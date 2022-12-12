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Севастополец получил 19 лет колонии за серию половых преступлений - РИА Новости Крым, 12.12.2022
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Севастополец получил 19 лет колонии за серию половых преступлений
Севастополец получил 19 лет колонии за серию половых преступлений - РИА Новости Крым, 12.12.2022
Севастополец получил 19 лет колонии за серию половых преступлений
Севастопольца приговорили к 19 годам лишения свободы за серию половых преступлений против женщин и несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.12.2022
2022-12-12T19:44
2022-12-12T19:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Севастопольца приговорили к 19 годам лишения свободы за серию половых преступлений против женщин и несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.Семнадцать эпизодовПо данным следствия, с 2014 по 2020 год мужчина совершил семнадцать преступлений против половой свободы и неприкосновенности в отношении пяти женщин и четырнадцати несовершеннолетних. Уголовное дело было передано из территориальных следственных органов в производство следователей центрального аппарата.Свидетели и экспертизыПо делу допросили 18 потерпевших и более 150 свидетелей, провели 30 судебных экспертиз и более 900 молекулярно-генетических исследований."По их результатам установлена причастность фигуранта к совершенным преступлениям Доказательства получены благодаря экспертным возможностям органов Следственного комитета России и МВД, в том числе в результате проведения ДНК-экспертизы следов, оставленных подсудимым на местах преступлений", - уточнили в пресс-службе Следкома.Суд приговорил мужчину к годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.Ранее в Севастополе заключили под стражу 28-летнего местного жителя, который домогался шестилетнего ребенка. Еще один 60-летний педофил был осужден на 12 колонии строгого режима. Читайте также на РИА Новости Крым:Пожилой педофил из Бахчисарайского района получил 14 лет тюрьмыВ Крыму криминалист нашел маньяка по отпечатку пальца на сеткеПьяный иностранец зарезал мужчину в Ялте
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ск рф (следственный комитет российской федерации), севастополь, новости крыма, крым, закон и право
Севастополец получил 19 лет колонии за серию половых преступлений

Жителя Севастополя приговорили к 19 годам за половые преступления

19:44 12.12.2022
 
© Фото: pixabay.comЗаключение
Заключение
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Севастопольца приговорили к 19 годам лишения свободы за серию половых преступлений против женщин и несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Семнадцать эпизодов

По данным следствия, с 2014 по 2020 год мужчина совершил семнадцать преступлений против половой свободы и неприкосновенности в отношении пяти женщин и четырнадцати несовершеннолетних. Уголовное дело было передано из территориальных следственных органов в производство следователей центрального аппарата.

Свидетели и экспертизы

По делу допросили 18 потерпевших и более 150 свидетелей, провели 30 судебных экспертиз и более 900 молекулярно-генетических исследований.
"По их результатам установлена причастность фигуранта к совершенным преступлениям Доказательства получены благодаря экспертным возможностям органов Следственного комитета России и МВД, в том числе в результате проведения ДНК-экспертизы следов, оставленных подсудимым на местах преступлений", - уточнили в пресс-службе Следкома.
Суд приговорил мужчину к годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.
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Ранее в Севастополе заключили под стражу 28-летнего местного жителя, который домогался шестилетнего ребенка. Еще один 60-летний педофил был осужден на 12 колонии строгого режима.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)СевастопольНовости КрымаКрымЗакон и право
 
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