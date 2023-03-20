https://crimea.ria.ru/20230320/7-let-za-popytku-iznasilovaniya-krymchaninu-vynesli-prigovor-1127659582.html

7 лет за попытку изнасилования: крымчанину вынесли приговор

7 лет за попытку изнасилования: крымчанину вынесли приговор - РИА Новости Крым, 20.03.2023

7 лет за попытку изнасилования: крымчанину вынесли приговор

В Крыму вынесли приговор жителю Красногвардейского района за незаконное проникновение в жилище и покушение на изнасилование. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T16:53

2023-03-20T16:53

2023-03-20T16:53

крым

новости крыма

происшествия

закон и право

прокуратура республики крым

приговор

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111565/14/1115651414_0:229:3046:1942_1920x0_80_0_0_f2b7e93a7c00beb27b47151d2841b600.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Крыму вынесли приговор жителю Красногвардейского района за незаконное проникновение в жилище и покушение на изнасилование. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По данным ведомства, 23 сентября 2022 года 41-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ночью проник в домовладение 33-летней знакомой через открытую форточку и попытался ее изнасиловать.Женщина оказала сопротивление и вызвала полицию. Приехавшие правоохранители задержали злоумышленника на месте происшествия.Суд, согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил подсудимого к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за попытку изнасиловать туристку осужден гастарбайтерКрымчанина обвинили в изнасиловании десятилетней давностиВ Севастополе ранее судимый за убийство эксгибиционист пугал детей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, происшествия, закон и право, прокуратура республики крым, приговор, общество