https://crimea.ria.ru/20240814/kakoy-med-delayut-krymskie-pchely-1139604214.html

Какой мед делают крымские пчелы

Какой мед делают крымские пчелы - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Какой мед делают крымские пчелы

В Крыму майский мед покупать не стоит. Лучше всего отдать предпочтение местному липовому меду или тому, что собран с крымского предгорного разнотравья ближе к... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T17:35

2024-08-14T17:35

2024-08-14T17:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Крыму майский мед покупать не стоит. Лучше всего отдать предпочтение местному липовому меду или тому, что собран с крымского предгорного разнотравья ближе к концу лета, рассказывает журналистам пчеловод, глава КФХ в Белогорском районе Николай Володин.– Почему не надо покупать мед, который называют майским и нередко продают у дорог?– У нас в Крыму есть такой клещ – варроа называется. И болезнь ворроатоз. Это клещ, который паразитирует на пчелах. Весь апрель ульи и пчелы подвергаются обработке. В мае в меде, который все абсорбирует, еще сохраняются эти остаточные вещества. Мы и сами майский мед не едим, и никому не советуем. А к августу пчелы, расплод, как раз успевают скушать этот более легкий весенний мед и переработать его к главному взятку, к липе, к летним травам. Как раз к этому времени уже никакая обработка не ведется, мед чистый, хороший, натуральный.На пасеке Володина, которая раскинулась в крымском предгорье, мед качают один раз в год, в августе, аккурат к Медовому Спасу. Свой продукт фермер никуда не вывозит, ценители натурального, экологически чистого и ценного продукта, который не уступает продукции из Алтая или Башкирии, приезжают к нему сами.По словам пчеловода, в этом году из-за аномальной жары сбор меда начался раньше: примерно на месяц раньше зацвели медоносы. На стационарной пасеке Володина откачка меда почти закончилась. "На работу" пчел он также вывозит на участок, где растет липа – липовый мед ценится особенно.В дождливые годы пчелы дольше остаются на медоносном разнотравье. Так, чабрец, который в районе растет большими посадками, дает очень вкусный мед отличного качества, а вот на подсолнечник пасеку не вывозят – такой мед уступает липовому или разнотравному.В день одна пчелосемья может производить до трех с половиной килограммов нектара. Но в "безвзяточный" период примерно половину "добычи" пчелы съедают, не успевая запечатывать, уточняет пчеловод.Николай первый в своей семье, кто стал заниматься пчелами. Увлекся пчеловодством в 15 лет."Когда мне было 15 лет, я заболел. Мне надо было месяц лежать – строгий постельный режим. И что делать? Читать. Мне принесли журналы по пчеловодству. И я за месяц прочел подписку за десять лет. Когда отец спросил, что подарить на день рождения, я попросил улики. С тех пор и занимаюсь", – рассказывает он.Были периоды, когда Николай содержал всего пять-десять ульев, относительно недавно на его пасеке насчитывалось 97 ульев. Сейчас осталось всего 22. Ноябрьский ураган, который еще называют штормом века, погубил немало пчелосемей.По его словам, в ульях из современного материала лучше сохраняется микроклимат, пчелы в них лучше зимуют, не чувствуют такого резкого перепада температур, как в деревянных домиках.– А какой породе пчел отдаете предпочтение?– Экспериментировали с разными породами. У нас была и карника, и бакфаст, и кавказская пчела, и среднерусская пчела, и украинская степная пчела, и кардаван была, итальянская. Но сейчас сложно сказать, какая именно у нас на пасеке порода пчел, потому что у нас в округе, в нашей деревне, больше 20 пасек. И у всех разные породы. Все между собой скрестились. И получилась местная пчела, которая годами адаптировать к нашим крымским условиям.Сколько меда делают в КрымуПчеловодство – важная и перспективная отрасль во всей структуре сельского хозяйства. Пчелы опыляют энтомофильные культуры, тем самым повышая их урожайность. Кроме меда есть и другие продукты производства: пыльца, перга, прополис. В Крыму благоприятные природные условия для развития пчеловодства, медоносные сельхозугодия являются неплохой кормовой базой.Реализуют крымский мед в основном на местных рынках и в ярмарочные дни. Если верить статистике регионального минсельхоза, то еженедельно крымчане и гости полуострова покупают около 600 килограммов меда."Минсельхоз Крыма в рамках программы "Агростартап" поддерживает пчеловодов грантами в форме субсидий. Так, с 2015 по 2023 годы такую господдержку в 24 миллиона рублей получили 16 пчеловодов республики", – уточняет замминистра.Помощь получили фермеры из Кировского, Сакского, Бахчисарайского, Симферопольского, Белогорского, Раздольненского и Советского районов. На эти деньги пчеловоды смогли купить пчелосемьи, улики, рамки и технику для своих пасек.Кроме того, с 9 августа в министерстве объявлен прием заявок от начинающих фермеров, в том числе и пчеловодов. В этом году в бюджете на данные цели предусмотрено 49,8 млн рублей. Для того чтобы развить свое хозяйство, начинающий фермер может получить средства грантовой поддержки от 1,5 млн и до 4 млн рублей. Для этого необходимо подготовить бизнес-план и защитить его на конкурсной комиссии.На рынках мед проверяютЕсли пчеловод хочет продавать свой мед, у его пасеки обязательно должен быть паспорт, который делается ежегодно и не выдается государственной ветеринарной службой без анализа, сделанного региональной лабораторией: ветврачи обязательно проверяют пчел на заболевания, поясняет заведующая лабораторией крытого Куйбышевского рынка в Симферополе Дарья Нестеренко.Мед анализируют по органолептическим показателям, к которым относятся: вкус, запах, цвет, аромат, кристаллизация. А также исследуют на кислотность, количество воды и диастазное число. Последнее является обязательным показателем: речь идет о количестве ферментов в меде, а значит, о его полезности."Для крымского меда диастазное число 14 – это очень хороший показатель, хотя бывает и меньше, и больше. Кислотность не должна превышать 4%, но бывает, что в крымском меде кислотность всего 1-2%. Показатели воды в меде не должны превышать 21%", – перечислил эксперт.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин, высказал мнение, что Крым может стать флагманом России в отрасли пчеловодства – для этого есть все условия, а одним из центров ее развития могла бы стать Байдарская долина в Бахчисарайском районе республики.14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас – первый из трех Спасов, совпадающий с периодом окончания сбора урожая меда. Название Медовый Спас народное, на этот день приходится церковный праздник – Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. В день Медового Спаса верующие приносят в храмы маковейчики – букеты с головками красного мака.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый закон о меде: чем он поможет КрымуЧем полезна пчелиная пыльца для человекаНесладкие перспективы: особенности производства крымского меда

https://crimea.ria.ru/20240814/medovyy-spas-smysl-i-istoriya-prazdnika-1139575662.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мед, белогорский район, новости крыма, минэкологии крыма, минсельхоз крыма, господдержка