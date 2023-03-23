Рейтинг@Mail.ru
В Армянске рецидивист избил и задушил знакомую – дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230323/v-armyanske-retsidivist-izbil-i-zadushil-znakomuyu--delo-ushlo-v-sud-1127727775.html
В Армянске рецидивист избил и задушил знакомую – дело ушло в суд
В Армянске рецидивист избил и задушил знакомую – дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 23.03.2023
В Армянске рецидивист избил и задушил знакомую – дело ушло в суд
В Армянске 31-летний местный житель пойдет под суд за жестокое убийство знакомой. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T15:21
2023-03-23T15:21
армянск
прокуратура республики крым
крым
новости
новости крыма
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1b/1119619310_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_358b51841cae1dc1f0655445b65e0639.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Армянске 31-летний местный житель пойдет под суд за жестокое убийство знакомой. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Инцидент произошел в декабре 2022 года. По версии органов предварительного расследования, обвиняемый дома у своей знакомой распивал спиртные напитки, когда между ними вспыхнула ссора.Злоумышленника задержали. Как выяснилось, в 2013 году он уже был судим за убийство.Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.Ранее Джанкойский суд приговорил 62-летнего крымчанина к девяти годам колонии за убийство 49-летней жены. В марте прошлого года между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина задушил жену, после чего закопал ее тело в сарае. Оно пролежало в земле семь месяцев, после чего его нашли, а мужчину задержали.Читайте также на РИА Новости Крым:7 лет за попытку изнасилования: крымчанину вынесли приговорПытался зарезать из ревности – в Крыму наказали жителя Орловской областиВ Севастополе раскрыли убийство без вести пропавшей 24-летней девушки
армянск
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1b/1119619310_207:0:1920:1285_1920x0_80_0_0_44746f8243e9629545e141c9b2cde813.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армянск, прокуратура республики крым, крым, новости, новости крыма, общество, происшествия
В Армянске рецидивист избил и задушил знакомую – дело ушло в суд

Прокуратура: 31-летний житель Армянска пойдет под суд за жестокое убийство женщины

15:21 23.03.2023
 
© Фото: pixabayПравосудие
Правосудие
© Фото: pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Армянске 31-летний местный житель пойдет под суд за жестокое убийство знакомой. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
Инцидент произошел в декабре 2022 года. По версии органов предварительного расследования, обвиняемый дома у своей знакомой распивал спиртные напитки, когда между ними вспыхнула ссора.
"Между знакомыми возник конфликт, в ходе которого находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина избил женщину, после чего задушил ее. С места происшествия злоумышленник скрылся", - рассказали в ведомстве.
Злоумышленника задержали. Как выяснилось, в 2013 году он уже был судим за убийство.
Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.
Ранее Джанкойский суд приговорил 62-летнего крымчанина к девяти годам колонии за убийство 49-летней жены. В марте прошлого года между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина задушил жену, после чего закопал ее тело в сарае. Оно пролежало в земле семь месяцев, после чего его нашли, а мужчину задержали.
Читайте также на РИА Новости Крым:
7 лет за попытку изнасилования: крымчанину вынесли приговор
Пытался зарезать из ревности – в Крыму наказали жителя Орловской области
В Севастополе раскрыли убийство без вести пропавшей 24-летней девушки
 
АрмянскПрокуратура Республики КрымКрымНовостиНовости КрымаОбществоПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:02Потери ВСУ, уничтоженные дроны и техника – ход спецоперации
15:53Идеальное место для свадьбы: курорт Mriya Resort & SPA признан лучшим
15:42ВСУ обстреляли село в Белгородской области: нарушено газоснабжение
15:38РНКБ-Банк выдал миллион кредитных карт за 2022 год
15:21В Армянске рецидивист избил и задушил знакомую – дело ушло в суд
15:07Удар ВСУ по Брянской области: ранен один человек
15:00Правительство рассмотрит закон о запрете вейпов в России
14:53Соцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета Мишустина
14:37Страшное ДТП с грузовиком на "Тавриде": двое в больнице
14:32В новых субъектах РФ создадут Свободную экономическую зону: Мишустин
14:24Украинцы – расходный материал: Захарова о снарядах с ураном для Киева
14:20Водовод из Ростовской области в ДНР достроят через неделю – Мишустин
14:04Мишустин: Крымский мост восстановили в беспрецедентно короткие сроки
13:59Инвестиции в Крым по итогам года составили порядка 300 млрд рублей
13:52Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии
13:48Власти защитят интересы людей при уходе иностранных компаний - Мишустин
13:43Мишустин: прямая помощь бизнесу превысила 1,5 трлн рублей в 2022 году
13:37Карта "Мир"– лучший попутчик в отпуске и путешествии
13:31В Турции произошло новое землетрясение
13:23Мишустин оценил продовольственную безопасность России
Лента новостейМолния