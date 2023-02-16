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Севастополец развращал девочку в соцсетях – приговор суда
Севастополец развращал девочку в соцсетях – приговор суда - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Севастополец развращал девочку в соцсетях – приговор суда
В Севастополе суд приговорил мужчину к трем годам заключения за развратные действия в отношении ребенка в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T13:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе суд приговорил мужчину к трем годам заключения за развратные действия в отношении ребенка в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.По данным ведомства, в октябре прошлого года 43-летний мужчина из села Полюшко познакомился в социальной сети "ВКонтакте" с 12-летней девочкой. "Достоверно зная о возрасте ребенка, он отправлял ей личные сообщения с порнографическими видеоматериалами и вел беседы на сексуальные темы. В тот же день девочка рассказала о произошедшем своей матери, которая обратилась в правоохранительные органы", - сказано в сообщении.Злоумышленник задержан и заключен под стражу. Нахимовский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Пока приговор не вступил в законную силу.Ранее Верховный суд Крыма признал крымчанина виновным в совершении развратных действий и действий сексуального характера в отношении троих подростков. Он приговорен к 4,5 годам колонии строго режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд приговорил крымчанина к колонии за развращение детейЖителя Севастополя осудят за домогательства к пятилетней девочкеВ Крыму за насилие над шестилетним ребенком будут судить севастопольца
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Севастополец развращал девочку в соцсетях – приговор суда
Прокуратура: севастополец осужден за развратные действия в отношении ребенка в соцсетях
13:10 16.02.2023 (обновлено: 13:11 16.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе суд приговорил мужчину к трем годам заключения за развратные действия в отношении ребенка в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
По данным ведомства, в октябре прошлого года 43-летний мужчина из села Полюшко познакомился в социальной сети "ВКонтакте" с 12-летней девочкой.
"Достоверно зная о возрасте ребенка, он отправлял ей личные сообщения с порнографическими видеоматериалами и вел беседы на сексуальные темы. В тот же день девочка рассказала о произошедшем своей матери, которая обратилась в правоохранительные органы", - сказано в сообщении.
Злоумышленник задержан и заключен под стражу. Нахимовский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Пока приговор не вступил в законную силу.
Ранее Верховный суд Крыма признал
крымчанина виновным в совершении развратных действий и действий сексуального характера в отношении троих подростков. Он приговорен к 4,5 годам колонии строго режима.
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