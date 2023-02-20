https://crimea.ria.ru/20230220/skryvalsya-8-let-zhitelya-sevastopolya-budut-sudit-za-smert-neznakomtsa-1127100942.html

Скрывался 8 лет: жителя Севастополя будут судить за смерть незнакомца

Скрывался 8 лет: жителя Севастополя будут судить за смерть незнакомца - РИА Новости Крым, 20.02.2023

Скрывался 8 лет: жителя Севастополя будут судить за смерть незнакомца

Житель Балаклавского района Севастополя предстанет перед судом за нанесение смертельных травм незнакомцу в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома... РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T13:29

2023-02-20T13:29

2023-02-20T13:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Житель Балаклавского района Севастополя предстанет перед судом за нанесение смертельных травм незнакомцу в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел 5 июня 2014 года. Житель Инкермана возле продуктового магазина ударил по голове незнакомца, который оскорбил его супругу. От полученной травмы пострадавший потерял сознание, был доставлен бригадой медиков в больницу, где вскоре скончался. Личность злоумышленника оперативно установили, но он скрылся от правоохранительных органов.Расследование уголовного дела завершено. 38-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.В прокуратуре Севастополя добавили, что злоумышленник скрывался в Херсонской области. Его удалось найти в 2022 году. Дело направлено в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин избил соседа и выбросил на лестницу умиратьВ Севастополе за драку на работе осудили гражданина БелоруссииДвое мужчин ответят за убийство пенсионера в Ялте

https://crimea.ria.ru/20230217/krymchanina-obvinili-v-ubiystve-syna-na-glazakh-u-rodstvennikov-1127042427.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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