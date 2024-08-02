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Расплескалась синева: в Симферополе отмечают День ВДВ - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20240802/raspleskalas-sineva-v-simferopole-otmechayut-den-vdv-1139313669.html
Расплескалась синева: в Симферополе отмечают День ВДВ
Расплескалась синева: в Симферополе отмечают День ВДВ - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Расплескалась синева: в Симферополе отмечают День ВДВ
2 августа - священный день для каждого, кто оказался причастным к крылатой пехоте. Голубые береты и тельняшки, знамя ВДВ и традиционные встречи... Как в Симферополе отмечают День Воздушно-десантных войск, смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.
2024-08-02T14:23
2024-08-02T14:23
фотоленты
день вдв
симферополь
крым
новости крыма
вооруженные силы россии
праздники и памятные даты
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день вдв, симферополь, крым, новости крыма, вооруженные силы россии, праздники и памятные даты
Расплескалась синева: в Симферополе отмечают День ВДВ

В Симферополе отмечают День Воздушно-десантных войск

14:23 02.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень ВДВ в Симферополе
День ВДВ в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
2 августа - священный день для каждого, кто оказался причастным к крылатой пехоте. Голубые береты и тельняшки, знамя ВДВ и традиционные встречи... Как в Симферополе отмечают День Воздушно-десантных войск, смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Воздушно-десантные войска отмечают 94-ю годовщину со дня своего создания

День ВДВ в Симферополе
1 из 8

Воздушно-десантные войска отмечают 94-ю годовщину со дня своего создания

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Симферополе действующие десантники и ветераны ВДВ пришли поздравить друг друга с праздником

День ВДВ в Симферополе
2 из 8

В Симферополе действующие десантники и ветераны ВДВ пришли поздравить друг друга с праздником

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Традиционно встретились в парке им. Гагарина, где установлен бюст первому командующему воздушно-десантными войсками, Герою Советского Союза Василию Маргелову

День ВДВ в Симферополе
3 из 8

Традиционно встретились в парке им. Гагарина, где установлен бюст первому командующему воздушно-десантными войсками, Герою Советского Союза Василию Маргелову

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Вспомнили ушедших героев

День ВДВ в Симферополе
4 из 8

Вспомнили ушедших героев

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Возложили к памятнику цветы и венки

День ВДВ в Симферополе
5 из 8

Возложили к памятнику цветы и венки

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Приходят целыми династиями

День ВДВ в Симферополе
6 из 8

Приходят целыми династиями

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Обязательное фото на память возле БТРа, установленного там же

День ВДВ в Симферополе
7 из 8

Обязательное фото на память возле БТРа, установленного там же

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Голубые береты сегодня на всех, кто служил в крылатой пехоте

День ВДВ в Симферополе
8 из 8

Голубые береты сегодня на всех, кто служил в крылатой пехоте

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 8

Воздушно-десантные войска отмечают 94-ю годовщину со дня своего создания

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 8

В Симферополе действующие десантники и ветераны ВДВ пришли поздравить друг друга с праздником

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 8

Традиционно встретились в парке им. Гагарина, где установлен бюст первому командующему воздушно-десантными войсками, Герою Советского Союза Василию Маргелову

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 8

Вспомнили ушедших героев

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 8

Возложили к памятнику цветы и венки

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 8

Приходят целыми династиями

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 8

Обязательное фото на память возле БТРа, установленного там же

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 8

Голубые береты сегодня на всех, кто служил в крылатой пехоте

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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