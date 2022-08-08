https://crimea.ria.ru/20220808/krymchanina-osudili-za-iznasilovanie-i-ubiystvo-24-letney-davnosti-1124096707.html

Крымчанина осудили за изнасилование и убийство 24-летней давности

Крымчанина осудили за изнасилование и убийство 24-летней давности - РИА Новости Крым, 08.08.2022

Крымчанина осудили за изнасилование и убийство 24-летней давности

В Крыму 44-летнего жителя Симферопольского района приговорили к 14 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство молодой женщины, совершенные 24... РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T09:49

2022-08-08T09:49

2022-08-08T10:11

крымский следком

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму 44-летнего жителя Симферопольского района приговорили к 14 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство молодой женщины, совершенные 24 года назад. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю.Инцидент произошел в августе 1998 года в Ялте. Двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, избили и изнасиловали свою знакомую. Чтобы избежать наказания, девушку задушили.По данным прокуратуры Крыма, один из подозреваемых скрылся от следствия, задержать его удалось лишь в 2021 году, в том числе благодаря свидетельским показаниям.Суд признал мужчину виновным в изнасиловании и убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.Приговор не вступил в законную силу.В ведомстве уточнили, что уголовное дело в отношении второго злоумышленника прекращено в связи с его смертью.Ранее Ленинский районный суд вынес приговор 52-летнему мужчине за насилие над малолетней дочерью своей сожительницы на протяжении нескольких лет.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, прокуратура города севастополя