Какой мед делают крымские пчелы

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Крыму майский мед покупать не стоит. Лучше всего отдать предпочтение местному липовому меду или тому, что собран с крымского предгорного разнотравья ближе к концу лета, рассказывает журналистам пчеловод, глава КФХ в Белогорском районе Николай Володин.– Почему не надо покупать мед, который называют майским и нередко продают у дорог?– У нас в Крыму есть такой клещ – варроа называется. И болезнь ворроатоз. Это клещ, который паразитирует на пчелах. Весь апрель ульи и пчелы подвергаются обработке. В мае в меде, который все абсорбирует, еще сохраняются эти остаточные вещества. Мы и сами майский мед не едим, и никому не советуем. А к августу пчелы, расплод, как раз успевают скушать этот более легкий весенний мед и переработать его к главному взятку, к липе, к летним травам. Как раз к этому времени уже никакая обработка не ведется, мед чистый, хороший, натуральный.На пасеке Володина, которая раскинулась в крымском предгорье, мед качают один раз в год, в августе, аккурат к Медовому Спасу. Свой продукт фермер никуда не вывозит, ценители натурального, экологически чистого и ценного продукта, который не уступает продукции из Алтая или Башкирии, приезжают к нему сами.По словам пчеловода, в этом году из-за аномальной жары сбор меда начался раньше: примерно на месяц раньше зацвели медоносы. На стационарной пасеке Володина откачка меда почти закончилась. "На работу" пчел он также вывозит на участок, где растет липа – липовый мед ценится особенно.В дождливые годы пчелы дольше остаются на медоносном разнотравье. Так, чабрец, который в районе растет большими посадками, дает очень вкусный мед отличного качества, а вот на подсолнечник пасеку не вывозят – такой мед уступает липовому или разнотравному.В день одна пчелосемья может производить до трех с половиной килограммов нектара. Но в "безвзяточный" период примерно половину "добычи" пчелы съедают, не успевая запечатывать, уточняет пчеловод.Николай первый в своей семье, кто стал заниматься пчелами. Увлекся пчеловодством в 15 лет."Когда мне было 15 лет, я заболел. Мне надо было месяц лежать – строгий постельный режим. И что делать? Читать. Мне принесли журналы по пчеловодству. И я за месяц прочел подписку за десять лет. Когда отец спросил, что подарить на день рождения, я попросил улики. С тех пор и занимаюсь", – рассказывает он.Были периоды, когда Николай содержал всего пять-десять ульев, относительно недавно на его пасеке насчитывалось 97 ульев. Сейчас осталось всего 22. Ноябрьский ураган, который еще называют штормом века, погубил немало пчелосемей.По его словам, в ульях из современного материала лучше сохраняется микроклимат, пчелы в них лучше зимуют, не чувствуют такого резкого перепада температур, как в деревянных домиках.– А какой породе пчел отдаете предпочтение?– Экспериментировали с разными породами. У нас была и карника, и бакфаст, и кавказская пчела, и среднерусская пчела, и украинская степная пчела, и кардаван была, итальянская. Но сейчас сложно сказать, какая именно у нас на пасеке порода пчел, потому что у нас в округе, в нашей деревне, больше 20 пасек. И у всех разные породы. Все между собой скрестились. И получилась местная пчела, которая годами адаптировать к нашим крымским условиям.Сколько меда делают в КрымуПчеловодство – важная и перспективная отрасль во всей структуре сельского хозяйства. Пчелы опыляют энтомофильные культуры, тем самым повышая их урожайность. Кроме меда есть и другие продукты производства: пыльца, перга, прополис. В Крыму благоприятные природные условия для развития пчеловодства, медоносные сельхозугодия являются неплохой кормовой базой.Реализуют крымский мед в основном на местных рынках и в ярмарочные дни. Если верить статистике регионального минсельхоза, то еженедельно крымчане и гости полуострова покупают около 600 килограммов меда."Минсельхоз Крыма в рамках программы "Агростартап" поддерживает пчеловодов грантами в форме субсидий. Так, с 2015 по 2023 годы такую господдержку в 24 миллиона рублей получили 16 пчеловодов республики", – уточняет замминистра.Помощь получили фермеры из Кировского, Сакского, Бахчисарайского, Симферопольского, Белогорского, Раздольненского и Советского районов. На эти деньги пчеловоды смогли купить пчелосемьи, улики, рамки и технику для своих пасек.Кроме того, с 9 августа в министерстве объявлен прием заявок от начинающих фермеров, в том числе и пчеловодов. В этом году в бюджете на данные цели предусмотрено 49,8 млн рублей. Для того чтобы развить свое хозяйство, начинающий фермер может получить средства грантовой поддержки от 1,5 млн и до 4 млн рублей. Для этого необходимо подготовить бизнес-план и защитить его на конкурсной комиссии.На рынках мед проверяютЕсли пчеловод хочет продавать свой мед, у его пасеки обязательно должен быть паспорт, который делается ежегодно и не выдается государственной ветеринарной службой без анализа, сделанного региональной лабораторией: ветврачи обязательно проверяют пчел на заболевания, поясняет заведующая лабораторией крытого Куйбышевского рынка в Симферополе Дарья Нестеренко.Мед анализируют по органолептическим показателям, к которым относятся: вкус, запах, цвет, аромат, кристаллизация. А также исследуют на кислотность, количество воды и диастазное число. Последнее является обязательным показателем: речь идет о количестве ферментов в меде, а значит, о его полезности."Для крымского меда диастазное число 14 – это очень хороший показатель, хотя бывает и меньше, и больше. Кислотность не должна превышать 4%, но бывает, что в крымском меде кислотность всего 1-2%. Показатели воды в меде не должны превышать 21%", – перечислил эксперт.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин, высказал мнение, что Крым может стать флагманом России в отрасли пчеловодства – для этого есть все условия, а одним из центров ее развития могла бы стать Байдарская долина в Бахчисарайском районе республики.14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас – первый из трех Спасов, совпадающий с периодом окончания сбора урожая меда. Название Медовый Спас народное, на этот день приходится церковный праздник – Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. В день Медового Спаса верующие приносят в храмы маковейчики – букеты с головками красного мака.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый закон о меде: чем он поможет КрымуЧем полезна пчелиная пыльца для человекаНесладкие перспективы: особенности производства крымского меда
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Крыму майский мед покупать не стоит. Лучше всего отдать предпочтение местному липовому меду или тому, что собран с крымского предгорного разнотравья ближе к концу лета, рассказывает журналистам пчеловод, глава КФХ в Белогорском районе Николай Володин.
– Почему не надо покупать мед, который называют майским и нередко продают у дорог?
– У нас в Крыму есть такой клещ – варроа называется. И болезнь ворроатоз. Это клещ, который паразитирует на пчелах. Весь апрель ульи и пчелы подвергаются обработке. В мае в меде, который все абсорбирует, еще сохраняются эти остаточные вещества. Мы и сами майский мед не едим, и никому не советуем. А к августу пчелы, расплод, как раз успевают скушать этот более легкий весенний мед и переработать его к главному взятку, к липе, к летним травам. Как раз к этому времени уже никакая обработка не ведется, мед чистый, хороший, натуральный.
На пасеке Володина, которая раскинулась в крымском предгорье, мед качают один раз в год, в августе, аккурат к Медовому Спасу. Свой продукт фермер никуда не вывозит, ценители натурального, экологически чистого и ценного продукта, который не уступает продукции из Алтая или Башкирии, приезжают к нему сами.
По словам пчеловода, в этом году из-за аномальной жары сбор меда начался раньше: примерно на месяц раньше зацвели медоносы. На стационарной пасеке Володина откачка меда почти закончилась. "На работу" пчел он также вывозит на участок, где растет липа – липовый мед ценится особенно.
"Мы выезжаем в горы, на Караби-яйлу. С Минэкологии заключили договор на аренду земельного участка в полгектара. Вблизи этого участка произрастают липы. Так вот, если в предыдущие годы липа зацветала 12−15 июля, то в этом году мы на липе стояли 20 июня. И уже к 15 июля взяток с липы закончился", − рассказывает он.
В дождливые годы пчелы дольше остаются на медоносном разнотравье. Так, чабрец, который в районе растет большими посадками, дает очень вкусный мед отличного качества, а вот на подсолнечник пасеку не вывозят – такой мед уступает липовому или разнотравному.
В день одна пчелосемья может производить до трех с половиной килограммов нектара. Но в "безвзяточный" период примерно половину "добычи" пчелы съедают, не успевая запечатывать, уточняет пчеловод.
"Этот год в каком-то смысле непростой. Меда меньше: если в прошлом году мы накачали около полутора тонн, то в этом 400 килограммов. Но он весь хорошего качества", – подчеркнул Володин.
Николай первый в своей семье, кто стал заниматься пчелами. Увлекся пчеловодством в 15 лет.
"Когда мне было 15 лет, я заболел. Мне надо было месяц лежать – строгий постельный режим. И что делать? Читать. Мне принесли журналы по пчеловодству. И я за месяц прочел подписку за десять лет. Когда отец спросил, что подарить на день рождения, я попросил улики. С тех пор и занимаюсь", – рассказывает он.
Были периоды, когда Николай содержал всего пять-десять ульев, относительно недавно на его пасеке насчитывалось 97 ульев. Сейчас осталось всего 22. Ноябрьский ураган, который еще называют штормом века, погубил немало пчелосемей.
"Ульи сейчас делают из пенополиуретана, это экологически чистый материал, в отличие от дерева очень легкий – удобно с таким работать. Но ветром, несмотря на то, что были закреплены, их посносило. Пчелы погибли", – объясняет пчеловод.
По его словам, в ульях из современного материала лучше сохраняется микроклимат, пчелы в них лучше зимуют, не чувствуют такого резкого перепада температур, как в деревянных домиках.
– А какой породе пчел отдаете предпочтение?
– Экспериментировали с разными породами. У нас была и карника, и бакфаст, и кавказская пчела, и среднерусская пчела, и украинская степная пчела, и кардаван была, итальянская. Но сейчас сложно сказать, какая именно у нас на пасеке порода пчел, потому что у нас в округе, в нашей деревне, больше 20 пасек. И у всех разные породы. Все между собой скрестились. И получилась местная пчела, которая годами адаптировать к нашим крымским условиям.
Пчеловодство – важная и перспективная отрасль во всей структуре сельского хозяйства. Пчелы опыляют энтомофильные культуры, тем самым повышая их урожайность. Кроме меда есть и другие продукты производства: пыльца, перга, прополис. В Крыму благоприятные природные условия для развития пчеловодства, медоносные сельхозугодия являются неплохой кормовой базой.
"В Крыму ежегодно производят свыше двух тысяч тонн меда. Большая часть меда остается на полуострове. Но какая-то его часть поставляется и в другие регионы Российской Федерации", – рассказывает заместитель министра сельского хозяйства Крыма Марина Дорошенко.
Реализуют крымский мед в основном на местных рынках и в ярмарочные дни. Если верить статистике регионального минсельхоза, то еженедельно крымчане и гости полуострова покупают около 600 килограммов меда.
"Минсельхоз Крыма в рамках программы "Агростартап" поддерживает пчеловодов грантами в форме субсидий. Так, с 2015 по 2023 годы такую господдержку в 24 миллиона рублей получили 16 пчеловодов республики", – уточняет замминистра.
Помощь получили фермеры из Кировского, Сакского, Бахчисарайского, Симферопольского, Белогорского, Раздольненского и Советского районов. На эти деньги пчеловоды смогли купить пчелосемьи, улики, рамки и технику для своих пасек.
Кроме того, с 9 августа в министерстве объявлен прием заявок от начинающих фермеров, в том числе и пчеловодов. В этом году в бюджете на данные цели предусмотрено 49,8 млн рублей. Для того чтобы развить свое хозяйство, начинающий фермер может получить средства грантовой поддержки от 1,5 млн и до 4 млн рублей. Для этого необходимо подготовить бизнес-план и защитить его на конкурсной комиссии.
На рынках мед проверяют
Если пчеловод хочет продавать свой мед, у его пасеки обязательно должен быть паспорт, который делается ежегодно и не выдается государственной ветеринарной службой без анализа, сделанного региональной лабораторией: ветврачи обязательно проверяют пчел на заболевания, поясняет заведующая лабораторией крытого Куйбышевского рынка в Симферополе Дарья Нестеренко.
"Уже здесь (на рынке – ред.) продавец, владелец меда, приходит в лабораторию с этим ветеринарным сопроводительным документом и говорит, что хочет продавать мед. Тогда мои врачи отбирают пробы из каждой емкости, которую он привозит на рынок, чтобы сделать полный анализ", – рассказывает она.
Мед анализируют по органолептическим показателям, к которым относятся: вкус, запах, цвет, аромат, кристаллизация. А также исследуют на кислотность, количество воды и диастазное число. Последнее является обязательным показателем: речь идет о количестве ферментов в меде, а значит, о его полезности.
"Для крымского меда диастазное число 14 – это очень хороший показатель, хотя бывает и меньше, и больше. Кислотность не должна превышать 4%, но бывает, что в крымском меде кислотность всего 1-2%. Показатели воды в меде не должны превышать 21%", – перечислил эксперт.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин, высказал мнение, что Крым может стать флагманом России в отрасли пчеловодства – для этого есть все условия, а одним из центров ее развития могла бы стать Байдарская долина в Бахчисарайском районе республики.
14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас – первый из трех Спасов, совпадающий с периодом окончания сбора урожая меда. Название Медовый Спас народное, на этот день приходится церковный праздник – Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. В день Медового Спаса верующие приносят в храмы маковейчики – букеты с головками красного мака.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601