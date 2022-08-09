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В Севастополе ранее судимый за убийство эксгибиционист пугал детей - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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В Севастополе ранее судимый за убийство эксгибиционист пугал детей
В Севастополе ранее судимый за убийство эксгибиционист пугал детей - РИА Новости Крым, 09.08.2022
В Севастополе ранее судимый за убийство эксгибиционист пугал детей
В Севастополе поймали 47-летнего эксгибициониста, который 24 года назад был судим за убийство с изнасилованием, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T13:41
2022-08-09T13:41
севастополь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе поймали 47-летнего эксгибициониста, который 24 года назад был судим за убийство с изнасилованием, сообщает пресс-служба республиканского управления Следкома России."Вечером 14 июня неизвестный нетрезвый мужчина, встретив у подъезда дома по улице Генерала Хрюкина Ленинского района двух девочек в возрасте 9 лет, совершил в отношении них акт эксгибиционизма, после чего скрылся", - сказано в сообщении.Осмотрев место преступления, следователи-криминалисты нашло окурок, который отправили на ДНК-экспертизу, в результате выяснили личность подозреваемого.Безработного севастопольца задержали и заключили под стражу, свою вину он признал. Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для подготовки обвинительного заключения, откуда будут переданы в суд.Ранее в Крыму 44-летнего жителя Симферопольского района приговорили к 14 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство молодой женщины, совершенные 24 года назад.
https://crimea.ria.ru/20220802/krymchanin-shest-let-nasiloval-nesovershennoletnyuyu-doch-svoey-sozhitelnitsy-1124032967.html
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севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, закон и право
В Севастополе ранее судимый за убийство эксгибиционист пугал детей

В Севастополе поймали эксгибициониста, ранее судимого за убийство с изнасилованием

13:41 09.08.2022
 
© Depositphotos Photographee.euПлачущие дети, подвергавшиеся насилию
Плачущие дети, подвергавшиеся насилию - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Depositphotos Photographee.eu
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе поймали 47-летнего эксгибициониста, который 24 года назад был судим за убийство с изнасилованием, сообщает пресс-служба республиканского управления Следкома России.
"Вечером 14 июня неизвестный нетрезвый мужчина, встретив у подъезда дома по улице Генерала Хрюкина Ленинского района двух девочек в возрасте 9 лет, совершил в отношении них акт эксгибиционизма, после чего скрылся", - сказано в сообщении.
Осмотрев место преступления, следователи-криминалисты нашло окурок, который отправили на ДНК-экспертизу, в результате выяснили личность подозреваемого.
"Ранее в рамках расследования уголовного дела о серии половых преступлений против несовершеннолетних, совершенных в разные годы на территории Севастополя, отрабатывался круг потенциальных подозреваемых. Среди них был местный житель, судимый в 1998 году за убийство с изнасилованием. Тогда его генотип был занесен в базу правоохранительных органов, а поступившая экспертиза окурка подтвердила стопроцентное совпадение", - пояснили в Следкоме.
Безработного севастопольца задержали и заключили под стражу, свою вину он признал. Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для подготовки обвинительного заключения, откуда будут переданы в суд.
Ранее в Крыму 44-летнего жителя Симферопольского района приговорили к 14 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство молодой женщины, совершенные 24 года назад.
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