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Выгорело 14 гектаров: в Феодосии сутки тушили горящее поле - РИА Новости Крым, 10.09.2023
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Выгорело 14 гектаров: в Феодосии сутки тушили горящее поле
Выгорело 14 гектаров: в Феодосии сутки тушили горящее поле - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Выгорело 14 гектаров: в Феодосии сутки тушили горящее поле
В Феодосии почти сутки спасатели боролись с возгоранием сухой растительности. Пожар удалось ликвидировать на площади 14 гектаров, сообщили в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T19:39
2023-09-10T19:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии почти сутки спасатели боролись с возгоранием сухой растительности. Пожар удалось ликвидировать на площади 14 гектаров, сообщили в МЧС Крыма.О том ,что в районе Феодосии у подножья горы Тепе-Оба загорелась сухая трава и лесная подстилка в субботу сообщил советник главы республики Олег Крючков. Он подчеркнул, что опасности для жителей и строений нет. Отмечается, что информация о возгорании сухой растительности поступила спасателям в субботу, 9 сентября, в 17:23. На место оперативно выдвинулись пожарные расчеты, а также была организована работа оперативного штаба. Локализовать возгорание удалось к 20:00.В тушении природного пожара были задействованы 140 человек, и 36 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Крыму у подножья горы Тепе-оба: власти назвали причинуПожар в воинской части в Симферополе: что известноПожар в горах Геленджика ликвидирован
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РИА Новости Крым
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крым, феодосия, пожар, происшествия, мчс крыма, новости крыма, общество, природа, погода в крыму, экология
Выгорело 14 гектаров: в Феодосии сутки тушили горящее поле

В Феодосии спасатели МЧС почти сутки тушили горящее поле

19:39 10.09.2023
 
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкСухая трава горит в поле
Сухая трава горит в поле - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости . Игорь Агеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии почти сутки спасатели боролись с возгоранием сухой растительности. Пожар удалось ликвидировать на площади 14 гектаров, сообщили в МЧС Крыма.
О том ,что в районе Феодосии у подножья горы Тепе-Оба загорелась сухая трава и лесная подстилка в субботу сообщил советник главы республики Олег Крючков. Он подчеркнул, что опасности для жителей и строений нет.
Отмечается, что информация о возгорании сухой растительности поступила спасателям в субботу, 9 сентября, в 17:23. На место оперативно выдвинулись пожарные расчеты, а также была организована работа оперативного штаба. Локализовать возгорание удалось к 20:00.
"По прибытии на место, было установлено, что произошло возгорание сухой растительности на открытой территории, которое быстро распространялось из-за ветра. Угроза перехода огня на населенные пункты отсутствовала. Пожар был полностью ликвидирован сегодня днем в 15:00 на площади 14 гектаров", - сказано в сообщении.
В тушении природного пожара были задействованы 140 человек, и 36 единиц техники.
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