https://crimea.ria.ru/20221212/sevastopolets-poluchil-19-let-kolonii-za-seriyu-polovykh-prestupleniy-1125828844.html

Севастополец получил 19 лет колонии за серию половых преступлений

Севастополец получил 19 лет колонии за серию половых преступлений - РИА Новости Крым, 12.12.2022

Севастополец получил 19 лет колонии за серию половых преступлений

Севастопольца приговорили к 19 годам лишения свободы за серию половых преступлений против женщин и несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T19:44

2022-12-12T19:44

2022-12-12T19:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Севастопольца приговорили к 19 годам лишения свободы за серию половых преступлений против женщин и несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.Семнадцать эпизодовПо данным следствия, с 2014 по 2020 год мужчина совершил семнадцать преступлений против половой свободы и неприкосновенности в отношении пяти женщин и четырнадцати несовершеннолетних. Уголовное дело было передано из территориальных следственных органов в производство следователей центрального аппарата.Свидетели и экспертизыПо делу допросили 18 потерпевших и более 150 свидетелей, провели 30 судебных экспертиз и более 900 молекулярно-генетических исследований."По их результатам установлена причастность фигуранта к совершенным преступлениям Доказательства получены благодаря экспертным возможностям органов Следственного комитета России и МВД, в том числе в результате проведения ДНК-экспертизы следов, оставленных подсудимым на местах преступлений", - уточнили в пресс-службе Следкома.Суд приговорил мужчину к годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.Ранее в Севастополе заключили под стражу 28-летнего местного жителя, который домогался шестилетнего ребенка. Еще один 60-летний педофил был осужден на 12 колонии строгого режима. Читайте также на РИА Новости Крым:Пожилой педофил из Бахчисарайского района получил 14 лет тюрьмыВ Крыму криминалист нашел маньяка по отпечатку пальца на сеткеПьяный иностранец зарезал мужчину в Ялте

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), севастополь, новости крыма, крым, закон и право