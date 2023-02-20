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Скрывался 8 лет: жителя Севастополя будут судить за смерть незнакомца - РИА Новости Крым, 20.02.2023
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Скрывался 8 лет: жителя Севастополя будут судить за смерть незнакомца
Скрывался 8 лет: жителя Севастополя будут судить за смерть незнакомца - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Скрывался 8 лет: жителя Севастополя будут судить за смерть незнакомца
Житель Балаклавского района Севастополя предстанет перед судом за нанесение смертельных травм незнакомцу в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома... РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T13:29
2023-02-20T13:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Житель Балаклавского района Севастополя предстанет перед судом за нанесение смертельных травм незнакомцу в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел 5 июня 2014 года. Житель Инкермана возле продуктового магазина ударил по голове незнакомца, который оскорбил его супругу. От полученной травмы пострадавший потерял сознание, был доставлен бригадой медиков в больницу, где вскоре скончался. Личность злоумышленника оперативно установили, но он скрылся от правоохранительных органов.Расследование уголовного дела завершено. 38-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.В прокуратуре Севастополя добавили, что злоумышленник скрывался в Херсонской области. Его удалось найти в 2022 году. Дело направлено в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин избил соседа и выбросил на лестницу умиратьВ Севастополе за драку на работе осудили гражданина БелоруссииДвое мужчин ответят за убийство пенсионера в Ялте
https://crimea.ria.ru/20230217/krymchanina-obvinili-v-ubiystve-syna-na-glazakh-u-rodstvennikov-1127042427.html
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крымский следком, севастополь, балаклава, происшествия, новости, крым, новости крыма
Скрывался 8 лет: жителя Севастополя будут судить за смерть незнакомца

Следком: житель Севастополя предстанет перед судом за смерть незнакомца в 2014 году

13:29 20.02.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Житель Балаклавского района Севастополя предстанет перед судом за нанесение смертельных травм незнакомцу в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.
Инцидент произошел 5 июня 2014 года. Житель Инкермана возле продуктового магазина ударил по голове незнакомца, который оскорбил его супругу. От полученной травмы пострадавший потерял сознание, был доставлен бригадой медиков в больницу, где вскоре скончался. Личность злоумышленника оперативно установили, но он скрылся от правоохранительных органов.
"Однако следователями и криминалистами во взаимодействии с коллегами из МВД не прекращалась работа по установлению местонахождения подозреваемого. Он был задержан в соседнем регионе при замене одного из старых документов на новый", - проинформировали в СК.
Расследование уголовного дела завершено. 38-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
В прокуратуре Севастополя добавили, что злоумышленник скрывался в Херсонской области. Его удалось найти в 2022 году. Дело направлено в суд.
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