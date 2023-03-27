https://crimea.ria.ru/20230327/v-krymu-budut-sudit-eksgibitsionista-pedofila-1127797112.html

В Крыму будут судить эксгибициониста-педофила

В Крыму будут судить эксгибициониста-педофила - РИА Новости Крым, 27.03.2023

В Крыму будут судить эксгибициониста-педофила

Жителя Феодосии обвинили в развращении десятерых детей, дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T14:46

2023-03-27T14:46

2023-03-27T14:46

крым

новости крыма

феодосия

прокуратура республики крым

крымский следком

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_375a1f475052124a6c45f05c28383c29.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Жителя Феодосии обвинили в развращении десятерых детей, дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. По версии следствия, неоднократно судимый 37-летний мужчина в конце мая прошлого года неоднократно совершал развратные действия в отношении нескольких несовершеннолетних.Злоумышленника задержали студенты местного техникума и передали его сотрудникам правоохранительных органов.Также установлено, что днем ранее этот же мужчина совершил аналогичное преступление в присутствии восьмерых детей в возрасте от 7 до 10 лет на территории детской площадки, расположенной между домами по улице Барановской и бульваром Старшинова Феодосии", - уточнили в СК.Уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Педофил из Севастополя получил 16 лет тюрьмыНапал на девочек и получил отпор: в Севастополе вынесли приговор педофилуСевастополец развращал девочку в соцсетях – приговор суда

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, феодосия, прокуратура республики крым, крымский следком, общество