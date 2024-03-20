https://crimea.ria.ru/20240320/ombudsmen-khersonskoy-oblasti-sergey-georgiev-krymskiy-opyt-menya-zakalil-1135876544.html

Омбудсмен Херсонской области Сергей Георгиев: крымский опыт меня закалил

Омбудсмен Херсонской области Сергей Георгиев: крымский опыт меня закалил - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Омбудсмен Херсонской области Сергей Георгиев: крымский опыт меня закалил

Практически с самого начала специальной военной операции сотрудник симферопольского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Георгиев... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T18:41

2024-03-20T18:41

2024-03-20T19:04

эксклюзивы риа новости крым

сергей георгиев

херсонская область

общество

новости

онф

владимир сальдо

социальная пенсия

пенсия

пенсионный фонд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/14/1135876815_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eda12df894e1a6f6f68e965b80a9fe26.jpg

ГЕНИЧЕСК, 20 мар – РИА Новости Крым. Практически с самого начала специальной военной операции сотрудник симферопольского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Георгиев освещал события мирной и прифронтовой жизни на новых территориях в качестве военкора. А с недавнего времени он занимается защитой прав граждан в Херсонской области. В эксклюзивном интервью РИА Новости Крым первый в истории региона омбудсмен рассказывает об основных задачах на новом посту, жалобах, с которыми обращаются жители Херсонщины, и помощи со стороны Крыма.Пенсионное обеспечение – на первом месте– Что тебя сподвигло к решению переехать в прифронтовой регион и работать здесь омбудсменом, учитывая, что это сопряжено с конкретными рисками для жизни и здоровья?– Разные составляющие – и наличие опыта работы в аппарате уполномоченного по правам человека в Республике Крым, и работа военного корреспондента. Когда мы первый раз приехали в сюда в 2022 году – это была одна ситуация. Потом мы приезжали каждый месяц, иногда несколько раз в месяц – и ты уже видишь и знаешь людей, о которых ты писал когда-то. Это и бойцы, и простые граждане, и как-то постепенно влюбляешься в регион и хочешь что-то здесь изменить к лучшему.Когда мы работали на правом берегу Днепра, отрабатывали различные темы, к примеру, доставку гуманитарной помощи. Записываем интервью с Владимиром Васильевичем Сальдо (губернатором Херсонской области – ред.), обсуждаем проблемы с министрами, говорим, что есть вот такая проблема, давайте как-то сообща попробуем ее решить. Ты проникаешься этими проблемами людей. И когда поступило предложение от Владимира Васильевича поработать уполномоченным по правам человека, я не мог отказать. Хочется попробовать свои силы, помочь что-то исправить, помочь региону интегрироваться в правовое поле Российской Федерации.– Институт уполномоченного по правам человека в Херсонской области создан только сейчас, тем не менее, как можно оценить интегрированность региона в законодательство РФ в части защиты прав человека на сегодняшний день?– Это все взаимосвязано, потому что то внимание, которое уделяет Херсонской области федеральный центр, в том числе уполномоченный по правам человека в РФ, помогает интегрировать регион в правовое поле и социально-экономическое пространство России. Когда здесь еще не было омбудсмена, приезжали должностные лица из других регионов страны, которые решали вопросы и с переселенцами, и с паспортизацией, оказывали помощь по линии "Красного креста". Эта работа проводится давно, просто сейчас, с появлением института омбудсмена в регионе, появляется больше возможностей. Полномочия, которые у меня есть, позволяют решать проблемы. Главная задача – ускорить процесс интеграции. Разница между украинским и российским законодательством огромная. Те нормы, которые действуют на территории большой России, не всегда могут действовать здесь.Взять, к примеру, пенсионное законодательство. Механизмы, которые действуют, допустим, в Ростовской, Костромской областях, да даже в Крыму, не совсем могут работать в Херсонской области, потому что правый берег оккупирован. Там осталась большая часть архивов, в том числе пенсионных, из-за чего люди тут не могут подтвердить свой стаж, приложить к своим документам справку о зарплате. Кто-то из-за наводнения после подрыва Каховской ГЭС потерял документы. А из-за отсутствия этих справок пенсию люди получают на 10-20% меньше, чем им полагается. Поэтому мы поставили перед собой задачу вырабатывать механизм, который позволит сократить бюрократическую нагрузку.– Какие еще актуальные задачи стоят перед омбудсменом Херсонской области?– Задачи исходят из обращений граждан. Сейчас на первом месте пенсии. Кому-то уже пересчитали, но почему-то нет выплат, кто-то не может пересчитать. Есть вопросы по паспортизации. Хотя подавляющее большинство жителей паспорта и все основные российские документы уже получили, есть определенные моменты. Например, к нам обратилась женщина, живущая в прифронтовой зоне. Она была гражданкой не Украины, а Армении, у нее возникли сложности с получением российского паспорта. Будем выезжать на место и помогать. Вот недавно были в ПВРе (пункте временного размещения – ред.), где находятся переселенцы, у них проблемы с регистрацией. То есть паспорт российский они получили, но не могут поставить регистрацию, следовательно – проблемы с пенсией. То есть одна из главных наших задач – чтобы за короткий срок все получили весь пакет российских документов, и, соответственно, могли получить весь пакет государственных услуг.– С какими еще жалобами обращаются жители региона?– Буквально на днях поступило коллективное обращение жителей одного из сел по поводу того, что не могут получить гуманитарную помощь, которая выдается централизованно, по линии областной администрации. Приехали на место, решили вопрос – люди гумпомощь получили. Есть проблемы по выдаче социального угля, тоже будем с ней разбираться. Потому что еще одна наша основная задача – снизить градус социального напряжения в обществе, поскольку регион у нас сложный, прифронтовой. Это понимает и губернатор, и его заместители, поэтому решению социальных вопросов уделяется огромное внимание. Более того, губернатор сам настаивает на том, чтобы его приемные охватили как можно больше муниципалитетов, чтобы люди знали, куда им обращаться, и чтобы их проблемы решались оперативно.Херсонцев не сломить обстрелами и угрозами– По поводу пенсионного обеспечения. Знаем, что не так давно вы провели, можно сказать, настоящую спецоперацию по вывозу архива пенсионных дел из Новой Каховки. Продолжится ли эта работа?– Да, вместе с ребятами ОНФ, спасибо главе исполкома Александру Фомину, и мобильной группой Великоалександровской ВГА мы проделали большую работу – тогда вывезли более 20 тысяч дел, то есть, по сути, решили проблему пенсионного обеспечения целого муниципального округа. Эту работу мы продолжим. Учитывая предельное "внимание", которое уделяет нам противник, не буду говорить, откуда мы еще планируем вывезти архивы, но все, что сохранилось, мы обязательно вывезем.– Как помогает в твоей нынешней работе опыт, приобретенный в Крыму?– Он закалил. В крымском аппарате уполномоченного я работал в переходный период, когда многие вопросы решались в ручном режиме, и нередко нужно было искать нестандартные решения различных проблем. В этом плане работа в Крыму дала очень серьезную базу. Если бы этого опыта не было, я бы, наверное, вряд ли согласился работать уполномоченным здесь. Потому что регион непростой, работа здесь – большая ответственность. Люди понимают сложность момента, что непростой переходный период, но и от нас они тоже ждут понимания и решения той или иной проблемы.Говоря о Крыме, могу добавить, что республика очень нам помогает, в том числе по здравоохранению. К сожалению, мы испытываем большой дефицит медицинских кадров, как и в Крыму. Но там сама система уже выстроена, построен прекраснейший многофункциональный медицинский центр. Еще Крым очень сильно помогает Херсонской области в вопросах пенсионного обеспечения, потому что пока мы полноценно не сформировали систему здесь, все перерасчеты производятся в республике.– 17 марта завершилось основное голосование на первых для Херсонской области выборах президента России. Как здесь были соблюдены избирательные прав граждан, особенно в условиях, когда киевский режим усилил обстрелы региона в период голосования?– Да, противник обстрелами пытался запугать людей, сорвать избирательный процесс. Мы это проходили и в сентябре 2022 года, когда был референдум о вхождении Херсонской области в состав России, и в сентябре прошлого года во время местных выборов. К большому сожалению, были и в этот раз прилеты, несколько человек получили ранения, одна женщина погибла. Но людей здесь не сломить. Смелость херсонцев – это еще одна причина, по которой я согласился сюда приехать. Вспоминаю, когда мы приехали в Новую Каховку в первый день после потопа из-за подрыва ГЭС. Большая часть города ушла под воду, а незатопленную часть подметают дворники. А ведь еще обстрелы происходят. Поэтому этих людей не запугать.Во время выборов я посещал участки в муниципалитетах, особое внимание уделили надомному голосованию. Украинская пропаганда любит говорить, что тут голосуют "под дулами автоматов". Ничего подобного. Люди шли голосовать с надеждой, они верят в будущее в составе России. Люди шли, потому что видят происходящие изменения. Например, в Геническе улицы не ремонтировались с 1989 года. А сегодня основная часть улиц отремонтирована. Выезжал недавно в одно из сел, и люди говорят, что раньше при Украине у них ездил один автобус раз в день, а сейчас там уже три ездят и по графику. Вы сами ездили по региону, видели, как строятся дороги, ремонтируются больницы и школы, поставляется новое оборудование. Внимание уделяется огромное, люди это видят и благодарны за это.Что касается самого голосования, каких-то грубых нарушений выявлено не было. Я разговаривал и с членами участковых комиссий, и с наблюдателями от кандидатов. Буквально просил их находить изъяны и сообщать об этом. Но не увидели, потому что их не было, потому что сам механизм был уже отлажен в ходе прошлогодних выборов.Все проблемы решаемы – было бы желание– Наверняка еще не все жители области знают, что в регионе появился омбудсмен. Как осуществляется коммуникация?– Все просто: люди звонят, пишут – и мы выезжаем. У нас сложилось очень хорошее взаимодействие с Общероссийским народным фронтом, к ним тоже приходят в приемную или звонят на президентскую "горячую линию", которую они курируют. Вопросы, которые они не могут решить, перенаправляют мне. Мы выезжаем в муниципалитеты, обязательно посещаем социальные учреждения, разговариваем с местной властью и порой сами выявляем людей, которым требуется наша помощь. Проводим выездные приемы граждан, собираем жалобы и помогаем их решать. Коммуникации разные, где-то "сарафанное радио" уже срабатывает. В местной газете уже напечатали мои контакты, поэтому уже поток звонков идет, и он будет только увеличиваться.– Безусловно, проблема каждого человека важна, но есть ли такие истории людей, которые тебе сильнее всего запали в душу?– Да, каждое обращение – это жизнь человека. Но сильнее всего запомнилось и тронуло обращение женщины, которая одна воспитывает маленького внука. Ее дочь еще до начала СВО из-за низкого уровня жизни, который был в Херсонской области, уехала на заработки в Чехию. Отец мальчика с ней не был расписан. Сейчас он воюет в рядах ВСУ и вместо поздравлений шлет своему сыну угрозы. А женщина с первых дней поддерживает Россию, организовывала в своем селе проведение референдума и раздачу гуманитарной помощи. Тогда она не могла оформить опеку над ребенком. Я встречался и с этой женщиной, и с ее внуком – шестилетний мальчишка, мечтает быть трактористом. Много разных историй. Например, когда мы приезжали в дом престарелых и благодаря волонтерам – "Крымским феям" – привозили им расходные материалы, которых им очень не хватало, то видели эту искреннюю благодарность. В такие моменты глубже всего осознаешь, ради чего работаешь.– Приходится ли сталкиваться с обращениями, которые положительно решить невозможно?– Любые проблемы решаемы – было бы желание. Самое сложное – это вопросы пенсионного обеспечения. Закон говорит, что нужна конкретно вот эта справка, вот этот документ, а справки эти на правом берегу остались. И нужно найти механизм решения. Областные власти предлагают ряд инициатив по решению проблем пенсионного обеспечения, и надо эти механизмы проработать так, чтобы свести к минимуму бюрократию. Нужно так вырабатывать эти механизмы, чтобы они действовали на следующий день после принятия. Да, это непростой момент, потому что есть федеральное законодательство. Но инициативы эти нужно продвигать, потому что у нас живет довольно много пенсионеров. Повторюсь, нерешаемых проблем нет. Конечно, могут обратиться с просьбой звезду с неба достать или, к примеру, Зеленского наказать, но это уже не наша компетенция.Беседовал Алексей ГончаровЧитайте также на РИА Новости Крым:В шаге от линии огня - интервью с передовойЖурналисты РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"Назначен новый омбудсмен Херсонской области

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей георгиев, херсонская область, общество, новости, онф, владимир сальдо, социальная пенсия, пенсия, пенсионный фонд рф, пвр, закон и право