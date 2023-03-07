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В Севастополе пьяный ревнивец ударил жену ножом в лицо - РИА Новости Крым, 07.03.2023
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В Севастополе пьяный ревнивец ударил жену ножом в лицо
В Севастополе пьяный ревнивец ударил жену ножом в лицо - РИА Новости Крым, 07.03.2023
В Севастополе пьяный ревнивец ударил жену ножом в лицо
В Севастополе пьяный мужчина из ревности ударил свою супругу кухонным ножом в лицо. Как сообщает пресс-служба полиции города, злоумышленнику предстоит отвечать... РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T18:41
2023-03-07T18:41
севастополь
происшествия
умвд россии по севастополю
общество
закон и право
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе пьяный мужчина из ревности ударил свою супругу кухонным ножом в лицо. Как сообщает пресс-служба полиции города, злоумышленнику предстоит отвечать за содеянное в суде.По данным полиции, 36-летняя женщина получила травму во время семейной ссоры."40-летний житель ближнего зарубежья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновал свою супругу и потребовал от нее смартфон, чтобы ознакомиться с ее личной перепиской. Получив отказ, мужчина схватил кухонный нож и нанес им удар своей жене в лицо", – уточнили в полиции детали происшествия.Женщине удалось убежать к соседям, где она вызвала скорую помощь и правоохранителей. Последние задержали подозреваемого и изъяли вещественные доказательства, в том числе предполагаемое орудие преступления – нож. За умышленное причинение легкого вреда здоровью в отношении ревнивца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:От любви до ненависти: крымчанку ждет суд за поножовщину из ревностиУдарил ножом в грудь: житель Джанкоя получил 6 лет за убийствоРоковой удар: крымчанке дали семь лет за убийство приятеля
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, общество, закон и право, новости крыма
В Севастополе пьяный ревнивец ударил жену ножом в лицо

В Севастополе пьяный иностранец из ревности ударил свою супругу ножом в лицо

18:41 07.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
Нож - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе пьяный мужчина из ревности ударил свою супругу кухонным ножом в лицо. Как сообщает пресс-служба полиции города, злоумышленнику предстоит отвечать за содеянное в суде.
По данным полиции, 36-летняя женщина получила травму во время семейной ссоры.
"40-летний житель ближнего зарубежья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновал свою супругу и потребовал от нее смартфон, чтобы ознакомиться с ее личной перепиской. Получив отказ, мужчина схватил кухонный нож и нанес им удар своей жене в лицо", – уточнили в полиции детали происшествия.
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря 2022, 13:09
В Севастополе женщина из ревности набросилась с ножом на мужа
Женщине удалось убежать к соседям, где она вызвала скорую помощь и правоохранителей. Последние задержали подозреваемого и изъяли вещественные доказательства, в том числе предполагаемое орудие преступления – нож. За умышленное причинение легкого вреда здоровью в отношении ревнивца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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