправки диверсионно-разведывательной группы ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T10:15
2024-07-05T10:15
херсонская область
владимир сальдо
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
днепр
группировка войск "днепр"
новые регионы россии
новости
дрг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Российские десантники группировки войск "Днепр" пресекли попытку переправки диверсионно-разведывательной группы ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, за сутки десантники уничтожили не правобережье продовольственный склад украинских боевиков, спрятанный в фуре, а также укрытый в сарае боекомплект минометного расчета, добавил Сальдо.Ранее он сообщал, что в последнее время ВСУ отказались от попыток с боем высадить крупные отряды боевиков на левый берег реки, но в ключевых точках на всем протяжении русла Днепра в пределах области по-прежнему пытаются забросить диверсантов, которых успешно уничтожают российские военные.Бойцы группировки "Днепр" продолжают громить не только укрепленные позиции ВСУ, но и бронетехнику, вооружение, склады боеприпасов, а также плавстредства противника на правом берегу.Накануне Минобороны РФ сообщило, что за сутки российские войска в зоне СВО уничтожили 14 полевых складов боеприпасов. Потери украинских войск на всех направлениях превысили 2000 боевиков убитыми и ранеными.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский МиГ-29 уничтожен ракетным ударом под ДнепропетровскомВС России уничтожили цех по изготовлению крупнокалиберных боеприпасов ВСУБойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине
херсонская область
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РИА Новости Крым
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херсонская область, владимир сальдо, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , днепр, группировка войск "днепр", новые регионы россии, новости, дрг
Российские военные пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра

Операторы FPV-дронов пресекли попытку высадки украинских диверсантов на левый берег Днепра

10:15 05.07.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоРоссийские военные пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра
Российские военные пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Российские десантники группировки войск "Днепр" пресекли попытку переправки диверсионно-разведывательной группы ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Операторы FPV-дронов ВДВ группировки войск "Днепр" ночью пресекли попытку переправки диверсионно-разведывательной группы противника на левый берег Днепра", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, за сутки десантники уничтожили не правобережье продовольственный склад украинских боевиков, спрятанный в фуре, а также укрытый в сарае боекомплект минометного расчета, добавил Сальдо.
Ранее он сообщал, что в последнее время ВСУ отказались от попыток с боем высадить крупные отряды боевиков на левый берег реки, но в ключевых точках на всем протяжении русла Днепра в пределах области по-прежнему пытаются забросить диверсантов, которых успешно уничтожают российские военные.
Бойцы группировки "Днепр" продолжают громить не только укрепленные позиции ВСУ, но и бронетехнику, вооружение, склады боеприпасов, а также плавстредства противника на правом берегу.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что за сутки российские войска в зоне СВО уничтожили 14 полевых складов боеприпасов. Потери украинских войск на всех направлениях превысили 2000 боевиков убитыми и ранеными.
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Херсонская областьВладимир СальдоНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУДнепрГруппировка войск "Днепр"Новые регионы РоссииНовостиДРГ
 
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