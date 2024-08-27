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Интеллектуальную транспортную систему создадут в Крыму - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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Интеллектуальную транспортную систему создадут в Крыму
Интеллектуальную транспортную систему создадут в Крыму - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Интеллектуальную транспортную систему создадут в Крыму
Современную систему контроля транспортной инфраструктуры создадут в Республике Крым; на эти цели будет направлено 1,3 миллиарда рублей в рамках договора между... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T14:07
2024-08-27T14:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Современную систему контроля транспортной инфраструктуры создадут в Республике Крым; на эти цели будет направлено 1,3 миллиарда рублей в рамках договора между РНКБ и ООО "Безопасные дороги Крыма", подписанного на ПМЭФ-2024, сообщает пресс-служба кредитной организации.В целом предполагаемый размер инвестиций банка составит четыре миллиарда рублей.Проект предполагает установку и ввод в эксплуатацию автоматических систем контроля нарушения правил дорожного движения (ПДД) на автомобильных дорогах Республики Крым. Интеллектуальная транспортная система будет создана в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Одна из задач проекта – это внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением ПДД, говорится в сообщении."Только в этом году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в Крыму отремонтируют 50 объектов транспортной инфраструктуры. Мы уверены, что создание интеллектуальной транспортной системы в регионе – это еще один шаг к обеспечению безопасности всех участников дорожного движения и управлению транспортными потоками в населенных пунктах" — отметил старший вице-президент — директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий, слова которого привели в пресс-службе.
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РИА Новости Крым
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рнкб (пао), пмэф, новости крыма, крым, новости, банк

Интеллектуальную транспортную систему создадут в Крыму

14:07 27.08.2024
 
© Пресс-служба ВАДТрасса "Таврида"
Трасса Таврида
© Пресс-служба ВАД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Современную систему контроля транспортной инфраструктуры создадут в Республике Крым; на эти цели будет направлено 1,3 миллиарда рублей в рамках договора между РНКБ и ООО "Безопасные дороги Крыма", подписанного на ПМЭФ-2024, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В целом предполагаемый размер инвестиций банка составит четыре миллиарда рублей.
Проект предполагает установку и ввод в эксплуатацию автоматических систем контроля нарушения правил дорожного движения (ПДД) на автомобильных дорогах Республики Крым. Интеллектуальная транспортная система будет создана в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Одна из задач проекта – это внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением ПДД, говорится в сообщении.
"Только в этом году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в Крыму отремонтируют 50 объектов транспортной инфраструктуры. Мы уверены, что создание интеллектуальной транспортной системы в регионе – это еще один шаг к обеспечению безопасности всех участников дорожного движения и управлению транспортными потоками в населенных пунктах" — отметил старший вице-президент — директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий, слова которого привели в пресс-службе.
РНКБ (ПАО)ПМЭФНовости КрымаКрымНовостиБанк
 
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