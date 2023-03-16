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Задушил и закопал в сарае: пенсионер из Джанкоя ответит за убийство жены
Задушил и закопал в сарае: пенсионер из Джанкоя ответит за убийство жены - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Задушил и закопал в сарае: пенсионер из Джанкоя ответит за убийство жены
Джанкойский суд приговорил 62-летнего крымчанина к девяти годам колонии за убийство 49-летней жены. Об этом сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T11:13
2023-03-16T11:13
2023-03-16T11:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Джанкойский суд приговорил 62-летнего крымчанина к девяти годам колонии за убийство 49-летней жены. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Инцидент произошел в марте прошлого года в одном из сел Джанкойского района. Между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина задушил жену. Чтобы скрыть преступление, он перенес тело в расположенный возле дома сарай и закопал его.По итогам рассмотрения дела подсудимый признан виновным в убийстве. Следующие девять лет он проведет в колонии строгого режима. У супругов остались двое малолетних детей.Приговор суда в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный ревнивец ударил жену ножом в лицоПытался зарезать из ревности – в Крыму наказали жителя Орловской областиВ Севастополе раскрыли убийство без вести пропавшей 24-летней девушки
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Задушил и закопал в сарае: пенсионер из Джанкоя ответит за убийство жены
Суд: пенсионера из Крыма отправили в колонию на 9 лет за жестокое убийство жены
11:13 16.03.2023 (обновлено: 11:15 16.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Джанкойский суд приговорил 62-летнего крымчанина к девяти годам колонии за убийство 49-летней жены. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Инцидент произошел в марте прошлого года в одном из сел Джанкойского района. Между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина задушил жену. Чтобы скрыть преступление, он перенес тело в расположенный возле дома сарай и закопал его.
"Через 7 месяцев труп женщины был обнаружен и извлечен из земли. Место, где он находится, мужчина показал сам. В ходе судебного заседания подсудимый вину не признал. Заявил, что не хотел убивать свою супругу, а просто хотел ее успокоить", - рассказали в суде.
По итогам рассмотрения дела подсудимый признан виновным в убийстве. Следующие девять лет он проведет в колонии строгого режима. У супругов остались двое малолетних детей.
Приговор суда в законную силу пока не вступил.
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