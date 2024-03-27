https://crimea.ria.ru/20240327/kak-rabotaet-mobilnaya-priemnaya-gubernatora-khersonschiny-1136078038.html

Как работает мобильная приемная губернатора Херсонщины

Как работает мобильная приемная губернатора Херсонщины - РИА Новости Крым, 27.03.2024

Как работает мобильная приемная губернатора Херсонщины

В мобильную приемную губернатора Херсонской области Владимира Сальдо с начала ее работы поступило порядка 1,1 тысячи обращений, более 100 из них на данный... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T20:17

2024-03-27T20:17

2024-03-27T20:17

эксклюзивы риа новости крым

херсонская область

новые регионы россии

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым

игорь чагаев

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/10/1134990474_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_de28f549e62d635f21023c4351a1e139.jpg

ГЕНИЧЕСК, 27 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В мобильную приемную губернатора Херсонской области Владимира Сальдо с начала ее работы поступило порядка 1,1 тысячи обращений, более 100 из них на данный момент решены положительно. Об этом РИА Новости Крым рассказал первый заместитель губернатора области Игорь Чагаев.В приоритете мобильной приемной сегодня – выезды в 15-километровую зону вблизи Днепра.Мобильная приемная губернатора начала работу в октябре прошлого года. Представители органов власти и местного самоуправления и другие профильные специалисты регулярно выезжают в отдаленные населенные пункты для приема вопросов и жалоб от жителей региона.По словам Чагаева, обращения людей касаются ряда направлений: строительство и ремонт дорог, школ, детсадов и социальных объектов, вопросы ЖКХ и сельского хозяйства, предоставление различных мер поддержки.Что касается более масштабных проблем, таких как ремонт школы, газификация населенных пунктов, все просьбы и обращения фиксируются и в дальнейшем учитываются в ходе реализации большой федеральной программы социально-экономического развития региона и других программ."Задачи органов власти, чтобы в течение ближайших нескольких лет все основные вопросы, которые людей тревожат, были решены. Это и газификация, и дороги, и социальные учреждения, и строительство новых и реконструкция старых школ, детсадов и больниц. Нет никаких сомнений, что подавляющее большинство этих волнующих наших граждан вопросов мы решим в ближайшие годы", - сказал Чагаев.Местное самоуправление полноценно заработает до конца годаГоворя о формировании органов местного самоуправления в Херсонской области, первый вице-губернатор сообщил, что полноценно эта система заработает до конца текущего года.Так, по его словам, в ближайшее время завершится комплексная программа обучения госслужащих региона на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Чагаев отметил, что на сегодняшний день в регионе в соответствии с российским законодательством сформированы представительные органы власти и депутатские корпуса, определены структуры и приняты уставы органов самоуправления. Однако для того, чтобы структура власти полноценно работала, не хватает компетентных специалистов, которые будут полностью разбираться в национальных проектах, федеральных программах, мерах поддержки и других вопросах."В течение прошлого года и в этом году мы активно вместе с нашим федеральным вузом РАНХиГС проводим повышение квалификации и переобучение наших специалистов. Рассчитываем, что в апреле-мае уже завершится первый блок обучения, и мы уже будем поэтапно переводить сотрудников из военно-гражданских администраций в обычные администрации. Во втором полугодии мы вместе с правительством и областной администрацией по поручению губернатора планируем выверить все полномочия для их поэтапной передачи муниципалитетам, чтобы не сразу взваливать на них все обязанности и задачи", – сказал первый заместитель губернатора региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Омбудсмен Херсонской области Сергей Георгиев: крымский опыт меня закалилУчасток дороги из Херсонской области в Крым отремонтируют в этом годуСорвать не удалось: власти Херсонской области о выборах президента

https://crimea.ria.ru/20240320/ombudsmen-khersonskoy-oblasti-sergey-georgiev-krymskiy-opyt-menya-zakalil-1135876544.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, игорь чагаев, общество, новости