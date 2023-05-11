Рейтинг@Mail.ru
Устроили ДТП и ограбили: 29-летний крымчанин пойдет под суд за разбой - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230511/ustroili-dtp-i-ograbili-29-letniy-krymchanin-poydet-pod-sud-za-razboy-1128655506.html
Устроили ДТП и ограбили: 29-летний крымчанин пойдет под суд за разбой
Устроили ДТП и ограбили: 29-летний крымчанин пойдет под суд за разбой - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Устроили ДТП и ограбили: 29-летний крымчанин пойдет под суд за разбой
В Крыму перед судом предстанет 29-летний житель Кировского района за разбойное нападение и кражу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T11:43
2023-05-11T11:43
крым
происшествия
прокуратура республики крым
разбой
дтп
общество
белогорский район
новости крыма
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261868_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3a6d41eaf772a4655897107d56a5d389.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Крыму перед судом предстанет 29-летний житель Кировского района за разбойное нападение и кражу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Инцидент произошел прошлой весной. По данным следствия, обвиняемый совместно с неустановленными пока лицами в целях совершения разбоя спровоцировали ДТП в Белогорском районе."Они прибыли на участок вблизи автодороги Муромское – Сенное на самодельном транспортном средстве типа "багги", где стали ожидать потерпевших. Когда автомобиль Mitsubishi подъехал к указанной дороге, злоумышленники намерено столкнулись с ним. После остановки авто обвиняемый попытался забрать у женщины-водителя ключи, брызнув в нее из перцового газового баллончика. А пассажира связали", - говорится в сообщении ведомства.С места происшествия злоумышленники скрылись, прихватив сумку, телефон и деньги пострадавших. Общая сумма ущерба превысила 150 тысяч рублей. Среди похищенного была банковская карта, которой в дальнейшем они рассчитывались в магазинах.Расследование уголовного дела в отношении 29-летнего крымчанина завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мужчина дважды поджег дом из ревностиРазбой и жестокое убийство: трое севастопольцев пойдут под судОбвиняемый в разбое в Крыму причастен к нападению в Брянске
https://crimea.ria.ru/20230215/svyazal-rebenka-i-ograbil-dom-krymchaninu-dali-8-let-za-razboy-1126988575.html
крым
белогорский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261868_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_cae302dcaa23939014811142eb858e4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, происшествия, прокуратура республики крым, разбой, дтп, общество, белогорский район, новости крыма, закон и право
Устроили ДТП и ограбили: 29-летний крымчанин пойдет под суд за разбой

Прокуратура: 29-летний крымчанин устроил ДТП и ограбил пострадавшего водителя

11:43 11.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Крыму перед судом предстанет 29-летний житель Кировского района за разбойное нападение и кражу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Инцидент произошел прошлой весной. По данным следствия, обвиняемый совместно с неустановленными пока лицами в целях совершения разбоя спровоцировали ДТП в Белогорском районе.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 12:24
Связал ребенка и ограбил дом: крымчанину дали 8 лет за разбой
"Они прибыли на участок вблизи автодороги Муромское – Сенное на самодельном транспортном средстве типа "багги", где стали ожидать потерпевших. Когда автомобиль Mitsubishi подъехал к указанной дороге, злоумышленники намерено столкнулись с ним. После остановки авто обвиняемый попытался забрать у женщины-водителя ключи, брызнув в нее из перцового газового баллончика. А пассажира связали", - говорится в сообщении ведомства.
С места происшествия злоумышленники скрылись, прихватив сумку, телефон и деньги пострадавших. Общая сумма ущерба превысила 150 тысяч рублей. Среди похищенного была банковская карта, которой в дальнейшем они рассчитывались в магазинах.
Расследование уголовного дела в отношении 29-летнего крымчанина завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы в суд.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе мужчина дважды поджег дом из ревности
Разбой и жестокое убийство: трое севастопольцев пойдут под суд
Обвиняемый в разбое в Крыму причастен к нападению в Брянске
 
КрымПроисшествияПрокуратура Республики КрымРазбойДТПОбществоБелогорский районНовости КрымаЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:40Склад с боеприпасами ВСУ уничтожен в Херсоне
14:12Кем в Киеве заменят бюсты Пушкина, Менделеева, Ломоносова и Горького
13:57В центре Милана прогремел взрыв
13:21Боевики ВСУ похищают мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине
12:52Угрожали жене: СБУ пыталась завербовать первого замминистра МЧС ДНР
11:43Устроили ДТП и ограбили: 29-летний крымчанин пойдет под суд за разбой
11:33Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – что изменилось за сутки
11:23Наемники из 70 стран воюют на стороне киевского режима – СК
11:17На юге России выпал снег
10:24Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу
10:22В Севастополе мужчина дважды поджег дом из ревности
09:53Без осадков и ветер: погода на Керченской паромной переправе
09:32В Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри
09:21ВСУ атаковали Брянскую и Курскую области
08:46Сотни миллионов на ремонты: где в Крыму починят дороги
08:22В Севастополе на три дня отключат газ
07:51"Сезонный скачок": почему в Крыму дорожает лук
07:28Соседи по палате: истории пациентов военного госпиталя Симферополя
07:02Когда отечественный софт полностью заменит иностранный в России – прогноз
00:01Майские заморозки: чего ждать от погоды в Крыму в четверг
Лента новостейМолния