Рейтинг@Mail.ru
Какие улицы Симферополя будут ремонтировать в этом году – власти - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240828/kakie-ulitsy-simferopolya-budut-remontirovat-v-etom-godu--vlasti-1139922271.html
Какие улицы Симферополя будут ремонтировать в этом году – власти
Какие улицы Симферополя будут ремонтировать в этом году – власти - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Какие улицы Симферополя будут ремонтировать в этом году – власти
В Симферополе до конца года планируется ремонт дорог на девяти улицах, в том числе Павленко, Русская и Рылеева. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T06:52
2024-08-28T06:52
михаил афанасьев
симферополь
администрация симферополя
новости
новости крыма
крым
служба автомобильных дорог республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0d/1130033493_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_f4acd4b58f3e4ed2edec71302a98e920.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе до конца года планируется ремонт дорог на девяти улицах, в том числе Павленко, Русская и Рылеева. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.Афанасьев добавил, что в этом году в городе ямочно отремонтировали уже порядка 200 км улично-дорожной сети.Говоря об обустройстве системы ливневой канализации с Симферополе, глава администрации сообщил, что на данный момент завершается монтаж ливневки на улице Семашко в районе городской больницы №6. Аналогичные работы ведутся на улице Севастопольская. В планах – обустроить ливневки на въезде в поселок Грэсовский, а также в районе железнодорожного вокзала.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда перекроют "горбатый" мост в СимферополеИнтеллектуальную транспортную систему создадут в КрымуРемонт и масштабная стройка: как развивается Симферопольский район
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0d/1130033493_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_51111e6730ecb41b807d0b23eaf34ff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил афанасьев, симферополь, администрация симферополя, новости, новости крыма, крым, служба автомобильных дорог республики крым
Какие улицы Симферополя будут ремонтировать в этом году – власти

В столице Крыма отремонтируют еще 9 улиц до конца года – глава администрации

06:52 28.08.2024
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт дорог в Симферополе
Ремонт дорог в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе до конца года планируется ремонт дорог на девяти улицах, в том числе Павленко, Русская и Рылеева. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
"В этом году совместно со Службой автодорог Крыма и Крымавтодором приступим ко второму этапу ремонта. На первом этапе мы отремонтировали 11 объектов, во втором будет еще девять. Из основных – улицы Павленко, Рылеева, Русская, а также ремонт тротуара на улице Куйбышева от Стрелковой до поворота на Титова", - сказал градоначальник.
Афанасьев добавил, что в этом году в городе ямочно отремонтировали уже порядка 200 км улично-дорожной сети.
Говоря об обустройстве системы ливневой канализации с Симферополе, глава администрации сообщил, что на данный момент завершается монтаж ливневки на улице Семашко в районе городской больницы №6. Аналогичные работы ведутся на улице Севастопольская. В планах – обустроить ливневки на въезде в поселок Грэсовский, а также в районе железнодорожного вокзала.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда перекроют "горбатый" мост в Симферополе
Интеллектуальную транспортную систему создадут в Крыму
Ремонт и масштабная стройка: как развивается Симферопольский район
 
Михаил АфанасьевСимферопольАдминистрация СимферополяНовостиНовости КрымаКрымСлужба автомобильных дорог Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:19В Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах
09:12Учения по действиям при воздушной тревоге пройдут в школах 88 регионов РФ
09:01Крымчанину грозит пять лет колонии за призывы к убийству русских
08:46Склад с топливом горит в Ростовской области после атаки дронов ВСУ
08:38В части Ялты и Кореизе отключат воду
08:34Пешеход погиб под колесами авто на Кубани
08:23Самым популярным кружком для школьников в Крыму стали занятия по IT
08:22На Крымском мосту выросла очередь
07:59Аэропорт Казани временно закрыт
07:57Таких на фронте называют вторыми после Бога
07:40Евпатория осталась без воды из-за аварии
07:26ВСУ атаковали регионы России: за ночь сбиты 12 беспилотников
06:52Какие улицы Симферополя будут ремонтировать в этом году – власти
06:33Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
06:09Крымский мост - ситуация на утро среды
05:53В Воронежской области эвакуировали жителей двух сел из-за сбитого дрона
00:01Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 28 августа
23:31Глава округа Брянской области и еще двое пострадали при атаке ВСУ
22:55Главные новости Крыма: 27 августа
Лента новостейМолния