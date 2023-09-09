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Пожар в воинской части в Симферополе: что известно - РИА Новости Крым, 09.09.2023
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Пожар в воинской части в Симферополе: что известно
Пожар в воинской части в Симферополе: что известно - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Пожар в воинской части в Симферополе: что известно
В одной из воинских частей в Симферополе произошел пожар. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы РК Олег Крючков. РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T17:18
2023-09-09T17:18
симферополь
пожар
происшествия
олег крючков
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В одной из воинских частей в Симферополе произошел пожар. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы РК Олег Крючков.Возгорание произошло во второй половине дня, в субботу.
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симферополь, пожар, происшествия, олег крючков, крым, новости, новости крыма
Пожар в воинской части в Симферополе: что известно

В Симферополе произошел пожар в воинской части - бытовое возгорание

17:18 09.09.2023
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожарный
Пожарный
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В одной из воинских частей в Симферополе произошел пожар. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы РК Олег Крючков.
"В воинской части в Симферополе обычное бытовое возгорание. Работают два пожарных автомобиля. Пожар локализован", - говорится в сообщении.
Возгорание произошло во второй половине дня, в субботу.
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СимферопольПожарПроисшествияОлег КрючковКрымНовостиНовости Крыма
 
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