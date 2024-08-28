https://crimea.ria.ru/20240828/kakie-ulitsy-simferopolya-budut-remontirovat-v-etom-godu--vlasti-1139922271.html
Какие улицы Симферополя будут ремонтировать в этом году – власти
Какие улицы Симферополя будут ремонтировать в этом году – власти - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Какие улицы Симферополя будут ремонтировать в этом году – власти
В Симферополе до конца года планируется ремонт дорог на девяти улицах, в том числе Павленко, Русская и Рылеева. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T06:52
2024-08-28T06:52
2024-08-28T06:52
михаил афанасьев
симферополь
администрация симферополя
новости
новости крыма
крым
служба автомобильных дорог республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0d/1130033493_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_f4acd4b58f3e4ed2edec71302a98e920.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе до конца года планируется ремонт дорог на девяти улицах, в том числе Павленко, Русская и Рылеева. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.Афанасьев добавил, что в этом году в городе ямочно отремонтировали уже порядка 200 км улично-дорожной сети.Говоря об обустройстве системы ливневой канализации с Симферополе, глава администрации сообщил, что на данный момент завершается монтаж ливневки на улице Семашко в районе городской больницы №6. Аналогичные работы ведутся на улице Севастопольская. В планах – обустроить ливневки на въезде в поселок Грэсовский, а также в районе железнодорожного вокзала.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда перекроют "горбатый" мост в СимферополеИнтеллектуальную транспортную систему создадут в КрымуРемонт и масштабная стройка: как развивается Симферопольский район
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0d/1130033493_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_51111e6730ecb41b807d0b23eaf34ff6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил афанасьев, симферополь, администрация симферополя, новости, новости крыма, крым, служба автомобильных дорог республики крым
Какие улицы Симферополя будут ремонтировать в этом году – власти
В столице Крыма отремонтируют еще 9 улиц до конца года – глава администрации