https://crimea.ria.ru/20221101/dvoe-muzhchin-otvetyat-za-ubiystvo-pensionera-v-yalte-1125192804.html

Двое мужчин ответят за убийство пенсионера в Ялте

Двое мужчин ответят за убийство пенсионера в Ялте - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Двое мужчин ответят за убийство пенсионера в Ялте

В Ялте арестованы двое ранее судимых мужчин за совершение убийства 69-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Крыму и... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T14:52

2022-11-01T14:52

2022-11-01T14:52

ск рф (следственный комитет российской федерации)

ялта

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте арестованы двое ранее судимых мужчин за совершение убийства 69-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел ночью 26 октября на одной из улиц Ялты. В результате конфликта произошла драка между двумя мужчинами и двумя братьями - местными жителями у дома последних. Пожилой отец потерпевших под угрозой вызова полиции потребовал прекратить драку. Конфликт прекратился и братья поехали в больницу, однако злоумышленники далеко не ушли.Правоохранители установили и задержали нападавших – ими оказались неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 28-летний и 41-летний мужчины. Обоим предъявлено обвинение в совершении убийства. По решению суда они заключены под стражу.

ялта

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), ялта, закон и право