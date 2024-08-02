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ВДВ в цифрах - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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ВДВ в цифрах
ВДВ в цифрах - РИА Новости Крым, 02.08.2024
ВДВ в цифрах
Воздушно-десантные войска отмечают 94-ю годовщину со дня образования. РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T10:15
2024-08-02T10:18
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праздники и памятные даты
день вдв
вооруженные силы россии
армия и флот
общество
россия
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Воздушно-десантные войска отмечают 94-ю годовщину со дня образования. 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа впервые было применено парашютное десантирование личного состава. Именно эту дату принято считать Днем рождения ВДВ.По данным Минобороны, за время своего существования Воздушно-десантные войска воспитали 18 Героев Советского Союза и 188 Героев России, из них 70 военнослужащим ВДВ это высокое звание было присвоено за время проведения специальной военной операции.
https://crimea.ria.ru/20240802/nashi-desantniki-v-fontany-ne-lezut-kak-v-sevastopole-otmetyat-den-vdv-1139295281.html
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праздники и памятные даты, день вдв, вооруженные силы россии, армия и флот, общество, россия
ВДВ в цифрах

2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск

10:15 02.08.2024 (обновлено: 10:18 02.08.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВДВ
ВДВ
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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День ВДВ. ИнфографикаДень ВДВ. Инфографика
Воздушно-десантные войска отмечают 94-ю годовщину со дня образования.
2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа впервые было применено парашютное десантирование личного состава. Именно эту дату принято считать Днем рождения ВДВ.
По данным Минобороны, за время своего существования Воздушно-десантные войска воспитали 18 Героев Советского Союза и 188 Героев России, из них 70 военнослужащим ВДВ это высокое звание было присвоено за время проведения специальной военной операции.
День ВДВ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
06:55
"Наши десантники в фонтаны не лезут": как в Севастополе отметят День ВДВ
 
ИнфографикаПраздники и памятные датыДень ВДВВооруженные силы РоссииАрмия и флотОбществоРоссия
 
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