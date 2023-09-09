https://crimea.ria.ru/20230909/pozhar-v-voinskoy-chasti-v-simferopole-chto-izvestno-1131283442.html

Пожар в воинской части в Симферополе: что известно

Пожар в воинской части в Симферополе: что известно - РИА Новости Крым, 09.09.2023

Пожар в воинской части в Симферополе: что известно

В одной из воинских частей в Симферополе произошел пожар. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы РК Олег Крючков. РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T17:18

2023-09-09T17:18

2023-09-09T17:18

симферополь

пожар

происшествия

олег крючков

крым

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126786295_0:0:1145:644_1920x0_80_0_0_f86310b931194dcdfdb10ba6eb0b3a9a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В одной из воинских частей в Симферополе произошел пожар. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы РК Олег Крючков.Возгорание произошло во второй половине дня, в субботу.

https://crimea.ria.ru/20230909/benzovozy-uzhe-v-kerchi-razvozhaev-poobeschal-popolnenie-zapasov-topliva-1131280734.html

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, пожар, происшествия, олег крючков, крым, новости, новости крыма