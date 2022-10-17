https://crimea.ria.ru/20221017/zhitelya-kryma-otpravili-v-koloniyu-na-13-let-za-nasilie-nad-maloletney-1124918572.html

Жителя Крыма отправили в колонию на 13 лет за насилие над малолетней

Жителя Крыма отправили в колонию на 13 лет за насилие над малолетней - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Жителя Крыма отправили в колонию на 13 лет за насилие над малолетней

Жителю Крыма дали 13 лет строгого режима за растление малолетней. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T09:27

2022-10-17T09:27

2022-10-17T10:10

прокуратура республики крым

крымский следком

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Жителю Крыма дали 13 лет строгого режима за растление малолетней. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики."Шокирующие обстоятельства вскрылись, когда родной отец девочки забрал ее к себе на выходные и обнаружил травмы на теле ребенка, - сообщает крымский Следком. - Преступные действия отчима были выявлены во взаимодействии с коллегами из МВД России по Республике Крым".Суд по результатам рассмотрения дела приговорил 27-летнего мужчину к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

https://crimea.ria.ru/20210419/Zhestokie-prestupleniya-protiv-malenkikh-krymchan_-1118348756.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, крымский следком