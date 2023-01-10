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Симферополец одним ударом отправил незнакомца в больницу – завели дело - РИА Новости Крым, 10.01.2023
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Симферополец одним ударом отправил незнакомца в больницу – завели дело
Симферополец одним ударом отправил незнакомца в больницу – завели дело - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Симферополец одним ударом отправил незнакомца в больницу – завели дело
Уголовное дело возбуждено в Симферополе после уличной ссоры двух мужчин, в результате которой один из них попал в больницу с тяжкими травмами. Об этом... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T17:19
2023-01-10T17:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в Симферополе после уличной ссоры двух мужчин, в результате которой один из них попал в больницу с тяжкими травмами. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского МВД.Информация о происшествии поступила в полицию из больницы скорой медицинской помощи, куда в отделение нейрохирургии доставили 22-летнего парня с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.Правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался 25-летний мужчина, который к этому моменту находился в СИЗО за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств. В содеянном он полностью признался.Возбуждено уголовное дело. За причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности злоумышленнику грозит до шести месяцев ареста.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца осудили за драку с полицейскимМассовая драка в Севастополе: что не поделили охрана и гости клубаВ Крыму мужчина похитил у знакомой "ювелирку" на миллион рублей
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крым, симферополь, происшествия, мвд по республике крым, новости крыма, общество
Симферополец одним ударом отправил незнакомца в больницу – завели дело

В Симферополе уличная ссора мужчин закончилась больницей и уголовным делом

17:19 10.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКриминал
Криминал - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в Симферополе после уличной ссоры двух мужчин, в результате которой один из них попал в больницу с тяжкими травмами. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского МВД.
Информация о происшествии поступила в полицию из больницы скорой медицинской помощи, куда в отделение нейрохирургии доставили 22-летнего парня с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.
"Потерпевший пояснил, что в ночное время на одной из центральных улиц города у него возник словесный конфликт с незнакомым парнем. В ходе перепалки неизвестный нанес один удар рукой в область лица потерпевшему, от чего тот упал и ударился головой о бетонный пол", - проинформировали в ведомстве.
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Правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался 25-летний мужчина, который к этому моменту находился в СИЗО за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств. В содеянном он полностью признался.
Возбуждено уголовное дело. За причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности злоумышленнику грозит до шести месяцев ареста.
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