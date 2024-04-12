https://crimea.ria.ru/20240412/glava-sela-v-krymu-obvinyaetsya-v-nezakonnom-pereoformlenii-zemli-u-morya-1136507707.html

Глава села в Крыму обвиняется в незаконном переоформлении земли у моря

Глава села в Крыму обвиняется в незаконном переоформлении земли у моря - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Глава села в Крыму обвиняется в незаконном переоформлении земли у моря

Главе Межводненского сельского поселения Черноморского района Крыма предъявлено обвинение в махинациях с земельными участками на берегу моря. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T14:38

2024-04-12T14:38

2024-04-12T14:49

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махинации с землей

мошенничество

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Главе Межводненского сельского поселения Черноморского района Крыма предъявлено обвинение в махинациях с земельными участками на берегу моря. Об этом сообщили в Главном следственному правлении Следкома России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что чиновница накануне была задержана сотрудниками отдела в Евпатории УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Она обвиняется в превышении должностных полномочий и содействии в мошенничестве с использованием служебного положения в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Уточняется, что обвиняемая признала вину и сложила полномочия главы сельского поселения.Дело и в отношении риелтора, а также брата с сестрой, которые незаконно оформили эти участки на свое имя, также находится в суде. Их обвиняют в мошеннических действиях в особо крупном размере."С целью возмещения причиненного ущерба и возврата земель в собственность муниципалитета следствием наложен арест на данные участки", - добавили в СК.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывший депутат и предприниматель в Крыму пойдут под суд за вымогательствоРаздал 53 участка земли: в Крыму экс-глава сельсовета пойдет под судДвое крымчан попались на афере с муниципальной землей на 3,5 млн

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