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Пожар в воинской части в Симферополе: что известно
Пожар в воинской части в Симферополе: что известно - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Пожар в воинской части в Симферополе: что известно
В одной из воинских частей в Симферополе произошел пожар. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы РК Олег Крючков. РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T17:18
2023-09-09T17:18
2023-09-09T17:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В одной из воинских частей в Симферополе произошел пожар. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы РК Олег Крючков.Возгорание произошло во второй половине дня, в субботу.
https://crimea.ria.ru/20230909/benzovozy-uzhe-v-kerchi-razvozhaev-poobeschal-popolnenie-zapasov-topliva-1131280734.html
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симферополь, пожар, происшествия, олег крючков, крым, новости, новости крыма
Пожар в воинской части в Симферополе: что известно
В Симферополе произошел пожар в воинской части - бытовое возгорание