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Будни под обстрелами – кто и как помогает жителям Херсонщины

Будни под обстрелами – кто и как помогает жителям Херсонщины - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Будни под обстрелами – кто и как помогает жителям Херсонщины

Вопросы социального обеспечения, получения российского гражданства в тех случаях, когда люди по каким-то причинам утратили украинские паспорта, а также... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T20:37

2024-07-24T20:37

2024-07-24T19:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Вопросы социального обеспечения, получения российского гражданства в тех случаях, когда люди по каким-то причинам утратили украинские паспорта, а также усилившиеся обстрелы со стороны ВСУ являются главными проблемными вопросами, с которыми приходится сталкиваться жителям Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.Паспорта и пенсииПо его словам, для решения таких вопросов аппарат омбудсмена выстраивает работу с Социальным Фондом так, чтобы помочь каждому человеку в индивидуальном порядке, и уже сейчас есть положительные решения по восстановлению пенсионных прав граждан.Второй вопрос по числу обращений – паспортизация. Большая часть жителей региона получили паспорта РФ, однако остались те, кто, например, потерял российский паспорт, у кого не было регистрации. Здесь работа также выстраивается, отмечает обмудсмен.Кинбурнская коса и помощь волонтеровОдним из самых сложных оказался вопрос паспортизации жителей Кинбурнской косы, где расположены несколько сел, которые при Украине относились к Николаевской области. Порядка 180 жителей косы не могли получить российское гражданство из-за ряда формальностей.По его словам, полностью вопрос рассчитывают закрыть до осенней распутицы. Также до этого времени необходимо доставить людям продукты питания и медикаменты по диагнозам."Там есть лежачие, инвалиды, пенсионеры, а выехать оттуда и вернуться туда людям не просто – дроны, прямая наводка", - поясняет омбудсмен.Все необходимое жителям отдаленных сел помогают доставлять волонтеры, в том числе "Крымские феи", которые обеспечивают доставку гуманитарных грузов даже в 15-киллометровую зону. Кроме того, омбудсмен отмечает большую помощь со стороны херсонского отделения "Народного Фронта" и Великоалександровской военно-гражданской администрации.На оккупированной части Херсонщины фиксируются случаи преследования жителей по политическим мотивам, а на освобожденной части региона усилились целенаправленные удары ВСУ по гражданам, сообщал ранее Георгиев. По его данным, с начала года только по одной скадовской больнице поступило и прооперировано с минно-взрывными ранениями 126 граждански лиц, из них шестеро детей. 36 человек из этого числа поступили в больницу только в июле.Читайте также на РИА Новости Крым:Омбудсмен Херсонщины доставил медикаменты из Крыма в Нижние Серогозы11 школ затоплено и тридцать разрушено: статистика по Херсонской областиКак работает мобильная приемная губернатора Херсонщины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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