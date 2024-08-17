Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Певцов выступил перед бойцами СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240817/dmitriy-pevtsov-vystupil-pered-boytsami-svo-v-krymu-1139674522.html
Дмитрий Певцов выступил перед бойцами СВО в Крыму
Дмитрий Певцов выступил перед бойцами СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Дмитрий Певцов выступил перед бойцами СВО в Крыму
Народный артист России Дмитрий Певцов презентовал в Симферополе просветительский проект "А нам судьбу России доверяли…", посвященный Году лейтенантской прозы... РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T16:31
2024-08-17T17:50
крым
симферополь
герои сво
ветераны сво
общество
дмитрий певцов
патриотическое воспитание
народный фронт
отцы россии
фонд "защитники отечества"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/11/1139674295_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_3d5c7f858d7ada83e19a1b9c0ea6296a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Народный артист России Дмитрий Певцов презентовал в Симферополе просветительский проект "А нам судьбу России доверяли…", посвященный Году лейтенантской прозы. Знаменитый актер и ведущие артисты столичных театров в субботу выступили перед участниками специальной военной операции, медицинским персоналом военного госпиталя и волонтерами, передает корреспондент РИА Новости Крым.Артисты со сцены исполнили фронтовые песни и прочитали стихи поэтов и писателей, вернувшихся с войны – Бориса Васильева, Юрия Бондарева, Василя Быкова, Бориса Васильева, Николая Старшинова, Юлии Друниной. Их произведения заняли достойное место в отечественной литературе и воплощены в мировую киноклассику.Также в рамках мероприятия артисты проекта и "Народный фронт", региональное отделение организации "Отцы России" и Фонд "Защитники Отечества" передали 100 медицинских халатов для медперсонала и участников СВО.В ближайшее время Дмитрий Певцов и другие артисты выступят с двумя концертами в Ялте.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужно ли сейчас снимать кино о спецоперации – ответ МихалковаВладимир Машков хочет везти в Севастополь спектакли двух своих театровИтальянец и русский в зоне СВО кормят бойцов и поют на передовой
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/11/1139674295_257:0:1024:575_1920x0_80_0_0_d7e884d9cbb8bd1af5fefaeeeff065b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, герои сво, ветераны сво, общество, дмитрий певцов, патриотическое воспитание, народный фронт, отцы россии, фонд "защитники отечества", новости крыма
Дмитрий Певцов выступил перед бойцами СВО в Крыму

Дмитрий Певцов презентовал в Симферополе новый проект в честь писателей-фронтовиков

16:31 17.08.2024 (обновлено: 17:50 17.08.2024)
 
© РИА Новости КрымДмитрий Певцов выступил перед бойцами СВО в Симферополе
Дмитрий Певцов выступил перед бойцами СВО в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Народный артист России Дмитрий Певцов презентовал в Симферополе просветительский проект "А нам судьбу России доверяли…", посвященный Году лейтенантской прозы. Знаменитый актер и ведущие артисты столичных театров в субботу выступили перед участниками специальной военной операции, медицинским персоналом военного госпиталя и волонтерами, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Этот проект охватывает прозу наших великих писателей и поэтов-фронтовиков, которые сейчас, мне кажется незаслуженно забыты, и творчество которых сейчас абсолютно актуально. Эти люди прошли через горнило Великой Отечественной войны и то, что они пережили, то, что они об это думали – они изложили это в литературе", – сказал Певцов журналистам.
Артисты со сцены исполнили фронтовые песни и прочитали стихи поэтов и писателей, вернувшихся с войны – Бориса Васильева, Юрия Бондарева, Василя Быкова, Бориса Васильева, Николая Старшинова, Юлии Друниной. Их произведения заняли достойное место в отечественной литературе и воплощены в мировую киноклассику.
Также в рамках мероприятия артисты проекта и "Народный фронт", региональное отделение организации "Отцы России" и Фонд "Защитники Отечества" передали 100 медицинских халатов для медперсонала и участников СВО.
В ближайшее время Дмитрий Певцов и другие артисты выступят с двумя концертами в Ялте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Нужно ли сейчас снимать кино о спецоперации – ответ Михалкова
Владимир Машков хочет везти в Севастополь спектакли двух своих театров
Итальянец и русский в зоне СВО кормят бойцов и поют на передовой
 
КрымСимферопольГерои СВОВетераны СВООбществоДмитрий ПевцовПатриотическое воспитаниеНародный фронтОтцы РоссииФонд "Защитники Отечества"Новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:25Лесной пожар в Севастополе потушили
18:17Пожар в Ялтинском заповеднике локализовали
18:13Обстановка на Крымском мосту сейчас - сколько ждать проезда
17:58ФСБ возбудила дело на итальянских журналистов после съемки в Судже
17:46МИД России выступил с заявлением о возможной провокации на Курской АЭС
17:25Пожар в Ялтинском заповеднике – МЧС наращивает силы
17:14Подросток бросил бомбочку с водой на голову 5-летней девочки на Кубани
16:59В Крыму четыре южнобережных поселка остались без света
16:45Анна Цивилева назначена статс-секретарем Минобороны РФ – указ Путина
16:31Дмитрий Певцов выступил перед бойцами СВО в Крыму
16:14Гендиректор "Росатома" пригласил Гросси посетить Курскую АЭС
16:00Армия России продвигается вперед - ВСУ потеряли более 2 тысяч боевиков
15:42В Ялте горит заповедник
15:19В Джанкое произошла повторная авария на сетях
15:02Прокуратура контролирует размещение жителей Курской области в Крыму
14:43В Севастополе локализовали лесной пожар
14:31Ситуация в Курской области сейчас – последние новости от Минобороны
14:17Армия России отбила атаки ВСУ на три села в Курской области
14:03В Севастополе вспыхнул пожар – что известно
13:53В Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭС
Лента новостейМолния