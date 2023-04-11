https://crimea.ria.ru/20230411/sevastopolets-poluchil-7-let-kolonii-za-sovraschenie-pyatiletney-devochki-1128121935.html

Севастополец получил 7 лет колонии за совращение пятилетней девочки

Севастополец получил 7 лет колонии за совращение пятилетней девочки - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Севастополец получил 7 лет колонии за совращение пятилетней девочки

Суд в Севастополе приговорил к семи годам колонии 51-летнего местного жителя за сексуальные преступления против пятилетнего ребенка. Об этом сообщает главное... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T18:27

2023-04-11T18:27

2023-04-11T18:27

крымский следком

севастополь

приговор

нахимовский районный суд севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе приговорил к семи годам колонии 51-летнего местного жителя за сексуальные преступления против пятилетнего ребенка. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.Мама девочки, обнаружив отсутствие дочери, начала стучаться во все комнаты, однако только сосед, у которого находилась девочка, не открывал дверь. Женщина, вызволив ребенка, сразу же обратилась в правоохранительные органы.Как сообщили в прокуратуре города, Нахимовский районный суд признал севастопольца виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Также ему назначены дополнительные наказания – лишение на 10 лет права работать с несовершеннолетними и ограничение свободы на один год.Ранее суд в Севастополе приговорил к девяти годам колонии 55-летнего местного жителя, который на протяжении двух месяцев насиловал 15-летнюю дочь своей знакомой.Читайте также на РИА Новости:В Крыму будут судить эксгибициониста-педофилаНапал на девочек и получил отпор: в Севастополе вынесли приговор педофилуВ Крыму педофила приговорили к 14 годам колонии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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