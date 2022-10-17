Рейтинг@Mail.ru
Жителя Крыма отправили в колонию на 13 лет за насилие над малолетней - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221017/zhitelya-kryma-otpravili-v-koloniyu-na-13-let-za-nasilie-nad-maloletney-1124918572.html
Жителя Крыма отправили в колонию на 13 лет за насилие над малолетней
Жителя Крыма отправили в колонию на 13 лет за насилие над малолетней - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Жителя Крыма отправили в колонию на 13 лет за насилие над малолетней
Жителю Крыма дали 13 лет строгого режима за растление малолетней. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T09:27
2022-10-17T10:10
прокуратура республики крым
крымский следком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111765/82/1117658233_0:250:2756:1800_1920x0_80_0_0_ab98b14465bc595caa63b7f6bb25ac27.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Жителю Крыма дали 13 лет строгого режима за растление малолетней. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики."Шокирующие обстоятельства вскрылись, когда родной отец девочки забрал ее к себе на выходные и обнаружил травмы на теле ребенка, - сообщает крымский Следком. - Преступные действия отчима были выявлены во взаимодействии с коллегами из МВД России по Республике Крым".Суд по результатам рассмотрения дела приговорил 27-летнего мужчину к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
https://crimea.ria.ru/20210419/Zhestokie-prestupleniya-protiv-malenkikh-krymchan_-1118348756.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111765/82/1117658233_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_2d003054a9d8e0a721518112da8e5343.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура республики крым, крымский следком
Жителя Крыма отправили в колонию на 13 лет за насилие над малолетней

Жителю Крыма дали 13 лет строгого режима за растление малолетней девочки

09:27 17.10.2022 (обновлено: 10:10 17.10.2022)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи в зале заседаний
Кресло судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Жителю Крыма дали 13 лет строгого режима за растление малолетней. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
"По версии следствия, мужчина в июле 2019 года совершил преступление сексуального характера в отношении малолетней дочери своей супруги", - говорится в сообщении.
"Шокирующие обстоятельства вскрылись, когда родной отец девочки забрал ее к себе на выходные и обнаружил травмы на теле ребенка, - сообщает крымский Следком. - Преступные действия отчима были выявлены во взаимодействии с коллегами из МВД России по Республике Крым".
Суд по результатам рассмотрения дела приговорил 27-летнего мужчину к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
Объявление о розыске Даши Пилипенко в селе Кропоткино Раздольненского района Крыма - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля 2021, 22:35
Жестокие преступления против маленьких крымчан
Прокуратура Республики КрымКрымский Следком
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:49Крымчанка бросила ребенка без одежды на полу и лишилась прав на него
11:34Дело о теракте Крымском мосту: арестованы еще трое
11:18Военнослужащие ЛНР вернулись домой из украинского плена
11:11Обстановка на Керченской переправе: трафик и погода
11:04НАТО начинает учения по ядерному сдерживанию
10:55Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
10:50Часть Крыма в понедельник останется без воды
10:43Что происходит в центре Киева после ударов ВС РФ – власти города
10:24В Симферополе включают отопление
10:21Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов
10:17Российским школам рекомендовали не пользоваться зарубежными мессенджерами
10:10Массовое отключение в Симферополе: кто останется без воды
09:53Израильский министр призвал начать поставки оружия Киеву
09:49В Херсонской и Запорожской областях задержаны 90 пособников ВСУ
09:42В Керчи снова "заминировали" школы и сады
09:36Над Запорожской АЭС уничтожены десятки боевых дронов ВСУ
09:27Жителя Крыма отправили в колонию на 13 лет за насилие над малолетней
08:58Взрывы в Киеве и удары по объектам в городах Украины: данные на утро
08:39Проезд автобусов по Крымскому мосту разрешен - Минтранс
08:23Как подготовить машину к зиме – советы автоэксперта
Лента новостейМолния