https://crimea.ria.ru/20240828/kakie-ulitsy-simferopolya-budut-remontirovat-v-etom-godu--vlasti-1139922271.html

Какие улицы Симферополя будут ремонтировать в этом году – власти

Какие улицы Симферополя будут ремонтировать в этом году – власти - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Какие улицы Симферополя будут ремонтировать в этом году – власти

В Симферополе до конца года планируется ремонт дорог на девяти улицах, в том числе Павленко, Русская и Рылеева. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T06:52

2024-08-28T06:52

2024-08-28T06:52

михаил афанасьев

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе до конца года планируется ремонт дорог на девяти улицах, в том числе Павленко, Русская и Рылеева. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.Афанасьев добавил, что в этом году в городе ямочно отремонтировали уже порядка 200 км улично-дорожной сети.Говоря об обустройстве системы ливневой канализации с Симферополе, глава администрации сообщил, что на данный момент завершается монтаж ливневки на улице Семашко в районе городской больницы №6. Аналогичные работы ведутся на улице Севастопольская. В планах – обустроить ливневки на въезде в поселок Грэсовский, а также в районе железнодорожного вокзала.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда перекроют "горбатый" мост в СимферополеИнтеллектуальную транспортную систему создадут в КрымуРемонт и масштабная стройка: как развивается Симферопольский район

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