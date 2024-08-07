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Итальянец и русский в зоне СВО кормят бойцов и поют на передовой
Итальянец и русский в зоне СВО кормят бойцов и поют на передовой - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Итальянец и русский в зоне СВО кормят бойцов и поют на передовой
Итальянец, шеф-повар Антонио Рицци уже почти четверти века живет в России и из них несколько лет помогает детям Донбасса и бойцам на передовой. РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T22:18
2024-08-07T22:18
2024-08-07T22:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Итальянец, шеф-повар Антонио Рицци уже почти четверти века живет в России и из них несколько лет помогает детям Донбасса и бойцам на передовой.Ранее он трудился в элитных ресторанах, готовил для президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, а затем, уже будучи членом "Народного фронта", помогал военным поварам из ЛНР составить грамотное меню, готовил с детьми из детских домов, организовывал процесс приготовления пищи в пунктах временного размещения беженцев в Запорожской области.Сейчас же у него новый проект под названием "Сковородка добра". В рамках которого уже было две поездки Антонио на передовую. В пути и всех делах в этом проекте его сопровождает актер, певец, автор-исполнитель Юрий Котик. Антонио и Юрий были знакомы и ранее, так как вместе работали в одном из Вологодских ресторанов.Команда из двух человек путешествует на пикапе, за собой везут прицеп. Машина и прицеп забиты гуманитарной помощью и посылками для бойцов. В грузе также жаровня диаметром полтора метра и специальная кованная сковорода такого же диаметра, которая ранее "принимала участие" в различных вологодских городских праздниках. Кроме того, Антонио с собой берет мороженицу и машину для приготовления сладкой ваты, чтобы радовать детей и взрослых."Мы все вместе загружаем, разгружаем, готовим. Я за рулем и принеси-подай, почисти, порежь. Я универсальный солдат", - объясняет Юрий Котик.А еще Юрий поет для людей свои песни и композиции других исполнителей, но такие, которые бы понравились конкретной аудитории."Для нас самое главное - не кормить, а быть рядом, чтоб эти люди чувствовали наше присутствие. Это не угощения и не концерт - это терапия", - в свою очередь сказал Антонио Рицци.На вопрос о том, что готовят, он, как настоящий профессионал, замечает, что еда для каждой категории людей должна быть разной: для детей подойдут спагетти с беконом и помидорным соусом, бойцам же нужны и витамины, и сытость."Им нужны белок и клетчатка. Хлеб и тушенку они имеют и так, а надо свежее мясо, овощи, фрукты. Мы готовили, например, пасту с мясным рагу, хашламу", - говорит шеф-повар.По словам Антонио, война закончится, а миссия волонтеров будет продолжаться. Следующий шаг русского итальянского повара – профориентация и обучение поварскому искусство молодых ребят с новых территорий. Эта программа уже разрабатывается Ассоциацией рестораторов Вологодщины и подана на одобрение в министерство просвещения России.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане выступили единым фронтом в поддержке СВО - НимченкоБудни под обстрелами – кто и как помогает жителям ХерсонщиныТрудом и молитвой: как монахини из Крыма помогают фронту
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помощь бойцам сво, крым, общество, волонтеры, волонтеры крыма
Итальянец и русский в зоне СВО кормят бойцов и поют на передовой
Итальянский шеф-повар и русский из Народного фронта готовят для бойцов на передовой
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Итальянец, шеф-повар Антонио Рицци уже почти четверти века живет в России и из них несколько лет помогает детям Донбасса и бойцам на передовой.
Ранее он трудился в элитных ресторанах, готовил для президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, а затем, уже будучи членом "Народного фронта", помогал военным поварам из ЛНР составить грамотное меню, готовил с детьми из детских домов, организовывал процесс приготовления пищи в пунктах временного размещения беженцев в Запорожской области.
Сейчас же у него новый проект под названием "Сковородка добра". В рамках которого уже было две поездки Антонио на передовую. В пути и всех делах в этом проекте его сопровождает актер, певец, автор-исполнитель Юрий Котик. Антонио и Юрий были знакомы и ранее, так как вместе работали в одном из Вологодских ресторанов.
"Всю жизнь хотел быть полезным, а сейчас эта потребность стала еще сильнее. Я понимаю, что людям с новых территорий там сложно, что им нужна поддержка. Так как Антонио получил такой опыт и два года уже волонтерил, я решил объединиться с ним", - сказал в пресс-центре РИА Новости Крым Юрий.
Команда из двух человек путешествует на пикапе, за собой везут прицеп. Машина и прицеп забиты гуманитарной помощью и посылками для бойцов. В грузе также жаровня диаметром полтора метра и специальная кованная сковорода такого же диаметра, которая ранее "принимала участие" в различных вологодских городских праздниках. Кроме того, Антонио с собой берет мороженицу и машину для приготовления сладкой ваты, чтобы радовать детей и взрослых.
"Мы все вместе загружаем, разгружаем, готовим. Я за рулем и принеси-подай, почисти, порежь. Я универсальный солдат", - объясняет Юрий Котик.
А еще Юрий поет для людей свои песни и композиции других исполнителей, но такие, которые бы понравились конкретной аудитории.
"Для нас самое главное - не кормить, а быть рядом, чтоб эти люди чувствовали наше присутствие. Это не угощения и не концерт - это терапия", - в свою очередь сказал Антонио Рицци.
"Вообще нам скоро уже можно будет с Юрием писать мемуары об этих поездках. Волонтерские поездки наиболее эффективны, чем любой отдых в Турции "все включено". У меня такие встречи, знакомства с людьми, что я приезжаю обратно и моя внутренняя батарея полная, хотя я физически устал. И это меня мотивирует жить дальше и в своей личной жизни тоже. И я там своими делами тоже кого-то мотивирую. Люди, которые там, хотят хоть на время забыть то, как они живут. И мы им помогаем в этом", - говорит шеф-повар.
На вопрос о том, что готовят, он, как настоящий профессионал, замечает, что еда для каждой категории людей должна быть разной: для детей подойдут спагетти с беконом и помидорным соусом, бойцам же нужны и витамины, и сытость.
"Им нужны белок и клетчатка. Хлеб и тушенку они имеют и так, а надо свежее мясо, овощи, фрукты. Мы готовили, например, пасту с мясным рагу, хашламу", - говорит шеф-повар.
По словам Антонио, война закончится, а миссия волонтеров будет продолжаться. Следующий шаг русского итальянского повара – профориентация и обучение поварскому искусство молодых ребят с новых территорий. Эта программа уже разрабатывается Ассоциацией рестораторов Вологодщины и подана на одобрение в министерство просвещения России.
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