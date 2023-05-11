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Устроили ДТП и ограбили: 29-летний крымчанин пойдет под суд за разбой
Устроили ДТП и ограбили: 29-летний крымчанин пойдет под суд за разбой - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Устроили ДТП и ограбили: 29-летний крымчанин пойдет под суд за разбой
В Крыму перед судом предстанет 29-летний житель Кировского района за разбойное нападение и кражу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T11:43
2023-05-11T11:43
2023-05-11T11:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Крыму перед судом предстанет 29-летний житель Кировского района за разбойное нападение и кражу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Инцидент произошел прошлой весной. По данным следствия, обвиняемый совместно с неустановленными пока лицами в целях совершения разбоя спровоцировали ДТП в Белогорском районе."Они прибыли на участок вблизи автодороги Муромское – Сенное на самодельном транспортном средстве типа "багги", где стали ожидать потерпевших. Когда автомобиль Mitsubishi подъехал к указанной дороге, злоумышленники намерено столкнулись с ним. После остановки авто обвиняемый попытался забрать у женщины-водителя ключи, брызнув в нее из перцового газового баллончика. А пассажира связали", - говорится в сообщении ведомства.С места происшествия злоумышленники скрылись, прихватив сумку, телефон и деньги пострадавших. Общая сумма ущерба превысила 150 тысяч рублей. Среди похищенного была банковская карта, которой в дальнейшем они рассчитывались в магазинах.Расследование уголовного дела в отношении 29-летнего крымчанина завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мужчина дважды поджег дом из ревностиРазбой и жестокое убийство: трое севастопольцев пойдут под судОбвиняемый в разбое в Крыму причастен к нападению в Брянске
https://crimea.ria.ru/20230215/svyazal-rebenka-i-ograbil-dom-krymchaninu-dali-8-let-za-razboy-1126988575.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, происшествия, прокуратура республики крым, разбой, дтп, общество, белогорский район, новости крыма, закон и право
Устроили ДТП и ограбили: 29-летний крымчанин пойдет под суд за разбой
Прокуратура: 29-летний крымчанин устроил ДТП и ограбил пострадавшего водителя
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Крыму перед судом предстанет 29-летний житель Кировского района за разбойное нападение и кражу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Инцидент произошел прошлой весной. По данным следствия, обвиняемый совместно с неустановленными пока лицами в целях совершения разбоя спровоцировали ДТП в Белогорском районе.
"Они прибыли на участок вблизи автодороги Муромское – Сенное на самодельном транспортном средстве типа "багги", где стали ожидать потерпевших. Когда автомобиль Mitsubishi подъехал к указанной дороге, злоумышленники намерено столкнулись с ним. После остановки авто обвиняемый попытался забрать у женщины-водителя ключи, брызнув в нее из перцового газового баллончика. А пассажира связали", - говорится в сообщении ведомства.
С места происшествия злоумышленники скрылись, прихватив сумку, телефон и деньги пострадавших. Общая сумма ущерба превысила 150 тысяч рублей. Среди похищенного была банковская карта, которой в дальнейшем они рассчитывались в магазинах.
Расследование уголовного дела в отношении 29-летнего крымчанина завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы в суд.
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