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Киев убирает несогласных - омбудсмен о ситуации на Херсонщине - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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Киев убирает несогласных - омбудсмен о ситуации на Херсонщине
Киев убирает несогласных - омбудсмен о ситуации на Херсонщине - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Киев убирает несогласных - омбудсмен о ситуации на Херсонщине
На оккупированной части Херсонщины фиксируются случаи преследования мирных жителей по политическим мотивам, а на освобожденной части региона усилились... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T17:27
2024-07-23T17:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. На оккупированной части Херсонщины фиксируются случаи преследования мирных жителей по политическим мотивам, а на освобожденной части региона усилились целенаправленные удары ВСУ по мирным жителям. Об этом РИА Новости Крым рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев."По информации, которая поступает из разных источников о ситуации на правом берегу Днепра, преследования продолжаются. Противник особо и не скрывает этого. Людей задерживают, им вменяют государственную измену, коллаборационизм за их убеждения. Например, есть учительница, которая учила детей, чтобы учебный процесс был непрерывным в 2022 году, волонтеры, которые раздавали гуманитарную помощь и так далее", - констатирует омбудсмен.Аппарат уполномоченного по правам человека воспринимает такие факты как политическое преследование, продолжает он. При этом на освобожденных территориях - там, где киевский режим не может дотянуться до жителей Херсонской области с помощью своей карательной системы - участились прицельные атаки на мирных жителей.По его данным, с начала года только по одной скадовской больнице поступило и прооперировано с минно-взрывными ранениями 126 граждански лиц, из них шестеро детей. 36 человек из этого числа поступили в больницу только в июле. При этом омбудсмен благодарит медиков и подчеркивает помощь регионов России, в частности, Кабардино-Балкарии, которая присылает медиков в помощь региону, и Крыма, где принимают на лечение пациентов с особенно сложными ранениями.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым привезли раненых при атаке ВСУ на Садовое в Херсонской областиВ Херсонской области назвали число погибших и раненых детей с начала СВООмбудсмен Херсонщины доставил медикаменты из Крыма в Нижние Серогозы
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херсонская область, херсон, сергей георгиев, общество, украина, новости
Киев убирает несогласных - омбудсмен о ситуации на Херсонщине

На оккупированной части Херсонщины преследуют учителей и волонтеров - омбудсмен

17:27 23.07.2024 (обновлено: 17:43 23.07.2024)
 
© РИА Новости КрымСтелла на въезде в Херсон
Стелла на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. На оккупированной части Херсонщины фиксируются случаи преследования мирных жителей по политическим мотивам, а на освобожденной части региона усилились целенаправленные удары ВСУ по мирным жителям. Об этом РИА Новости Крым рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.
"По информации, которая поступает из разных источников о ситуации на правом берегу Днепра, преследования продолжаются. Противник особо и не скрывает этого. Людей задерживают, им вменяют государственную измену, коллаборационизм за их убеждения. Например, есть учительница, которая учила детей, чтобы учебный процесс был непрерывным в 2022 году, волонтеры, которые раздавали гуманитарную помощь и так далее", - констатирует омбудсмен.
Аппарат уполномоченного по правам человека воспринимает такие факты как политическое преследование, продолжает он. При этом на освобожденных территориях - там, где киевский режим не может дотянуться до жителей Херсонской области с помощью своей карательной системы - участились прицельные атаки на мирных жителей.
"Очень сложная ситуация, обстрелы целенаправленно по гражданским. Это кассетные боеприпасы, сброшенные с помощью БПЛА, или ракеты. Прилеты не одиночные и не хаотичные: первым фиксируется разведывательный дрон, а затем уже боевой", - констатирует он.
По его данным, с начала года только по одной скадовской больнице поступило и прооперировано с минно-взрывными ранениями 126 граждански лиц, из них шестеро детей. 36 человек из этого числа поступили в больницу только в июле. При этом омбудсмен благодарит медиков и подчеркивает помощь регионов России, в частности, Кабардино-Балкарии, которая присылает медиков в помощь региону, и Крыма, где принимают на лечение пациентов с особенно сложными ранениями.
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