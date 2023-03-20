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7 лет за попытку изнасилования: крымчанину вынесли приговор
7 лет за попытку изнасилования: крымчанину вынесли приговор - РИА Новости Крым, 20.03.2023
7 лет за попытку изнасилования: крымчанину вынесли приговор
В Крыму вынесли приговор жителю Красногвардейского района за незаконное проникновение в жилище и покушение на изнасилование. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T16:53
2023-03-20T16:53
2023-03-20T16:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Крыму вынесли приговор жителю Красногвардейского района за незаконное проникновение в жилище и покушение на изнасилование. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По данным ведомства, 23 сентября 2022 года 41-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ночью проник в домовладение 33-летней знакомой через открытую форточку и попытался ее изнасиловать.Женщина оказала сопротивление и вызвала полицию. Приехавшие правоохранители задержали злоумышленника на месте происшествия.Суд, согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил подсудимого к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за попытку изнасиловать туристку осужден гастарбайтерКрымчанина обвинили в изнасиловании десятилетней давностиВ Севастополе ранее судимый за убийство эксгибиционист пугал детей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 лет за попытку изнасилования: крымчанину вынесли приговор
Крымчанина приговорили к 7 годам колонии за попытку изнасилования знакомой
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Крыму вынесли приговор жителю Красногвардейского района за незаконное проникновение в жилище и покушение на изнасилование. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
По данным ведомства, 23 сентября 2022 года 41-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ночью проник в домовладение 33-летней знакомой через открытую форточку и попытался ее изнасиловать.
Женщина оказала сопротивление и вызвала полицию. Приехавшие правоохранители задержали злоумышленника на месте происшествия.
Суд, согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил подсудимого к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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