https://crimea.ria.ru/20240723/kiev-ubiraet-nesoglasnykh---ombudsmen-o-situatsii-na-khersonschine-1139080552.html

Киев убирает несогласных - омбудсмен о ситуации на Херсонщине

Киев убирает несогласных - омбудсмен о ситуации на Херсонщине - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Киев убирает несогласных - омбудсмен о ситуации на Херсонщине

На оккупированной части Херсонщины фиксируются случаи преследования мирных жителей по политическим мотивам, а на освобожденной части региона усилились... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T17:27

2024-07-23T17:27

2024-07-23T17:43

эксклюзивы риа новости крым

херсонская область

херсон

сергей георгиев

общество

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124053965_0:433:2730:1969_1920x0_80_0_0_f35fe835207004ea6fdb85461ccd6fdd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. На оккупированной части Херсонщины фиксируются случаи преследования мирных жителей по политическим мотивам, а на освобожденной части региона усилились целенаправленные удары ВСУ по мирным жителям. Об этом РИА Новости Крым рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев."По информации, которая поступает из разных источников о ситуации на правом берегу Днепра, преследования продолжаются. Противник особо и не скрывает этого. Людей задерживают, им вменяют государственную измену, коллаборационизм за их убеждения. Например, есть учительница, которая учила детей, чтобы учебный процесс был непрерывным в 2022 году, волонтеры, которые раздавали гуманитарную помощь и так далее", - констатирует омбудсмен.Аппарат уполномоченного по правам человека воспринимает такие факты как политическое преследование, продолжает он. При этом на освобожденных территориях - там, где киевский режим не может дотянуться до жителей Херсонской области с помощью своей карательной системы - участились прицельные атаки на мирных жителей.По его данным, с начала года только по одной скадовской больнице поступило и прооперировано с минно-взрывными ранениями 126 граждански лиц, из них шестеро детей. 36 человек из этого числа поступили в больницу только в июле. При этом омбудсмен благодарит медиков и подчеркивает помощь регионов России, в частности, Кабардино-Балкарии, которая присылает медиков в помощь региону, и Крыма, где принимают на лечение пациентов с особенно сложными ранениями.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым привезли раненых при атаке ВСУ на Садовое в Херсонской областиВ Херсонской области назвали число погибших и раненых детей с начала СВООмбудсмен Херсонщины доставил медикаменты из Крыма в Нижние Серогозы

херсонская область

херсон

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, херсон, сергей георгиев, общество, украина, новости