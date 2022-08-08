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Крымчанина осудили за изнасилование и убийство 24-летней давности - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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Крымчанина осудили за изнасилование и убийство 24-летней давности
Крымчанина осудили за изнасилование и убийство 24-летней давности - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Крымчанина осудили за изнасилование и убийство 24-летней давности
В Крыму 44-летнего жителя Симферопольского района приговорили к 14 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство молодой женщины, совершенные 24... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T09:49
2022-08-08T10:11
крымский следком
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму 44-летнего жителя Симферопольского района приговорили к 14 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство молодой женщины, совершенные 24 года назад. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю.Инцидент произошел в августе 1998 года в Ялте. Двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, избили и изнасиловали свою знакомую. Чтобы избежать наказания, девушку задушили.По данным прокуратуры Крыма, один из подозреваемых скрылся от следствия, задержать его удалось лишь в 2021 году, в том числе благодаря свидетельским показаниям.Суд признал мужчину виновным в изнасиловании и убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.Приговор не вступил в законную силу.В ведомстве уточнили, что уголовное дело в отношении второго злоумышленника прекращено в связи с его смертью.Ранее Ленинский районный суд вынес приговор 52-летнему мужчине за насилие над малолетней дочерью своей сожительницы на протяжении нескольких лет.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский следком, прокуратура города севастополя
Крымчанина осудили за изнасилование и убийство 24-летней давности

Крымчанину дали 14 лет строгого режима за изнасилование и убийство 24-летней давности

09:49 08.08.2022 (обновлено: 10:11 08.08.2022)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи в зале заседаний
Кресло судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму 44-летнего жителя Симферопольского района приговорили к 14 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство молодой женщины, совершенные 24 года назад. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю.
Инцидент произошел в августе 1998 года в Ялте. Двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, избили и изнасиловали свою знакомую. Чтобы избежать наказания, девушку задушили.
По данным прокуратуры Крыма, один из подозреваемых скрылся от следствия, задержать его удалось лишь в 2021 году, в том числе благодаря свидетельским показаниям.
"В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет были проанализированы материалы и установлен свидетель, который был непосредственным очевидцем совершения жестокой расправы над девушкой. Житель Керчи был доставлен в следственный отдел по городу Ялта, где дал изобличающие в отношении жителя Симферопольского района показания. В ноябре 2021 года подозреваемый был задержан", – говорится в сообщении.
Суд признал мужчину виновным в изнасиловании и убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
В ведомстве уточнили, что уголовное дело в отношении второго злоумышленника прекращено в связи с его смертью.
Ранее Ленинский районный суд вынес приговор 52-летнему мужчине за насилие над малолетней дочерью своей сожительницы на протяжении нескольких лет.
 
Крымский СледкомПрокуратура города Севастополя
 
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