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В Севастополе за драку на работе осудили гражданина Белоруссии - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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В Севастополе за драку на работе осудили гражданина Белоруссии
В Севастополе за драку на работе осудили гражданина Белоруссии - РИА Новости Крым, 19.01.2023
В Севастополе за драку на работе осудили гражданина Белоруссии
В Севастополе вынесли приговор гражданину Белоруссии, устроившему на рабочем месте драку с коллегой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T13:18
2023-01-19T13:18
севастополь
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общество
закон и право
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе вынесли приговор гражданину Белоруссии, устроившему на рабочем месте драку с коллегой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Уточняется, что инцидент произошел в марте прошлого года в одном из складских помещений, где работали оба мужчины.Осужденным за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью оказался 38-летний гражданин Беларуси. Свою вину он признал и с потерпевшим примирился, возместив стоимость лечения. Все это было учтено судом при вынесении приговора.Мужчина получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком год, в течение которого должен будет "доказать свое исправление", отметили в прокуратуре.Ранее в январе ссора двух незнакомых мужчин на улице закончилась для одного – больницей, а для другого – уголовным делом. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца осудили за драку с полицейским Массовая драка в Севастополе: что не поделили охрана и гости клуба Двое мужчин ответят за убийство пенсионера в Ялте
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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севастополь, новости крыма, крым, происшествия, прокуратура города севастополя, общество, закон и право
В Севастополе за драку на работе осудили гражданина Белоруссии

Гражданин Белоруссии осужден в Севастополе за избиение коллеги

13:18 19.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКриминал
Криминал - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе вынесли приговор гражданину Белоруссии, устроившему на рабочем месте драку с коллегой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Уточняется, что инцидент произошел в марте прошлого года в одном из складских помещений, где работали оба мужчины.
"В ходе конфликта один мужчина нанес другому удар в область нижней челюсти, от которого потерпевший потерял сознание. Полученные телесные повреждения, в том числе переломы, повлекли тяжкий вред его здоровью", – говорится в сообщении ведомства.
Осужденным за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью оказался 38-летний гражданин Беларуси. Свою вину он признал и с потерпевшим примирился, возместив стоимость лечения. Все это было учтено судом при вынесении приговора.
Мужчина получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком год, в течение которого должен будет "доказать свое исправление", отметили в прокуратуре.
Ранее в январе ссора двух незнакомых мужчин на улице закончилась для одного – больницей, а для другого – уголовным делом.
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