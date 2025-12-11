Рейтинг@Mail.ru
"Средний палец Белому дому": Медведев о референдуме Зеленского - РИА Новости Крым, 11.12.2025
"Средний палец Белому дому": Медведев о референдуме Зеленского
"Средний палец Белому дому": Медведев о референдуме Зеленского - РИА Новости Крым, 11.12.2025
"Средний палец Белому дому": Медведев о референдуме Зеленского
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы киевского режима Владимира Зеленского о возможности проведения на Украине референдума по... РИА Новости Крым, 11.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы киевского режима Владимира Зеленского о возможности проведения на Украине референдума по территориальному вопросу в рамках урегулирования конфликта, назвал это условие "средним пальцем Белому дому".Ранее 11 декабря один из украинских телеканалов сообщил, что Зеленский хочет провести референдум для решения территориальных вопросов в рамках урегулирования конфликта на Украине.По мнению Медведева, этим условием Зеленский "показал Белому дому средний палец".Он также задался вопросом о том, как долго еще Америка намерена терпеть выходки Зеленского, назвав его "наркоманом-фюрером".В начале недели Зеленский в Лондоне встретился с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. После он сообщил, что украинская делегация презентует США новую версию мирного плана, откуда убрали неприемлемые для Киева положения. А также сказал, что Киев не готов обсуждать уступки территорий.Комментируя происходящее РИА Новости Крым, военный эксперт Александр Хроленко высказал мнение, что своими заявлениями о неготовности обсуждать территориальные уступки подстрекаемый Европой Киев старается оттянуть окончание конфликта.У Киева нет сил вернуть Крым – ЗеленскийРанее 2 декабря президент России Владимир Путин принимал в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера, в рамках встречи с которыми обсуждался перечень предложенных Америкой шагов для урегулирования конфликта на Украине.Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча была конструктивной, хотя пока компромисс по всем вопросам не найден.Дональд Трамп сказал, что встреча его представителей с Владимиром Путиным прошла "очень хорошо", а вот для Киева условия урегулирования значительно ухудшились.В интервью американским СМИ Трамп заявил, что Зеленскому надо начинать принимать условия урегулирования конфликта, поскольку Украина проигрывает, а Россия – в сильной позиции. Также он подчеркнул, что на Украине пора провести президентские выборы, поскольку ситуация в стране не отвечает нормам демократии.В ответ глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов изменить законодательство для проведения президентских выборов в стране и при помощи США организовать голосование через 60-90 дней. А министр обороны Украины Денис Шмыгаль на Аспенском форуме по безопасности поставил условие проведения выборов президента.
украина
новые регионы россии
сша
новости, дмитрий медведев, владимир зеленский, референдум, украина, новые регионы россии, политика, сша
"Средний палец Белому дому": Медведев о референдуме Зеленского

"Средний палец Белому дому": Медведев о референдуме Зеленского по вопросу терриотрий

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы киевского режима Владимира Зеленского о возможности проведения на Украине референдума по территориальному вопросу в рамках урегулирования конфликта, назвал это условие "средним пальцем Белому дому".
Ранее 11 декабря один из украинских телеканалов сообщил, что Зеленский хочет провести референдум для решения территориальных вопросов в рамках урегулирования конфликта на Украине.
По мнению Медведева, этим условием Зеленский "показал Белому дому средний палец".
"Все понимают, что референдум по вопросу территорий на Украине затормозит переговоры. Именно этого и добивается киевский клоун" – написал Медведев в соцсети X.
Он также задался вопросом о том, как долго еще Америка намерена терпеть выходки Зеленского, назвав его "наркоманом-фюрером".
В начале недели Зеленский в Лондоне встретился с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. После он сообщил, что украинская делегация презентует США новую версию мирного плана, откуда убрали неприемлемые для Киева положения. А также сказал, что Киев не готов обсуждать уступки территорий.
Комментируя происходящее РИА Новости Крым, военный эксперт Александр Хроленко высказал мнение, что своими заявлениями о неготовности обсуждать территориальные уступки подстрекаемый Европой Киев старается оттянуть окончание конфликта.
У Киева нет сил вернуть Крым – Зеленский
Ранее 2 декабря президент России Владимир Путин принимал в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера, в рамках встречи с которыми обсуждался перечень предложенных Америкой шагов для урегулирования конфликта на Украине.
Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча была конструктивной, хотя пока компромисс по всем вопросам не найден.
Дональд Трамп сказал, что встреча его представителей с Владимиром Путиным прошла "очень хорошо", а вот для Киева условия урегулирования значительно ухудшились.
В интервью американским СМИ Трамп заявил, что Зеленскому надо начинать принимать условия урегулирования конфликта, поскольку Украина проигрывает, а Россия – в сильной позиции. Также он подчеркнул, что на Украине пора провести президентские выборы, поскольку ситуация в стране не отвечает нормам демократии.
В ответ глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов изменить законодательство для проведения президентских выборов в стране и при помощи США организовать голосование через 60-90 дней. А министр обороны Украины Денис Шмыгаль на Аспенском форуме по безопасности поставил условие проведения выборов президента.
