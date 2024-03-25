https://crimea.ria.ru/20240325/uchastok-dorogi-iz-khersonskoy-oblasti-v-krym-otremontiruyut-v-etom-godu-1136022258.html

Участок дороги из Херсонской области в Крым отремонтируют в этом году

Участок дороги из Херсонской области в Крым отремонтируют в этом году - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Участок дороги из Херсонской области в Крым отремонтируют в этом году

Участок транспортной магистрали Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь - Чаплинка – Аскания Нова отремонтируют в этом году, сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T22:12

2024-03-25T22:12

2024-03-25T22:12

херсонская область

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новости крыма

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херсон

джанкой

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Участок транспортной магистрали Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь - Чаплинка – Аскания Нова отремонтируют в этом году, сообщает официальный Telegram-канал администрации Херсонской области.По его данным, после ремонта дорога станет шире, получит современное покрытие и водоотводные лотки. Ремонт идет по программе "Содержание региональных и межмуниципальных автомобильных дорог". Ремонт автомобильной дороги "Каланчак – Хорлы" по этой же программе планируют в текущем году планируют отремонтировать полностью.Читайте также на РИА Новости Крым:Для разгрузки пункта пропуска Чонгар ремонтируют участок дороги в КрымКогда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"В Феодосии на неделю перекроют проезд по главной улице – схема объезда

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джанкой

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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