https://crimea.ria.ru/20230316/zadushil-i-zakopal-v-sarae-pensioner-iz-dzhankoya-otvetit-za-ubiystvo-zheny-1127574114.html

Задушил и закопал в сарае: пенсионер из Джанкоя ответит за убийство жены

Задушил и закопал в сарае: пенсионер из Джанкоя ответит за убийство жены - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Задушил и закопал в сарае: пенсионер из Джанкоя ответит за убийство жены

Джанкойский суд приговорил 62-летнего крымчанина к девяти годам колонии за убийство 49-летней жены. Об этом сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T11:13

2023-03-16T11:13

2023-03-16T11:15

джанкойский районный суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Джанкойский суд приговорил 62-летнего крымчанина к девяти годам колонии за убийство 49-летней жены. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Инцидент произошел в марте прошлого года в одном из сел Джанкойского района. Между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина задушил жену. Чтобы скрыть преступление, он перенес тело в расположенный возле дома сарай и закопал его.По итогам рассмотрения дела подсудимый признан виновным в убийстве. Следующие девять лет он проведет в колонии строгого режима. У супругов остались двое малолетних детей.Приговор суда в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный ревнивец ударил жену ножом в лицоПытался зарезать из ревности – в Крыму наказали жителя Орловской областиВ Севастополе раскрыли убийство без вести пропавшей 24-летней девушки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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