https://crimea.ria.ru/20240724/budni-pod-obstrelami--kto-i-kak-pomogaet-zhitelyam-khersonschiny-1139099844.html
Будни под обстрелами – кто и как помогает жителям Херсонщины
Будни под обстрелами – кто и как помогает жителям Херсонщины - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Будни под обстрелами – кто и как помогает жителям Херсонщины
Вопросы социального обеспечения, получения российского гражданства в тех случаях, когда люди по каким-то причинам утратили украинские паспорта, а также... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T20:37
2024-07-24T20:37
2024-07-24T19:52
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
сергей георгиев
новые регионы россии
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
общество
соцзащита
новости
пенсия
гражданство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1c/1137669654_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_9a68c70741b0b6397daed607291c0d0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Вопросы социального обеспечения, получения российского гражданства в тех случаях, когда люди по каким-то причинам утратили украинские паспорта, а также усилившиеся обстрелы со стороны ВСУ являются главными проблемными вопросами, с которыми приходится сталкиваться жителям Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.Паспорта и пенсииПо его словам, для решения таких вопросов аппарат омбудсмена выстраивает работу с Социальным Фондом так, чтобы помочь каждому человеку в индивидуальном порядке, и уже сейчас есть положительные решения по восстановлению пенсионных прав граждан.Второй вопрос по числу обращений – паспортизация. Большая часть жителей региона получили паспорта РФ, однако остались те, кто, например, потерял российский паспорт, у кого не было регистрации. Здесь работа также выстраивается, отмечает обмудсмен.Кинбурнская коса и помощь волонтеровОдним из самых сложных оказался вопрос паспортизации жителей Кинбурнской косы, где расположены несколько сел, которые при Украине относились к Николаевской области. Порядка 180 жителей косы не могли получить российское гражданство из-за ряда формальностей.По его словам, полностью вопрос рассчитывают закрыть до осенней распутицы. Также до этого времени необходимо доставить людям продукты питания и медикаменты по диагнозам."Там есть лежачие, инвалиды, пенсионеры, а выехать оттуда и вернуться туда людям не просто – дроны, прямая наводка", - поясняет омбудсмен.Все необходимое жителям отдаленных сел помогают доставлять волонтеры, в том числе "Крымские феи", которые обеспечивают доставку гуманитарных грузов даже в 15-киллометровую зону. Кроме того, омбудсмен отмечает большую помощь со стороны херсонского отделения "Народного Фронта" и Великоалександровской военно-гражданской администрации.На оккупированной части Херсонщины фиксируются случаи преследования жителей по политическим мотивам, а на освобожденной части региона усилились целенаправленные удары ВСУ по гражданам, сообщал ранее Георгиев. По его данным, с начала года только по одной скадовской больнице поступило и прооперировано с минно-взрывными ранениями 126 граждански лиц, из них шестеро детей. 36 человек из этого числа поступили в больницу только в июле.Читайте также на РИА Новости Крым:Омбудсмен Херсонщины доставил медикаменты из Крыма в Нижние Серогозы11 школ затоплено и тридцать разрушено: статистика по Херсонской областиКак работает мобильная приемная губернатора Херсонщины
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1c/1137669654_110:0:1171:796_1920x0_80_0_0_e99734e1630867ece3618ee640b845b7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, сергей георгиев, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, общество, соцзащита, новости, пенсия, гражданство, получение гражданства россии по упрощенной процедуре
Будни под обстрелами – кто и как помогает жителям Херсонщины
Омбудсмен Херсонской области Георгиев обозначил главные болевые точки региона
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Вопросы социального обеспечения, получения российского гражданства в тех случаях, когда люди по каким-то причинам утратили украинские паспорта, а также усилившиеся обстрелы со стороны ВСУ являются главными проблемными вопросами, с которыми приходится сталкиваться жителям Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым
рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.
Паспорта и пенсии
"Если брать обращения граждан, на первом месте – пенсионные вопросы. Наши проблемы связаны с отсутствием архивов, сложностями подтверждения стажа, уровня зарплат. Это не только потому, что архивы остались на оккупированной части. Люди потеряли документы во время потопа, эвакуации", - обозначает одну из проблем Георгиев.
По его словам, для решения таких вопросов аппарат омбудсмена выстраивает работу с Социальным Фондом так, чтобы помочь каждому человеку в индивидуальном порядке, и уже сейчас есть положительные решения по восстановлению пенсионных прав граждан.
Второй вопрос по числу обращений – паспортизация. Большая часть жителей региона получили паспорта РФ, однако остались те, кто, например, потерял российский паспорт, у кого не было регистрации. Здесь работа также выстраивается, отмечает обмудсмен.
"Например, к нам обратился главный врач одной из муниципальных больниц: больше года там по некоторым медицинским показаниям находится эвакуированный житель Голой Пристани. Начали разбираться, как помочь человеку, нашли его паспорт, который считался утерянным во время потопа (после теракта ВСУ на Каховской ГЭС
- ред.). Откопали его в прямом смысле слова, доставили, и уже человек получил паспорт гражданина РФ и сейчас занимается вопросами пенсионного обеспечения", - приводит он пример.
Кинбурнская коса и помощь волонтеров
Одним из самых сложных оказался вопрос паспортизации жителей Кинбурнской косы, где расположены несколько сел, которые при Украине относились к Николаевской области. Порядка 180 жителей косы не могли получить российское гражданство из-за ряда формальностей.
"Кинбурнская коса – небольшой полуостров, который находится под ежедневным обстрелом. Сложная логистика, доставка продуктов, медикаментов, медпомощь. Это была комплексная работа разных ведомств. И с мертвой точки вопрос сдвинулся: первая группа жителей уже смогла подать документы на гражданство в упрощенном прядке", - констатирует Георгиев.
По его словам, полностью вопрос рассчитывают закрыть до осенней распутицы. Также до этого времени необходимо доставить людям продукты питания и медикаменты по диагнозам.
"Там есть лежачие, инвалиды, пенсионеры, а выехать оттуда и вернуться туда людям не просто – дроны, прямая наводка", - поясняет омбудсмен.
Все необходимое жителям отдаленных сел помогают доставлять волонтеры, в том числе "Крымские феи
", которые обеспечивают доставку гуманитарных грузов даже в 15-киллометровую зону. Кроме того, омбудсмен отмечает большую помощь со стороны херсонского отделения "Народного Фронта" и Великоалександровской военно-гражданской администрации.
На оккупированной части Херсонщины фиксируются случаи преследования жителей по политическим мотивам
, а на освобожденной части региона усилились целенаправленные удары ВСУ по гражданам, сообщал ранее Георгиев. По его данным, с начала года только по одной скадовской больнице поступило и прооперировано с минно-взрывными ранениями 126 граждански лиц, из них шестеро детей. 36 человек из этого числа поступили в больницу только в июле.
Читайте также на РИА Новости Крым: