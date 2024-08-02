Расплескалась синева: в Симферополе отмечают День ВДВ

В Симферополе отмечают День Воздушно-десантных войск
Воздушно-десантные войска отмечают 94-ю годовщину со дня своего создания
Воздушно-десантные войска отмечают 94-ю годовщину со дня своего создания
В Симферополе действующие десантники и ветераны ВДВ пришли поздравить друг друга с праздником
В Симферополе действующие десантники и ветераны ВДВ пришли поздравить друг друга с праздником
Традиционно встретились в парке им. Гагарина, где установлен бюст первому командующему воздушно-десантными войсками, Герою Советского Союза Василию Маргелову
Традиционно встретились в парке им. Гагарина, где установлен бюст первому командующему воздушно-десантными войсками, Герою Советского Союза Василию Маргелову
Вспомнили ушедших героев
Вспомнили ушедших героев
Возложили к памятнику цветы и венки
Возложили к памятнику цветы и венки
Приходят целыми династиями
Приходят целыми династиями
Обязательное фото на память возле БТРа, установленного там же
Обязательное фото на память возле БТРа, установленного там же
Голубые береты сегодня на всех, кто служил в крылатой пехоте
Голубые береты сегодня на всех, кто служил в крылатой пехоте
Воздушно-десантные войска отмечают 94-ю годовщину со дня своего создания
В Симферополе действующие десантники и ветераны ВДВ пришли поздравить друг друга с праздником
Традиционно встретились в парке им. Гагарина, где установлен бюст первому командующему воздушно-десантными войсками, Герою Советского Союза Василию Маргелову
Вспомнили ушедших героев
Возложили к памятнику цветы и венки
Приходят целыми династиями
Обязательное фото на память возле БТРа, установленного там же
Голубые береты сегодня на всех, кто служил в крылатой пехоте