Дмитрий Певцов выступил перед бойцами СВО в Крыму
Дмитрий Певцов презентовал в Симферополе новый проект в честь писателей-фронтовиков
16:31 17.08.2024 (обновлено: 17:50 17.08.2024)
© РИА Новости КрымДмитрий Певцов выступил перед бойцами СВО в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Народный артист России Дмитрий Певцов презентовал в Симферополе просветительский проект "А нам судьбу России доверяли…", посвященный Году лейтенантской прозы. Знаменитый актер и ведущие артисты столичных театров в субботу выступили перед участниками специальной военной операции, медицинским персоналом военного госпиталя и волонтерами, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Этот проект охватывает прозу наших великих писателей и поэтов-фронтовиков, которые сейчас, мне кажется незаслуженно забыты, и творчество которых сейчас абсолютно актуально. Эти люди прошли через горнило Великой Отечественной войны и то, что они пережили, то, что они об это думали – они изложили это в литературе", – сказал Певцов журналистам.
Артисты со сцены исполнили фронтовые песни и прочитали стихи поэтов и писателей, вернувшихся с войны – Бориса Васильева, Юрия Бондарева, Василя Быкова, Бориса Васильева, Николая Старшинова, Юлии Друниной. Их произведения заняли достойное место в отечественной литературе и воплощены в мировую киноклассику.
Также в рамках мероприятия артисты проекта и "Народный фронт", региональное отделение организации "Отцы России" и Фонд "Защитники Отечества" передали 100 медицинских халатов для медперсонала и участников СВО.
В ближайшее время Дмитрий Певцов и другие артисты выступят с двумя концертами в Ялте.
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