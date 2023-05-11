https://crimea.ria.ru/20230511/razboy-i-iznasilovanie-zhitelya-sevastopolya-otpravili-v-koloniyu-na-15-let-1128671449.html

Разбой и изнасилование: жителя Севастополя отправили в колонию на 15 лет

Разбой и изнасилование: жителя Севастополя отправили в колонию на 15 лет - РИА Новости Крым, 11.05.2023

Разбой и изнасилование: жителя Севастополя отправили в колонию на 15 лет

40-летний житель Севастополя приговорен к 15 годам колонии за разбойное нападение и изнасилование незнакомки. Об этом сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T17:43

2023-05-11T17:43

2023-05-11T17:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. 40-летний житель Севастополя приговорен к 15 годам колонии за разбойное нападение и изнасилование незнакомки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома России.Инцидент произошел поздним вечером 7 июня 2022 года. Мужчина, вооружившись ножом, проник в квартиру многоэтажного дома по улице Военных строителей, где проживала 25-летняя девушка. Под угрозой убийства он связал хозяйку квартиры и потребовал отдать все имеющиеся в доме деньги. Затем злоумышленник изнасиловал девушку, обыскал квартиру и, не обнаружив ценностей, скрылся с места преступления.Потерпевшая обратилась в полицию, после чего оперативники задержали подозреваемого и заключили его под стражу, добавили в прокуратуре Севастополя.Как сообщалось, в Крыму перед судом предстанет 29-летний житель Кировского района за разбойное нападение и кражу. Обвиняемый совместно с неустановленными пока лицами в целях совершения разбоя спровоцировали ДТП в Белогорском районе. После остановки авто обвиняемый попытался забрать у женщины-водителя ключи, брызнув в нее из перцового газового баллончика. А пассажира связали, отобрав сумку с деньгами. Общий ущерб составил 150 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбой и жестокое убийство: трое севастопольцев пойдут под судУстроили ДТП и ограбили: 29-летний крымчанин пойдет под суд за разбойДевять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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