https://crimea.ria.ru/20230323/v-armyanske-retsidivist-izbil-i-zadushil-znakomuyu--delo-ushlo-v-sud-1127727775.html

В Армянске рецидивист избил и задушил знакомую – дело ушло в суд

В Армянске рецидивист избил и задушил знакомую – дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 23.03.2023

В Армянске рецидивист избил и задушил знакомую – дело ушло в суд

В Армянске 31-летний местный житель пойдет под суд за жестокое убийство знакомой. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T15:21

2023-03-23T15:21

2023-03-23T15:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Армянске 31-летний местный житель пойдет под суд за жестокое убийство знакомой. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Инцидент произошел в декабре 2022 года. По версии органов предварительного расследования, обвиняемый дома у своей знакомой распивал спиртные напитки, когда между ними вспыхнула ссора.Злоумышленника задержали. Как выяснилось, в 2013 году он уже был судим за убийство.Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.Ранее Джанкойский суд приговорил 62-летнего крымчанина к девяти годам колонии за убийство 49-летней жены. В марте прошлого года между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина задушил жену, после чего закопал ее тело в сарае. Оно пролежало в земле семь месяцев, после чего его нашли, а мужчину задержали.Читайте также на РИА Новости Крым:7 лет за попытку изнасилования: крымчанину вынесли приговорПытался зарезать из ревности – в Крыму наказали жителя Орловской областиВ Севастополе раскрыли убийство без вести пропавшей 24-летней девушки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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