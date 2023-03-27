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В Крыму будут судить эксгибициониста-педофила
В Крыму будут судить эксгибициониста-педофила - РИА Новости Крым, 27.03.2023
В Крыму будут судить эксгибициониста-педофила
Жителя Феодосии обвинили в развращении десятерых детей, дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T14:46
2023-03-27T14:46
2023-03-27T14:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Жителя Феодосии обвинили в развращении десятерых детей, дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. По версии следствия, неоднократно судимый 37-летний мужчина в конце мая прошлого года неоднократно совершал развратные действия в отношении нескольких несовершеннолетних.Злоумышленника задержали студенты местного техникума и передали его сотрудникам правоохранительных органов.Также установлено, что днем ранее этот же мужчина совершил аналогичное преступление в присутствии восьмерых детей в возрасте от 7 до 10 лет на территории детской площадки, расположенной между домами по улице Барановской и бульваром Старшинова Феодосии", - уточнили в СК.Уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Педофил из Севастополя получил 16 лет тюрьмыНапал на девочек и получил отпор: в Севастополе вынесли приговор педофилуСевастополец развращал девочку в соцсетях – приговор суда
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Крыму будут судить эксгибициониста-педофила
Жителя Феодосии обвинили в развращении десятерых детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Жителя Феодосии обвинили в развращении десятерых детей, дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По версии следствия, неоднократно судимый 37-летний мужчина в конце мая прошлого года неоднократно совершал развратные действия в отношении нескольких несовершеннолетних.
"Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что 30 мая 2022 года мужчина на детской спортивной площадке, расположенной на территории Комсомольского парка Феодосии, в присутствии гуляющих там детей в возрасте 10 лет совершил акт эксгибиционизма", - добавили в крымском управлении СК РФ.
Злоумышленника задержали студенты местного техникума и передали его сотрудникам правоохранительных органов.
Также установлено, что днем ранее этот же мужчина совершил аналогичное преступление в присутствии восьмерых детей в возрасте от 7 до 10 лет на территории детской площадки, расположенной между домами по улице Барановской и бульваром Старшинова Феодосии", - уточнили в СК.
Уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым для рассмотрения по существу.
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