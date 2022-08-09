https://crimea.ria.ru/20220809/v-sevastopole-ranee-sudimyy-za-ubiystvo-eksgibitsionist-pugal-detey-1124111022.html

В Севастополе ранее судимый за убийство эксгибиционист пугал детей

В Севастополе ранее судимый за убийство эксгибиционист пугал детей - РИА Новости Крым, 09.08.2022

В Севастополе ранее судимый за убийство эксгибиционист пугал детей

В Севастополе поймали 47-летнего эксгибициониста, который 24 года назад был судим за убийство с изнасилованием, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T13:41

2022-08-09T13:41

2022-08-09T13:41

севастополь

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе поймали 47-летнего эксгибициониста, который 24 года назад был судим за убийство с изнасилованием, сообщает пресс-служба республиканского управления Следкома России."Вечером 14 июня неизвестный нетрезвый мужчина, встретив у подъезда дома по улице Генерала Хрюкина Ленинского района двух девочек в возрасте 9 лет, совершил в отношении них акт эксгибиционизма, после чего скрылся", - сказано в сообщении.Осмотрев место преступления, следователи-криминалисты нашло окурок, который отправили на ДНК-экспертизу, в результате выяснили личность подозреваемого.Безработного севастопольца задержали и заключили под стражу, свою вину он признал. Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для подготовки обвинительного заключения, откуда будут переданы в суд.Ранее в Крыму 44-летнего жителя Симферопольского района приговорили к 14 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство молодой женщины, совершенные 24 года назад.

https://crimea.ria.ru/20220802/krymchanin-shest-let-nasiloval-nesovershennoletnyuyu-doch-svoey-sozhitelnitsy-1124032967.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, закон и право