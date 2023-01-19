https://crimea.ria.ru/20230119/v-sevastopole-za-draku-na-rabote-osudili-grazhdanina-belorussii-1126474757.html

В Севастополе за драку на работе осудили гражданина Белоруссии

В Севастополе за драку на работе осудили гражданина Белоруссии - РИА Новости Крым, 19.01.2023

В Севастополе за драку на работе осудили гражданина Белоруссии

В Севастополе вынесли приговор гражданину Белоруссии, устроившему на рабочем месте драку с коллегой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T13:18

2023-01-19T13:18

2023-01-19T13:18

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе вынесли приговор гражданину Белоруссии, устроившему на рабочем месте драку с коллегой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Уточняется, что инцидент произошел в марте прошлого года в одном из складских помещений, где работали оба мужчины.Осужденным за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью оказался 38-летний гражданин Беларуси. Свою вину он признал и с потерпевшим примирился, возместив стоимость лечения. Все это было учтено судом при вынесении приговора.Мужчина получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком год, в течение которого должен будет "доказать свое исправление", отметили в прокуратуре.Ранее в январе ссора двух незнакомых мужчин на улице закончилась для одного – больницей, а для другого – уголовным делом. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца осудили за драку с полицейским Массовая драка в Севастополе: что не поделили охрана и гости клуба Двое мужчин ответят за убийство пенсионера в Ялте

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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