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В Феодосии на неделю перекроют проезд по главной улице – схема объезда
В Феодосии на неделю перекроют проезд по главной улице – схема объезда - РИА Новости Крым, 24.03.2024
В Феодосии на неделю перекроют проезд по главной улице – схема объезда
Движение транспортных средств по улице Федько в Феодосии будет прекращено на неделю из-за проведения ремонтно-путевых работ. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T21:52
2024-03-24T21:52
2024-03-24T21:52
феодосия
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администрация феодосии
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ремонт и строительство дорог в крыму
общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Движение транспортных средств по улице Федько в Феодосии будет прекращено на неделю из-за проведения ремонтно-путевых работ. Об этом сообщает Telegram-канал администрации города.На время проведения работ проезд будет производиться по улице Геологической, уточнили в администрации.Кроме того, изменится схема движения общественного транспорта маршрутов № 2, 2а, 4, 4д, 13 и13а. В частности, не будет проводиться посадка и высадка пассажиров на остановочных пунктах "Нефтебаза" и "Завод "Стройдеталь".Водителей и пассажиров просят заранее планировать маршрут движения с учетом временных ограничений.Читайте также на РИА Новости Крым:На дороге на ЮБК ограничили скорость до 20 км/ч из-за проседания асфальтаДорогу Бахчисарай – Ай-Петри закроют на ремонт: схема объездаВ Крыму капитально отремонтируют дорогу на Лучистое
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феодосия, инфографика, новости крыма, администрация феодосии, транспорт, логистика, ремонт и строительство дорог в крыму, общественный транспорт
В Феодосии на неделю перекроют проезд по главной улице – схема объезда
В Феодосии на неделю перекроют проезд по главной улице – причина и схема объезда
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Движение транспортных средств по улице Федько в Феодосии будет прекращено на неделю из-за проведения ремонтно-путевых работ. Об этом сообщает Telegram-канал администрации города.
"С 9 часов 25 марта до 17 часов 31 марта на улице Федько в связи с проведением ремонтно-путевых работ на участке автомобильной дороги от железнодорожного переезда "Нефтебаза" до дома №80 будет прекращено движение транспортных средств", – сказано в сообщении.
На время проведения работ проезд будет производиться по улице Геологической, уточнили в администрации.
Кроме того, изменится схема движения общественного транспорта маршрутов № 2, 2а, 4, 4д, 13 и13а. В частности, не будет проводиться посадка и высадка пассажиров на остановочных пунктах "Нефтебаза" и "Завод "Стройдеталь".
Водителей и пассажиров просят заранее планировать маршрут движения с учетом временных ограничений.
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