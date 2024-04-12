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Глава села в Крыму обвиняется в незаконном переоформлении земли у моря - РИА Новости Крым, 12.04.2024
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Глава села в Крыму обвиняется в незаконном переоформлении земли у моря
Глава села в Крыму обвиняется в незаконном переоформлении земли у моря - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Глава села в Крыму обвиняется в незаконном переоформлении земли у моря
Главе Межводненского сельского поселения Черноморского района Крыма предъявлено обвинение в махинациях с земельными участками на берегу моря. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T14:38
2024-04-12T14:49
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махинации с землей
мошенничество
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Главе Межводненского сельского поселения Черноморского района Крыма предъявлено обвинение в махинациях с земельными участками на берегу моря. Об этом сообщили в Главном следственному правлении Следкома России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что чиновница накануне была задержана сотрудниками отдела в Евпатории УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Она обвиняется в превышении должностных полномочий и содействии в мошенничестве с использованием служебного положения в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Уточняется, что обвиняемая признала вину и сложила полномочия главы сельского поселения.Дело и в отношении риелтора, а также брата с сестрой, которые незаконно оформили эти участки на свое имя, также находится в суде. Их обвиняют в мошеннических действиях в особо крупном размере."С целью возмещения причиненного ущерба и возврата земель в собственность муниципалитета следствием наложен арест на данные участки", - добавили в СК.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывший депутат и предприниматель в Крыму пойдут под суд за вымогательствоРаздал 53 участка земли: в Крыму экс-глава сельсовета пойдет под судДвое крымчан попались на афере с муниципальной землей на 3,5 млн
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крым, крымский следком, происшествия, черноморский район, земля, махинации с землей, мошенничество, закон и право, новости крыма
Глава села в Крыму обвиняется в незаконном переоформлении земли у моря

В Крыму в превышении должностных полномочий и мошенничестве с землей обвиняется глава села

14:38 12.04.2024 (обновлено: 14:49 12.04.2024)
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Главе Межводненского сельского поселения Черноморского района Крыма предъявлено обвинение в махинациях с земельными участками на берегу моря. Об этом сообщили в Главном следственному правлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что чиновница накануне была задержана сотрудниками отдела в Евпатории УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Установлено, что глава в интересах третьих лиц дала подчиненным указание изготовить, а после сама подписала и заверила печатью фиктивную выписку из протокола собрания пайщиков, по которой два земельных участка у моря площадью 10 Га, принадлежащих местному жителю, были переоформлены на других", - уточнили в пресс-службе.
Она обвиняется в превышении должностных полномочий и содействии в мошенничестве с использованием служебного положения в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Уточняется, что обвиняемая признала вину и сложила полномочия главы сельского поселения.
Дело и в отношении риелтора, а также брата с сестрой, которые незаконно оформили эти участки на свое имя, также находится в суде. Их обвиняют в мошеннических действиях в особо крупном размере.
"С целью возмещения причиненного ущерба и возврата земель в собственность муниципалитета следствием наложен арест на данные участки", - добавили в СК.
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КрымКрымский СледкомПроисшествияЧерноморский районЗемляМахинации с землейМошенничествоЗакон и правоНовости Крыма
 
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