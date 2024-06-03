https://crimea.ria.ru/20240603/11-shkol-zatopleno-i-tridtsat-razrusheno-statistika-po-khersonskoy-oblasti-1137816739.html

11 школ затоплено и тридцать разрушено: статистика по Херсонской области

11 школ затоплено и тридцать разрушено: статистика по Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.06.2024

11 школ затоплено и тридцать разрушено: статистика по Херсонской области

С начала специальной военной операции в Херсонской области от украинских обстрелов пострадало более тридцати учебных заведений, 11 были затоплены после подрыва... РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T20:58

2024-06-03T20:58

2024-06-03T21:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. С начала специальной военной операции в Херсонской области от украинских обстрелов пострадало более тридцати учебных заведений, 11 были затоплены после подрыва боевиками ВФУ плотины Каховской ГЭС. Об этом РИА Новости Крым сообщил омбудсмен по Херсонской области Сергей Георгиев.При этом, несмотря на постоянные угрозы, в регионе продолжает работу сто общеобразовательных учреждений.Во взрослую жизнь на территории региона в этом учебном году выпустили 1300 одиннадцатиклассников, еще 2 100 учеников закончили девятый класс, сообщил накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Выпускники активно готовятся к сдаче Единого государственного экзамена.При этом обстрелы со стороны ВСУ, в результате которых страдают взрослые и дети, продолжаются ежедневно. Так, 22 мая в результате атаки украинского беспилотника в Алешках был тяжело ранен пятилетний мальчик. 27 мая украинские боевики атаковали здание Соцфонда в поселке Нижние Серогозы Херсонской области ракетами HIMARS. Из расположенной рядом школы срочно эвакуировали детей. В результате этого удара погибла одна мирная жительница.Читайте также на РИА Новости Крым:В результате атаки ВСУ в Днепрянах погиб мирный жительСемилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской областиВСУ ударили по Соцфонду на Херсонщине снарядами с поражающими элементами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, сергей георгиев, школа, разрушение каховской гэс, образование в крыму и севастополе