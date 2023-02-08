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От любви до ненависти: крымчанку ждет суд за поножовщину из ревности
От любви до ненависти: крымчанку ждет суд за поножовщину из ревности - РИА Новости Крым, 08.02.2023
От любви до ненависти: крымчанку ждет суд за поножовщину из ревности
Жительница Симферополя на почве ревности ударила сожителя ножом, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T11:33
2023-02-08T11:33
2023-02-08T11:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Жительница Симферополя на почве ревности ударила сожителя ножом, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.В центральное отделение полиции Симферополя обратился врач местной больницы. Он сообщил о поступлении 33-летнего мужчины с колото-резаной раной. В качестве подозреваемой правоохранители задержали 32-летнюю сожительницу потерпевшего.Судмедэкспертиза квалифицировала раны на теле мужчины как "как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью". Следователи возбудили уголовное дело, девушке грозит до десяти лет лишения свободы. До суда она находится под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи пьяный водитель протаранил припаркованный автомобильКрымчанина обвинили в изнасиловании десятилетней давностиСевастополец изрезал сожительницу ножом и забыл почему
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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происшествия, симферополь, мвд по республике крым, закон и право, общество, крым, новости крыма
От любви до ненависти: крымчанку ждет суд за поножовщину из ревности
В Симферополе женщина из ревности набросилась с ножом на сожителя
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Жительница Симферополя на почве ревности ударила сожителя ножом, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
В центральное отделение полиции Симферополя обратился врач местной больницы. Он сообщил о поступлении 33-летнего мужчины с колото-резаной раной. В качестве подозреваемой правоохранители задержали 32-летнюю сожительницу потерпевшего.
"Свою вину задержанная признала. Полицейским она пояснила, что мотивом для совершения преступления послужила ее ревность. В ходе выяснений отношений она схватила кухонных нож, которым и нанесла удар потерпевшему", - рассказали в ведомстве.
Судмедэкспертиза квалифицировала раны на теле мужчины как "как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью". Следователи возбудили уголовное дело, девушке грозит до десяти лет лишения свободы. До суда она находится под подпиской о невыезде.
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