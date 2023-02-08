Рейтинг@Mail.ru
От любви до ненависти: крымчанку ждет суд за поножовщину из ревности - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230208/ot-lyubvi-do-nenavisti-krymchanku-zhdet-sud-za-ponozhovschinu-iz-revnosti-1126847742.html
От любви до ненависти: крымчанку ждет суд за поножовщину из ревности
От любви до ненависти: крымчанку ждет суд за поножовщину из ревности - РИА Новости Крым, 08.02.2023
От любви до ненависти: крымчанку ждет суд за поножовщину из ревности
Жительница Симферополя на почве ревности ударила сожителя ножом, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T11:33
2023-02-08T11:33
происшествия
симферополь
мвд по республике крым
закон и право
общество
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123466480_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_6580e3372c26bda0693cfd07a467033c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Жительница Симферополя на почве ревности ударила сожителя ножом, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.В центральное отделение полиции Симферополя обратился врач местной больницы. Он сообщил о поступлении 33-летнего мужчины с колото-резаной раной. В качестве подозреваемой правоохранители задержали 32-летнюю сожительницу потерпевшего.Судмедэкспертиза квалифицировала раны на теле мужчины как "как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью". Следователи возбудили уголовное дело, девушке грозит до десяти лет лишения свободы. До суда она находится под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи пьяный водитель протаранил припаркованный автомобильКрымчанина обвинили в изнасиловании десятилетней давностиСевастополец изрезал сожительницу ножом и забыл почему
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123466480_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_452ef70e1576f7b6e8c416161168d311.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, симферополь, мвд по республике крым, закон и право, общество, крым, новости крыма
От любви до ненависти: крымчанку ждет суд за поножовщину из ревности

В Симферополе женщина из ревности набросилась с ножом на сожителя

11:33 08.02.2023
 
© РИА Новости КрымНож
Нож - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Жительница Симферополя на почве ревности ударила сожителя ножом, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
В центральное отделение полиции Симферополя обратился врач местной больницы. Он сообщил о поступлении 33-летнего мужчины с колото-резаной раной. В качестве подозреваемой правоохранители задержали 32-летнюю сожительницу потерпевшего.
"Свою вину задержанная признала. Полицейским она пояснила, что мотивом для совершения преступления послужила ее ревность. В ходе выяснений отношений она схватила кухонных нож, которым и нанесла удар потерпевшему", - рассказали в ведомстве.
Судмедэкспертиза квалифицировала раны на теле мужчины как "как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью". Следователи возбудили уголовное дело, девушке грозит до десяти лет лишения свободы. До суда она находится под подпиской о невыезде.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Керчи пьяный водитель протаранил припаркованный автомобиль
Крымчанина обвинили в изнасиловании десятилетней давности
Севастополец изрезал сожительницу ножом и забыл почему
 
ПроисшествияСимферопольМВД по Республике КрымЗакон и правоОбществоКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29РНКБ возобновляет выдачу автокредитов по льготным госпрограммам
12:43Под завалами на юге Турции находится семья россиян с двумя детьми
12:21Взрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно о спасении людей
12:14Где в Крыму из-за непогоды ограничили движение транспорта
12:06Землетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудо
11:49Новые землетрясения в Турции: что известно
11:33От любви до ненависти: крымчанку ждет суд за поножовщину из ревности
11:23Боевики ВСУ готовятся оставить Херсон – Сальдо
10:59Взрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годы
10:51Сколько людей заболели и умерли от COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:35Почему умерли дельфины в Севастополе 2:26
10:20Снегопад в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах 8 февраля
10:07Обледенение судов и сильный ветер: обстановка на Керченской переправе
09:52Число жертв землетрясения в Турции превысило шесть тысяч человек
09:41Почему спортсмены из России могут бойкотировать Олимпиаду 2024 – мнение
09:08Взрывы прогремели в Харькове: удар нанесен по промышленному объекту
08:45Цифровая безопасность: эксперт назвал самые ненадежные пароли
08:23Что заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – эксперт
07:54В Севастополе ДОСААФ России судится с городом и музеем за землю
07:23Как крымские изобретатели делают людей красивее, а природу - чище
Лента новостейМолния