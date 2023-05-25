https://crimea.ria.ru/20230525/otryad-liza-alert-posadil-v-krymu-berezovuyu-roschu-1128968520.html

Отряд "Лиза-Алерт" посадил в Крыму березовую рощу - видео

Отряд "Лиза-Алерт" посадил в Крыму березовую рощу - видео - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Отряд "Лиза-Алерт" посадил в Крыму березовую рощу - видео

25 мая отмечается Всемирный день пропавших детей. Добровольный поисково-спасательный отряд "Лиза-Алерт" в этот день традиционно сажает деревья, чтобы привлечь... РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T21:38

2023-05-25T21:38

2023-05-25T21:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. 25 мая отмечается Всемирный день пропавших детей. Добровольный поисково-спасательный отряд "Лиза-Алерт" в этот день традиционно сажает деревья, чтобы привлечь внимание к проблеме. В Детском парке Симферополя сегодня высадили 12 молодых березок, сообщил региональный представитель отряда "Лиза-Алерт" в Крыму и Севастополе Иван Зуянов.В этом году добровольные помощники из "Лизы-Алерт" отработали уже 21 заявку. Членами отряда стали уже 320 человек, готовых выйти на поиск в любое время дня и ночи.Сажать деревца помогали члены Детской администрации Симферополя: они раздавали родителям, гуляющим в парке с детьми, листовки с приглашением на мероприятие. И родителям, и детям объясняли, как правильно вести себя с незнакомыми людьми и что делать в случае, если все-таки ребенок потерялся и нуждается в помощи.Руководитель главного следственного комитета СК РФ по Республике Крым, генерал-майор юстиции Владимир Терентьев сказал, что коллег из отряда "Лиза-Алерт" подключают к розыску всегда, когда нужна материальная база и человеческий ресурс.Недавно "Лиза-Алерт" начала искать пропавших на новых территориях Российской Федерации. Для поиска у них появились коптеры, а на помощь им пришли военные.Сообщить о пропаже человека можно круглосуточно по номеру горячей линии 8 800 700 54 52, это бесплатно. Кроме того, можно написать администраторам страницы поискового отряда "ВКонтакте" либо обратиться через сайт.Читайте также на РИА Новости Крым:В Донецке женщина похитила подросткаОни идут искать: поисковики из Адыгеи и Ставрополья собрались в КрымуШанс на спасение: как в Крыму работают добровольцы "ЛизаАлерт"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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