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Двое мужчин ответят за убийство пенсионера в Ялте
Двое мужчин ответят за убийство пенсионера в Ялте - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Двое мужчин ответят за убийство пенсионера в Ялте
В Ялте арестованы двое ранее судимых мужчин за совершение убийства 69-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Крыму и... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T14:52
2022-11-01T14:52
2022-11-01T14:52
ск рф (следственный комитет российской федерации)
ялта
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте арестованы двое ранее судимых мужчин за совершение убийства 69-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел ночью 26 октября на одной из улиц Ялты. В результате конфликта произошла драка между двумя мужчинами и двумя братьями - местными жителями у дома последних. Пожилой отец потерпевших под угрозой вызова полиции потребовал прекратить драку. Конфликт прекратился и братья поехали в больницу, однако злоумышленники далеко не ушли.Правоохранители установили и задержали нападавших – ими оказались неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 28-летний и 41-летний мужчины. Обоим предъявлено обвинение в совершении убийства. По решению суда они заключены под стражу.
ялта
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), ялта, закон и право
Двое мужчин ответят за убийство пенсионера в Ялте
В Ялте за убийство пенсионера арестованы двое ранее судимых мужчин
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте арестованы двое ранее судимых мужчин за совершение убийства 69-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Крыму и Севастополю.
Инцидент произошел ночью 26 октября на одной из улиц Ялты. В результате конфликта произошла драка между двумя мужчинами и двумя братьями - местными жителями у дома последних. Пожилой отец потерпевших под угрозой вызова полиции потребовал прекратить драку. Конфликт прекратился и братья поехали в больницу, однако злоумышленники далеко не ушли.
"Нападавшие, воспользовались тем, что пожилой мужчина остался один в доме, проникли в его жилище, где ударили его по голове и скрылись с места происшествия. От полученных травм потерпевший скончался в реанимационном отделении медицинского учреждения города", - говорится в сообщении СК.
Правоохранители установили и задержали нападавших – ими оказались неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 28-летний и 41-летний мужчины. Обоим предъявлено обвинение в совершении убийства. По решению суда они заключены под стражу.