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Ударил ножом в грудь: житель Джанкоя получил 6 лет за убийство
Ударил ножом в грудь: житель Джанкоя получил 6 лет за убийство - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Ударил ножом в грудь: житель Джанкоя получил 6 лет за убийство
43-летний житель Джанкоя приговорен к 6 годам лишения свободы за убийство знакомого, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T12:34
2023-03-01T12:34
2023-03-01T12:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. 43-летний житель Джанкоя приговорен к 6 годам лишения свободы за убийство знакомого, сообщает прокуратура Крыма.По данным правоохранителей, убийство произошло в июне. Мужчины поссорились, один из них взялся за нож."Будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме по улице Парижской Коммуны в Джанкое, в ходе возникшего между ним и его знакомым конфликта, используя в качестве орудия убийства хозяйственный нож, нанес последнему один удар ножом в область груди", – уточнили детали происшествия в надзорном ведомстве.От полученных травм потерпевший скончался на месте. Свою вину злоумышленник признал частично, и по решению суда на 6 лет отправится в колонию строгого режима. К этому времени приговор в законную силу не вступил.Ранее 48-летнюю жительницу Крыма приговорили к семи годам колонии за убийство приятеля. Читайте также на РИА Новости Крым:Скрывался 8 лет: жителя Севастополя будут судить за смерть незнакомцаКрымчанин избил соседа и выбросил на лестницу умиратьЖитель Феодосии ожидает суда за убийство и разбой
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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закон и право, крым, джанкой, прокуратура республики крым, новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, общество
Ударил ножом в грудь: житель Джанкоя получил 6 лет за убийство
Прокуратура: житель Джанкоя приговорен к 6 годам лишения свободы за убийство
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. 43-летний житель Джанкоя приговорен к 6 годам лишения свободы за убийство знакомого, сообщает прокуратура Крыма.
По данным правоохранителей, убийство произошло в июне. Мужчины поссорились, один из них взялся за нож.
"Будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме по улице Парижской Коммуны в Джанкое, в ходе возникшего между ним и его знакомым конфликта, используя в качестве орудия убийства хозяйственный нож, нанес последнему один удар ножом в область груди", – уточнили детали происшествия в надзорном ведомстве.
От полученных травм потерпевший скончался на месте. Свою вину злоумышленник признал частично, и по решению суда на 6 лет отправится в колонию строгого режима. К этому времени приговор в законную силу не вступил.
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