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Участок дороги из Херсонской области в Крым отремонтируют в этом году
Участок дороги из Херсонской области в Крым отремонтируют в этом году - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Участок дороги из Херсонской области в Крым отремонтируют в этом году
Участок транспортной магистрали Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь - Чаплинка – Аскания Нова отремонтируют в этом году, сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T22:12
2024-03-25T22:12
2024-03-25T22:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Участок транспортной магистрали Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь - Чаплинка – Аскания Нова отремонтируют в этом году, сообщает официальный Telegram-канал администрации Херсонской области.По его данным, после ремонта дорога станет шире, получит современное покрытие и водоотводные лотки. Ремонт идет по программе "Содержание региональных и межмуниципальных автомобильных дорог". Ремонт автомобильной дороги "Каланчак – Хорлы" по этой же программе планируют в текущем году планируют отремонтировать полностью.Читайте также на РИА Новости Крым:Для разгрузки пункта пропуска Чонгар ремонтируют участок дороги в КрымКогда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"В Феодосии на неделю перекроют проезд по главной улице – схема объезда
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херсонская область, крым, новости, новости крыма, ремонт дорог, херсон, джанкой, феодосия
Участок дороги из Херсонской области в Крым отремонтируют в этом году
Дорожники приводят в порядок участок дороги Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь