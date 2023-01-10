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Симферополец одним ударом отправил незнакомца в больницу – завели дело

Симферополец одним ударом отправил незнакомца в больницу – завели дело - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Симферополец одним ударом отправил незнакомца в больницу – завели дело

Уголовное дело возбуждено в Симферополе после уличной ссоры двух мужчин, в результате которой один из них попал в больницу с тяжкими травмами. Об этом... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T17:19

2023-01-10T17:19

2023-01-10T17:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в Симферополе после уличной ссоры двух мужчин, в результате которой один из них попал в больницу с тяжкими травмами. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского МВД.Информация о происшествии поступила в полицию из больницы скорой медицинской помощи, куда в отделение нейрохирургии доставили 22-летнего парня с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.Правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался 25-летний мужчина, который к этому моменту находился в СИЗО за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств. В содеянном он полностью признался.Возбуждено уголовное дело. За причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности злоумышленнику грозит до шести месяцев ареста.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца осудили за драку с полицейскимМассовая драка в Севастополе: что не поделили охрана и гости клубаВ Крыму мужчина похитил у знакомой "ювелирку" на миллион рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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