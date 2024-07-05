https://crimea.ria.ru/20240705/rossiyskie-voennye-presekli-vysadku-ukrainskoy-drg-na-levyy-bereg-dnepra-1138617763.html

Российские военные пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра

Российские военные пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Российские военные пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра

Российские десантники группировки войск "Днепр" пресекли попытку переправки диверсионно-разведывательной группы ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T10:15

2024-07-05T10:15

2024-07-05T10:15

херсонская область

владимир сальдо

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

днепр

группировка войск "днепр"

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дрг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Российские десантники группировки войск "Днепр" пресекли попытку переправки диверсионно-разведывательной группы ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, за сутки десантники уничтожили не правобережье продовольственный склад украинских боевиков, спрятанный в фуре, а также укрытый в сарае боекомплект минометного расчета, добавил Сальдо.Ранее он сообщал, что в последнее время ВСУ отказались от попыток с боем высадить крупные отряды боевиков на левый берег реки, но в ключевых точках на всем протяжении русла Днепра в пределах области по-прежнему пытаются забросить диверсантов, которых успешно уничтожают российские военные.Бойцы группировки "Днепр" продолжают громить не только укрепленные позиции ВСУ, но и бронетехнику, вооружение, склады боеприпасов, а также плавстредства противника на правом берегу.Накануне Минобороны РФ сообщило, что за сутки российские войска в зоне СВО уничтожили 14 полевых складов боеприпасов. Потери украинских войск на всех направлениях превысили 2000 боевиков убитыми и ранеными.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский МиГ-29 уничтожен ракетным ударом под ДнепропетровскомВС России уничтожили цех по изготовлению крупнокалиберных боеприпасов ВСУБойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине

херсонская область

днепр

новые регионы россии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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