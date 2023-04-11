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Севастополец получил 7 лет колонии за совращение пятилетней девочки - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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Севастополец получил 7 лет колонии за совращение пятилетней девочки
Севастополец получил 7 лет колонии за совращение пятилетней девочки - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Севастополец получил 7 лет колонии за совращение пятилетней девочки
Суд в Севастополе приговорил к семи годам колонии 51-летнего местного жителя за сексуальные преступления против пятилетнего ребенка. Об этом сообщает главное... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T18:27
2023-04-11T18:27
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приговор
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе приговорил к семи годам колонии 51-летнего местного жителя за сексуальные преступления против пятилетнего ребенка. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.Мама девочки, обнаружив отсутствие дочери, начала стучаться во все комнаты, однако только сосед, у которого находилась девочка, не открывал дверь. Женщина, вызволив ребенка, сразу же обратилась в правоохранительные органы.Как сообщили в прокуратуре города, Нахимовский районный суд признал севастопольца виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Также ему назначены дополнительные наказания – лишение на 10 лет права работать с несовершеннолетними и ограничение свободы на один год.Ранее суд в Севастополе приговорил к девяти годам колонии 55-летнего местного жителя, который на протяжении двух месяцев насиловал 15-летнюю дочь своей знакомой.Читайте также на РИА Новости:В Крыму будут судить эксгибициониста-педофилаНапал на девочек и получил отпор: в Севастополе вынесли приговор педофилуВ Крыму педофила приговорили к 14 годам колонии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
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крымский следком, севастополь, приговор, нахимовский районный суд севастополя, общество, происшествия, крым, новости крыма
Севастополец получил 7 лет колонии за совращение пятилетней девочки

СК: житель Севастополя осужден на 7 лет "строгача" за совращение пятилетней девочки

18:27 11.04.2023
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе приговорил к семи годам колонии 51-летнего местного жителя за сексуальные преступления против пятилетнего ребенка. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.
"В ноябре 2022 года нетрезвый житель общежития по улице Горпищенко заманил под предлогом просмотра мультиков к себе в комнату пятилетнюю соседскую девочку, которой демонстрировал порнографические видеоматериалы, а также совершал иные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.
Мама девочки, обнаружив отсутствие дочери, начала стучаться во все комнаты, однако только сосед, у которого находилась девочка, не открывал дверь. Женщина, вызволив ребенка, сразу же обратилась в правоохранительные органы.
Как сообщили в прокуратуре города, Нахимовский районный суд признал севастопольца виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Также ему назначены дополнительные наказания – лишение на 10 лет права работать с несовершеннолетними и ограничение свободы на один год.
Ранее суд в Севастополе приговорил к девяти годам колонии 55-летнего местного жителя, который на протяжении двух месяцев насиловал 15-летнюю дочь своей знакомой.
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