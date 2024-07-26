https://crimea.ria.ru/20240726/iskander-unichtozhil-bolee-20-edinits-zapadnoy-tekhniki-v-dnr-1139137504.html

"Искандер" уничтожил более 20 единиц западной техники в ДНР

"Искандер" уничтожил более 20 единиц западной техники в ДНР - РИА Новости Крым, 26.07.2024

"Искандер" уничтожил более 20 единиц западной техники в ДНР

Расчетом "Искандер-М" ВС РФ нанесли точный удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и месту скрытого хранения артиллерийского вооружения и... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T11:06

2024-07-26T11:06

2024-07-26T11:06

министерство обороны рф

"искандер"

вооруженные силы россии

новости сво

украина

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Расчетом "Искандер-М" ВС РФ нанесли точный удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и месту скрытого хранения артиллерийского вооружения и бронетанковой техники в промзоне в подконтрольном Киеву Краматорске. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В Минобороны также поделились кадрами уничтожения склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.Ранее в Харькове ракетный комплекс "Искандер" уничтожил пункт временной дислокации иностранных наемников: всего около 100 иностранных военных инструкторов и украинских боевиков, находившихся в здании одной из компаний. Кроме того, разбиты два цеха по ремонту бронетехники на Харьковском бронетанковом заводе.

https://crimea.ria.ru/20240724/ukraina-bezvlastiya-pochemu-mobilizatsiya-v-vsu-nezakonna-1139100932.html

украина

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Уничтожение ударом "Искандера" склада ВСУ в Краматорске Российские военные ударом "Искандера" уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й бригады ВСУ в Краматорске, сообщило Минобороны. Среди уничтоженной техники - пусковая установка HIMARS, пять единиц РСЗО "Град", пять танков и до 10 боевых бронированных машин. 2024-07-26T11:06 true PT0M18S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, "искандер", вооруженные силы россии, новости сво, украина, потери всу