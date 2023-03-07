https://crimea.ria.ru/20230307/v-sevastopole-pyanyy-revnivets-udaril-zhenu-nozhom-v-litso-1127388572.html

В Севастополе пьяный ревнивец ударил жену ножом в лицо

В Севастополе пьяный ревнивец ударил жену ножом в лицо - РИА Новости Крым, 07.03.2023

В Севастополе пьяный ревнивец ударил жену ножом в лицо

В Севастополе пьяный мужчина из ревности ударил свою супругу кухонным ножом в лицо. Как сообщает пресс-служба полиции города, злоумышленнику предстоит отвечать... РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T18:41

2023-03-07T18:41

2023-03-07T18:41

севастополь

происшествия

умвд россии по севастополю

общество

закон и право

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе пьяный мужчина из ревности ударил свою супругу кухонным ножом в лицо. Как сообщает пресс-служба полиции города, злоумышленнику предстоит отвечать за содеянное в суде.По данным полиции, 36-летняя женщина получила травму во время семейной ссоры."40-летний житель ближнего зарубежья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновал свою супругу и потребовал от нее смартфон, чтобы ознакомиться с ее личной перепиской. Получив отказ, мужчина схватил кухонный нож и нанес им удар своей жене в лицо", – уточнили в полиции детали происшествия.Женщине удалось убежать к соседям, где она вызвала скорую помощь и правоохранителей. Последние задержали подозреваемого и изъяли вещественные доказательства, в том числе предполагаемое орудие преступления – нож. За умышленное причинение легкого вреда здоровью в отношении ревнивца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:От любви до ненависти: крымчанку ждет суд за поножовщину из ревностиУдарил ножом в грудь: житель Джанкоя получил 6 лет за убийствоРоковой удар: крымчанке дали семь лет за убийство приятеля

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севастополь

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2023

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