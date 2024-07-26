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"Искандер" уничтожил более 20 единиц западной техники в ДНР - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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"Искандер" уничтожил более 20 единиц западной техники в ДНР
"Искандер" уничтожил более 20 единиц западной техники в ДНР - РИА Новости Крым, 26.07.2024
"Искандер" уничтожил более 20 единиц западной техники в ДНР
Расчетом "Искандер-М" ВС РФ нанесли точный удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и месту скрытого хранения артиллерийского вооружения и... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T11:06
2024-07-26T11:06
министерство обороны рф
"искандер"
вооруженные силы россии
новости сво
украина
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Расчетом "Искандер-М" ВС РФ нанесли точный удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и месту скрытого хранения артиллерийского вооружения и бронетанковой техники в промзоне в подконтрольном Киеву Краматорске. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В Минобороны также поделились кадрами уничтожения склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.Ранее в Харькове ракетный комплекс "Искандер" уничтожил пункт временной дислокации иностранных наемников: всего около 100 иностранных военных инструкторов и украинских боевиков, находившихся в здании одной из компаний. Кроме того, разбиты два цеха по ремонту бронетехники на Харьковском бронетанковом заводе.
https://crimea.ria.ru/20240724/ukraina-bezvlastiya-pochemu-mobilizatsiya-v-vsu-nezakonna-1139100932.html
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Уничтожение ударом "Искандера" склада ВСУ в Краматорске
Российские военные ударом "Искандера" уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й бригады ВСУ в Краматорске, сообщило Минобороны. Среди уничтоженной техники - пусковая установка HIMARS, пять единиц РСЗО "Град", пять танков и до 10 боевых бронированных машин.
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министерство обороны рф, "искандер", вооруженные силы россии, новости сво, украина, потери всу
"Искандер" уничтожил более 20 единиц западной техники в ДНР

Точным ударом "Искандера" ВС РФ поразили склад вооружения бригады ВСУ в Краматорске

11:06 26.07.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Расчетом "Искандер-М" ВС РФ нанесли точный удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и месту скрытого хранения артиллерийского вооружения и бронетанковой техники в промзоне в подконтрольном Киеву Краматорске. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В результате ракетного удара уничтожены: пусковая установка РСЗО "HIMARS", пять единиц реактивных систем залпового огня "Град", пять танков и до 10 боевых бронированных машин ВСУ", - говорится в сообщении.
В Минобороны также поделились кадрами уничтожения склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
Ранее в Харькове ракетный комплекс "Искандер" уничтожил пункт временной дислокации иностранных наемников: всего около 100 иностранных военных инструкторов и украинских боевиков, находившихся в здании одной из компаний. Кроме того, разбиты два цеха по ремонту бронетехники на Харьковском бронетанковом заводе.
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