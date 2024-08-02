https://crimea.ria.ru/20240802/nashi-desantniki-v-fontany-ne-lezut-kak-v-sevastopole-otmetyat-den-vdv-1139295281.html

"Наши десантники в фонтаны не лезут": как в Севастополе отметят День ВДВ

"Наши десантники в фонтаны не лезут": как в Севастополе отметят День ВДВ - РИА Новости Крым, 02.08.2024

"Наши десантники в фонтаны не лезут": как в Севастополе отметят День ВДВ

День Воздушно-десантных войск в Севастополе в этом году пройдет в формате традиционных возложений цветов к памятникам павшим воинам, запланированы также... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T06:55

2024-08-02T06:55

2024-08-02T06:55

севастополь

воздушно-десантные войска россии

праздники и памятные даты

общество

новости крыма

анатолий третьяков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. День Воздушно-десантных войск в Севастополе в этом году пройдет в формате традиционных возложений цветов к памятникам павшим воинам, запланированы также автопробег и военно-спортивный праздник для детей. А городские фонтаны будут надежно защищены от желающих там искупаться. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель Севастопольского союза ветеранов десантников (участников боевых действий) Анатолий Третьяков.По его словам, в 8:00 на Мемориальном братском кладбище советских воинов ветераны ВДВ проведут панихиду по погибшим в годы Великой Отечественной войны десантникам и возложат цветы к братской могиле. Затем запланирован праздничный автопробег по городу. Его участники заедут на Сапун-гору, где возложат цветы к Вечному огню у обелиску Славы, осмотрят технику времен Великой Отечественной войны, запишут видеопоздравление сослуживцам по всей стране, после чего направятся на площадь Нахимова, где также возложат цветы к Вечному огню, а затем пешком пойдут в Сквер воинов-интернационалистов.А уже 4 августа в Севастополе состоится военно-спортивный праздник для детей. По словам Третьякова, именно это событие, а также отдание дани уважения погибшим бойцам можно считать главными традициями празднования Дня ВДВ в Севастополе."Возложение цветов как дань памяти всем погибшим – это обязательно. А без чего мы не можем обойтись в этот день – так это без наших ежегодных военно-спортивных праздников по начальной военной подготовке с детьми. Этого каждый год ждем и мы, и дети. Многие из них хотят служить в Воздушно-десантных войсках, кто-то планирует поступать в военное училище, поэтому наша обязанность – готовить детей к защите Родины. Этим мы и занимаемся", - сказал председатель организации.Что касается купания в фонтанах в этот день, севастопольские десантники относятся к этой традиции крайне негативно и обещают действенно и эффективно вразумить всех тех, кто решится отпраздновать День ВДВ водной процедурой такого рода.Еще одна "традиция" этого праздника, которую в Севастополе также уже искоренили, – "поляны" с алкоголем в Сквере воинов-интернационалистов."У нас было раньше такое распространено среди наших товарищей. Мы это дело запретили. Конечно, могут найтись отдельные личности, которые по привычке могут вот таким способом отмечать и там пьянствовать, но мы этого не допустим и полицию по этому поводу уже предупредили. Поэтому сразу предупреждаем: хотите пить – идите в кафе. Негоже возле памятника погибшим распивать алкоголь", - заключил глава Союза ветеранов-десантников.Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск (День ВДВ). История Воздушно-десантных войск началась 2 августа 1930 года, когда на учениях ВВС Московского военного округа впервые было задействовано подразделение десантников в составе 12 человек. Памятная дата была установлена указом президента РФ №549 от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, воздушно-десантные войска россии, праздники и памятные даты, общество, новости крыма, анатолий третьяков