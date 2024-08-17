https://crimea.ria.ru/20240817/dmitriy-pevtsov-vystupil-pered-boytsami-svo-v-krymu-1139674522.html

Дмитрий Певцов выступил перед бойцами СВО в Крыму

Дмитрий Певцов выступил перед бойцами СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2024

Дмитрий Певцов выступил перед бойцами СВО в Крыму

Народный артист России Дмитрий Певцов презентовал в Симферополе просветительский проект "А нам судьбу России доверяли…", посвященный Году лейтенантской прозы... РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T16:31

2024-08-17T16:31

2024-08-17T17:50

крым

симферополь

герои сво

ветераны сво

общество

дмитрий певцов

патриотическое воспитание

народный фронт

отцы россии

фонд "защитники отечества"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Народный артист России Дмитрий Певцов презентовал в Симферополе просветительский проект "А нам судьбу России доверяли…", посвященный Году лейтенантской прозы. Знаменитый актер и ведущие артисты столичных театров в субботу выступили перед участниками специальной военной операции, медицинским персоналом военного госпиталя и волонтерами, передает корреспондент РИА Новости Крым.Артисты со сцены исполнили фронтовые песни и прочитали стихи поэтов и писателей, вернувшихся с войны – Бориса Васильева, Юрия Бондарева, Василя Быкова, Бориса Васильева, Николая Старшинова, Юлии Друниной. Их произведения заняли достойное место в отечественной литературе и воплощены в мировую киноклассику.Также в рамках мероприятия артисты проекта и "Народный фронт", региональное отделение организации "Отцы России" и Фонд "Защитники Отечества" передали 100 медицинских халатов для медперсонала и участников СВО.В ближайшее время Дмитрий Певцов и другие артисты выступят с двумя концертами в Ялте.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужно ли сейчас снимать кино о спецоперации – ответ МихалковаВладимир Машков хочет везти в Севастополь спектакли двух своих театровИтальянец и русский в зоне СВО кормят бойцов и поют на передовой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, герои сво, ветераны сво, общество, дмитрий певцов, патриотическое воспитание, народный фронт, отцы россии, фонд "защитники отечества", новости крыма