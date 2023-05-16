https://crimea.ria.ru/20230516/v-krymu-grazhdanin-tadzhikistana-syadet-na-55-let-za-popytku-iznasilovaniya-1128743780.html

В Крыму гражданин Таджикистана сядет на 5,5 лет за попытку изнасилования

В Крыму гражданин Таджикистана сядет на 5,5 лет за попытку изнасилования - РИА Новости Крым, 16.05.2023

В Крыму гражданин Таджикистана сядет на 5,5 лет за попытку изнасилования

Пять лет и пять месяцев в колонии проведет гражданин Таджикистана за попытку изнасиловать жительницу Севастополя. Соответствующий приговор вынес местный суд... РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T10:25

2023-05-16T10:25

2023-05-16T10:26

севастополь

происшествия

приговор

крым

новости

новости крыма

ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским

общество

прокуратура города севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:67:1600:967_1920x0_80_0_0_03c83c20ad8f80f904cf5fb76d44d385.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Пять лет и пять месяцев в колонии проведет гражданин Таджикистана за попытку изнасиловать жительницу Севастополя. Соответствующий приговор вынес местный суд. Подробностями инцидента поделились в пресс-службе городской прокуратуры.Судом установлено, что ночью преступник напал на женщину у подъезда дома, несколько раз ударил ее и попытался изнасиловать. Жертва успела закричать, это ее и спасло.Инцидент произошел в октябре 2021 года. Выяснилось, что обвиняемый – 35-летний приезжий, гражданин Таджикистана. Он был заключен под стражу.Теперь решением суда мужчина признан виновным в покушении на изнасилование и приговорен к лишению свободы на 5 лет и 5 месяцев.Их он проведет в исправительной колонии общего режима.Ранее крымчанина приговорили к 7 годам колонии за попытку изнасилования знакомой Читайте также на РИА Новости Крым:Разбой и изнасилование: жителя Севастополя отправили в колонию на 15 лет Насиловал свою 13-летнюю дочь: житель Севастополя предстанет перед судом В Армянске рецидивист избил и задушил знакомую – дело ушло в суд

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, приговор, крым, новости, новости крыма, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, общество, прокуратура города севастополя