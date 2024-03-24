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В Феодосии на неделю перекроют проезд по главной улице – схема объезда

В Феодосии на неделю перекроют проезд по главной улице – схема объезда - РИА Новости Крым, 24.03.2024

В Феодосии на неделю перекроют проезд по главной улице – схема объезда

Движение транспортных средств по улице Федько в Феодосии будет прекращено на неделю из-за проведения ремонтно-путевых работ. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T21:52

2024-03-24T21:52

2024-03-24T21:52

феодосия

новости крыма

администрация феодосии

транспорт

логистика

ремонт и строительство дорог в крыму

общественный транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Движение транспортных средств по улице Федько в Феодосии будет прекращено на неделю из-за проведения ремонтно-путевых работ. Об этом сообщает Telegram-канал администрации города.На время проведения работ проезд будет производиться по улице Геологической, уточнили в администрации.Кроме того, изменится схема движения общественного транспорта маршрутов № 2, 2а, 4, 4д, 13 и13а. В частности, не будет проводиться посадка и высадка пассажиров на остановочных пунктах "Нефтебаза" и "Завод "Стройдеталь".Водителей и пассажиров просят заранее планировать маршрут движения с учетом временных ограничений.Читайте также на РИА Новости Крым:На дороге на ЮБК ограничили скорость до 20 км/ч из-за проседания асфальтаДорогу Бахчисарай – Ай-Петри закроют на ремонт: схема объездаВ Крыму капитально отремонтируют дорогу на Лучистое

феодосия

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2024

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