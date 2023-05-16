https://crimea.ria.ru/20230516/v-krymu-grazhdanin-tadzhikistana-syadet-na-55-let-za-popytku-iznasilovaniya-1128743780.html
В Крыму гражданин Таджикистана сядет на 5,5 лет за попытку изнасилования
В Крыму гражданин Таджикистана сядет на 5,5 лет за попытку изнасилования - РИА Новости Крым, 16.05.2023
В Крыму гражданин Таджикистана сядет на 5,5 лет за попытку изнасилования
Пять лет и пять месяцев в колонии проведет гражданин Таджикистана за попытку изнасиловать жительницу Севастополя. Соответствующий приговор вынес местный суд... РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T10:25
2023-05-16T10:25
2023-05-16T10:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Пять лет и пять месяцев в колонии проведет гражданин Таджикистана за попытку изнасиловать жительницу Севастополя. Соответствующий приговор вынес местный суд. Подробностями инцидента поделились в пресс-службе городской прокуратуры.Судом установлено, что ночью преступник напал на женщину у подъезда дома, несколько раз ударил ее и попытался изнасиловать. Жертва успела закричать, это ее и спасло.Инцидент произошел в октябре 2021 года. Выяснилось, что обвиняемый – 35-летний приезжий, гражданин Таджикистана. Он был заключен под стражу.Теперь решением суда мужчина признан виновным в покушении на изнасилование и приговорен к лишению свободы на 5 лет и 5 месяцев.Их он проведет в исправительной колонии общего режима.Ранее крымчанина приговорили к 7 годам колонии за попытку изнасилования знакомой Читайте также на РИА Новости Крым:Разбой и изнасилование: жителя Севастополя отправили в колонию на 15 лет Насиловал свою 13-летнюю дочь: житель Севастополя предстанет перед судом В Армянске рецидивист избил и задушил знакомую – дело ушло в суд
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В Крыму гражданин Таджикистана сядет на 5,5 лет за попытку изнасилования
В Севастополе за попытку изнасилования на 5,5 лет осужден гражданин Таджикистана
10:25 16.05.2023 (обновлено: 10:26 16.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Пять лет и пять месяцев в колонии проведет гражданин Таджикистана за попытку изнасиловать жительницу Севастополя. Соответствующий приговор вынес местный суд. Подробностями инцидента поделились в пресс-службе городской прокуратуры.
Судом установлено, что ночью преступник напал на женщину у подъезда дома, несколько раз ударил ее и попытался изнасиловать. Жертва успела закричать, это ее и спасло.
"Услышав голос мужчины, который вышел на балкон в связи с тем, что потерпевшая закричала о помощи, злоумышленник убежал. Спустя непродолжительное время он был задержан сотрудниками полиции недалеко от места нападения", – рассказали в прокуратуре.
Инцидент произошел в октябре 2021 года. Выяснилось, что обвиняемый – 35-летний приезжий, гражданин Таджикистана. Он был заключен под стражу.
Теперь решением суда мужчина признан виновным в покушении на изнасилование и приговорен к лишению свободы на 5 лет и 5 месяцев.
Их он проведет в исправительной колонии общего режима.
Ранее крымчанина приговорили к 7 годам колонии
за попытку изнасилования знакомой
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