https://crimea.ria.ru/20230910/vygorelo-14-gektarov-v-feodosii-sutki-tushili-goryaschee-pole-1131305320.html

Выгорело 14 гектаров: в Феодосии сутки тушили горящее поле

Выгорело 14 гектаров: в Феодосии сутки тушили горящее поле - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Выгорело 14 гектаров: в Феодосии сутки тушили горящее поле

В Феодосии почти сутки спасатели боролись с возгоранием сухой растительности. Пожар удалось ликвидировать на площади 14 гектаров, сообщили в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T19:39

2023-09-10T19:39

2023-09-10T19:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии почти сутки спасатели боролись с возгоранием сухой растительности. Пожар удалось ликвидировать на площади 14 гектаров, сообщили в МЧС Крыма.О том ,что в районе Феодосии у подножья горы Тепе-Оба загорелась сухая трава и лесная подстилка в субботу сообщил советник главы республики Олег Крючков. Он подчеркнул, что опасности для жителей и строений нет. Отмечается, что информация о возгорании сухой растительности поступила спасателям в субботу, 9 сентября, в 17:23. На место оперативно выдвинулись пожарные расчеты, а также была организована работа оперативного штаба. Локализовать возгорание удалось к 20:00.В тушении природного пожара были задействованы 140 человек, и 36 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Крыму у подножья горы Тепе-оба: власти назвали причинуПожар в воинской части в Симферополе: что известноПожар в горах Геленджика ликвидирован

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, пожар, происшествия, мчс крыма, новости крыма, общество, природа, погода в крыму, экология