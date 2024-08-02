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Расплескалась синева: в Симферополе отмечают День ВДВ

Расплескалась синева: в Симферополе отмечают День ВДВ - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Расплескалась синева: в Симферополе отмечают День ВДВ

2 августа - священный день для каждого, кто оказался причастным к крылатой пехоте. Голубые береты и тельняшки, знамя ВДВ и традиционные встречи... Как в Симферополе отмечают День Воздушно-десантных войск, смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.

2024-08-02T14:23

2024-08-02T14:23

2024-08-02T14:23

фотоленты

день вдв

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https://crimea.ria.ru/20240802/aksenov-pozdravil-krylatuyu-pekhotu-s-professionalnym-prazdnikom-1139310331.html

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2024

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