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Разбой и изнасилование: жителя Севастополя отправили в колонию на 15 лет - РИА Новости Крым, 11.05.2023
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Разбой и изнасилование: жителя Севастополя отправили в колонию на 15 лет
Разбой и изнасилование: жителя Севастополя отправили в колонию на 15 лет - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Разбой и изнасилование: жителя Севастополя отправили в колонию на 15 лет
40-летний житель Севастополя приговорен к 15 годам колонии за разбойное нападение и изнасилование незнакомки. Об этом сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T17:43
2023-05-11T17:43
крымский следком
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. 40-летний житель Севастополя приговорен к 15 годам колонии за разбойное нападение и изнасилование незнакомки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома России.Инцидент произошел поздним вечером 7 июня 2022 года. Мужчина, вооружившись ножом, проник в квартиру многоэтажного дома по улице Военных строителей, где проживала 25-летняя девушка. Под угрозой убийства он связал хозяйку квартиры и потребовал отдать все имеющиеся в доме деньги. Затем злоумышленник изнасиловал девушку, обыскал квартиру и, не обнаружив ценностей, скрылся с места преступления.Потерпевшая обратилась в полицию, после чего оперативники задержали подозреваемого и заключили его под стражу, добавили в прокуратуре Севастополя.Как сообщалось, в Крыму перед судом предстанет 29-летний житель Кировского района за разбойное нападение и кражу. Обвиняемый совместно с неустановленными пока лицами в целях совершения разбоя спровоцировали ДТП в Белогорском районе. После остановки авто обвиняемый попытался забрать у женщины-водителя ключи, брызнув в нее из перцового газового баллончика. А пассажира связали, отобрав сумку с деньгами. Общий ущерб составил 150 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбой и жестокое убийство: трое севастопольцев пойдут под судУстроили ДТП и ограбили: 29-летний крымчанин пойдет под суд за разбойДевять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Разбой и изнасилование: жителя Севастополя отправили в колонию на 15 лет

СК: житель Севастополя получил 15 лет колонии за разбой и изнасилование незнакомки

17:43 11.05.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. 40-летний житель Севастополя приговорен к 15 годам колонии за разбойное нападение и изнасилование незнакомки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома России.
Инцидент произошел поздним вечером 7 июня 2022 года. Мужчина, вооружившись ножом, проник в квартиру многоэтажного дома по улице Военных строителей, где проживала 25-летняя девушка. Под угрозой убийства он связал хозяйку квартиры и потребовал отдать все имеющиеся в доме деньги. Затем злоумышленник изнасиловал девушку, обыскал квартиру и, не обнаружив ценностей, скрылся с места преступления.
Потерпевшая обратилась в полицию, после чего оперативники задержали подозреваемого и заключили его под стражу, добавили в прокуратуре Севастополя.
"Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1,5 года", - проинформировали в прокуратуре.
Как сообщалось, в Крыму перед судом предстанет 29-летний житель Кировского района за разбойное нападение и кражу. Обвиняемый совместно с неустановленными пока лицами в целях совершения разбоя спровоцировали ДТП в Белогорском районе. После остановки авто обвиняемый попытался забрать у женщины-водителя ключи, брызнув в нее из перцового газового баллончика. А пассажира связали, отобрав сумку с деньгами. Общий ущерб составил 150 тысяч рублей.
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