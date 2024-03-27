https://crimea.ria.ru/20240327/kak-rabotaet-mobilnaya-priemnaya-gubernatora-khersonschiny-1136078038.html
Как работает мобильная приемная губернатора Херсонщины
Как работает мобильная приемная губернатора Херсонщины - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Как работает мобильная приемная губернатора Херсонщины
В мобильную приемную губернатора Херсонской области Владимира Сальдо с начала ее работы поступило порядка 1,1 тысячи обращений, более 100 из них на данный... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T20:17
2024-03-27T20:17
2024-03-27T20:17
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ГЕНИЧЕСК, 27 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В мобильную приемную губернатора Херсонской области Владимира Сальдо с начала ее работы поступило порядка 1,1 тысячи обращений, более 100 из них на данный момент решены положительно. Об этом РИА Новости Крым рассказал первый заместитель губернатора области Игорь Чагаев.В приоритете мобильной приемной сегодня – выезды в 15-километровую зону вблизи Днепра.Мобильная приемная губернатора начала работу в октябре прошлого года. Представители органов власти и местного самоуправления и другие профильные специалисты регулярно выезжают в отдаленные населенные пункты для приема вопросов и жалоб от жителей региона.По словам Чагаева, обращения людей касаются ряда направлений: строительство и ремонт дорог, школ, детсадов и социальных объектов, вопросы ЖКХ и сельского хозяйства, предоставление различных мер поддержки.Что касается более масштабных проблем, таких как ремонт школы, газификация населенных пунктов, все просьбы и обращения фиксируются и в дальнейшем учитываются в ходе реализации большой федеральной программы социально-экономического развития региона и других программ."Задачи органов власти, чтобы в течение ближайших нескольких лет все основные вопросы, которые людей тревожат, были решены. Это и газификация, и дороги, и социальные учреждения, и строительство новых и реконструкция старых школ, детсадов и больниц. Нет никаких сомнений, что подавляющее большинство этих волнующих наших граждан вопросов мы решим в ближайшие годы", - сказал Чагаев.Местное самоуправление полноценно заработает до конца годаГоворя о формировании органов местного самоуправления в Херсонской области, первый вице-губернатор сообщил, что полноценно эта система заработает до конца текущего года.Так, по его словам, в ближайшее время завершится комплексная программа обучения госслужащих региона на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Чагаев отметил, что на сегодняшний день в регионе в соответствии с российским законодательством сформированы представительные органы власти и депутатские корпуса, определены структуры и приняты уставы органов самоуправления. Однако для того, чтобы структура власти полноценно работала, не хватает компетентных специалистов, которые будут полностью разбираться в национальных проектах, федеральных программах, мерах поддержки и других вопросах."В течение прошлого года и в этом году мы активно вместе с нашим федеральным вузом РАНХиГС проводим повышение квалификации и переобучение наших специалистов. Рассчитываем, что в апреле-мае уже завершится первый блок обучения, и мы уже будем поэтапно переводить сотрудников из военно-гражданских администраций в обычные администрации. Во втором полугодии мы вместе с правительством и областной администрацией по поручению губернатора планируем выверить все полномочия для их поэтапной передачи муниципалитетам, чтобы не сразу взваливать на них все обязанности и задачи", – сказал первый заместитель губернатора региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Омбудсмен Херсонской области Сергей Георгиев: крымский опыт меня закалилУчасток дороги из Херсонской области в Крым отремонтируют в этом годуСорвать не удалось: власти Херсонской области о выборах президента
https://crimea.ria.ru/20240320/ombudsmen-khersonskoy-oblasti-sergey-georgiev-krymskiy-opyt-menya-zakalil-1135876544.html
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херсонская область, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, игорь чагаев, общество, новости
Как работает мобильная приемная губернатора Херсонщины
В мобильную приемную губернатора Херсонщины поступило более 1 тысячи обращений – власти
ГЕНИЧЕСК, 27 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. В мобильную приемную губернатора Херсонской области Владимира Сальдо с начала ее работы поступило порядка 1,1 тысячи обращений, более 100 из них на данный момент решены положительно. Об этом РИА Новости Крым
рассказал первый заместитель губернатора области Игорь Чагаев.
В приоритете мобильной приемной сегодня – выезды в 15-километровую зону вблизи Днепра.
Мобильная приемная губернатора начала работу в октябре прошлого года. Представители органов власти и местного самоуправления и другие профильные специалисты регулярно выезжают в отдаленные населенные пункты для приема вопросов и жалоб от жителей региона.
По словам Чагаева, обращения людей касаются ряда направлений: строительство и ремонт дорог, школ, детсадов и социальных объектов, вопросы ЖКХ и сельского хозяйства, предоставление различных мер поддержки.
"Люди просят и уголь бесплатный, и помочь с получением социальных выплат, и оказать помощь в регистрации в налоговой службе, чтобы были льготы, и так далее. На выездных приемах работают не только сотрудники нашей администрации, но и представители федеральных структур. За эти несколько месяцев работы общественных приемных губернатора поступило более 1100 обращений и свыше 10% уже решено. Есть точечные, бытовые вопросы: крышу поправить, забор привести в порядок, дорогу подсыпать, дерево аварийное убрать. Эти вопросы решаются в течение нескольких дней", - отметил первый вице-губернатор.
Что касается более масштабных проблем, таких как ремонт школы, газификация населенных пунктов, все просьбы и обращения фиксируются и в дальнейшем учитываются в ходе реализации большой федеральной программы социально-экономического развития региона и других программ.
"Задачи органов власти, чтобы в течение ближайших нескольких лет все основные вопросы, которые людей тревожат, были решены. Это и газификация, и дороги, и социальные учреждения, и строительство новых и реконструкция старых школ, детсадов и больниц. Нет никаких сомнений, что подавляющее большинство этих волнующих наших граждан вопросов мы решим в ближайшие годы", - сказал Чагаев.
Он добавил, что 28 марта мобильная приемная губернатора приедет в Голопристанский округ. В состав выездной группы войдут как сотрудники федеральных и региональных органов власти, так и профильные специалисты.
Местное самоуправление полноценно заработает до конца года
Говоря о формировании органов местного самоуправления в Херсонской области, первый вице-губернатор сообщил, что полноценно эта система заработает до конца текущего года.
Так, по его словам, в ближайшее время завершится комплексная программа обучения госслужащих региона на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Чагаев отметил, что на сегодняшний день в регионе в соответствии с российским законодательством сформированы представительные органы власти и депутатские корпуса, определены структуры и приняты уставы органов самоуправления. Однако для того, чтобы структура власти полноценно работала, не хватает компетентных специалистов, которые будут полностью разбираться в национальных проектах, федеральных программах, мерах поддержки и других вопросах.
"В течение прошлого года и в этом году мы активно вместе с нашим федеральным вузом РАНХиГС проводим повышение квалификации и переобучение наших специалистов. Рассчитываем, что в апреле-мае уже завершится первый блок обучения, и мы уже будем поэтапно переводить сотрудников из военно-гражданских администраций в обычные администрации. Во втором полугодии мы вместе с правительством и областной администрацией по поручению губернатора планируем выверить все полномочия для их поэтапной передачи муниципалитетам, чтобы не сразу взваливать на них все обязанности и задачи", – сказал первый заместитель губернатора региона.
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